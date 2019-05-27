«Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей Возняцки Центральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки.

Свой пока самый главный матч 22-летняя Вероника Кудерметова завершила эффектным ударом слета. Трибуны легендарной арены Филиппа Шатрие по достоинству оценили мастерство – аплодировали щедро. Никто не подозревал, что девушка, так уверенно выходившая на ударную позицию для удара с лета, про себя повторяла нон-стоп одну фразу: «Господи, ну попади, пожалуйста!» И она-таки попала. 0:6, 6:3, 6:3 – еще одна дебютантка основной сетки «Ролан Гарроса» врывается во второй круг.

«БАРАНКА» НАСТРОЮ НЕ ПОМЕХА

– После первого сета, наверное, настроение было не очень? – первый вопрос Веронике.

– Да она выиграла 6:0, но практически в каждом гейма шла борьба, могло бы быть 3:3. Я не переживала, и вместо глобальных целей, ставила себе конкретные мини-задачи: куда подавать, как принимать, строить розыгрыш под свои сильные стороны. Говорила себе: держи мяч в игре как можно дольше и диктуй свою игру.

– В Мадриде и в Риме вы проиграли гораздо менее именитым соперницам. В чем разница?

– Не всегда удается подойти к матчу в оптимальном состоянии: то тело не здорово чувствуешь, то чувство мяча пропадает... Поэтому рейтинг соперника тут решающего значения не имеет. Я знаю, что у меня есть игра, чтобы на равных выступать против сильнейших. Настрой такой: делай свою работу и большие победы будут.

«ПАРИЖ – НЕ СТОЛИЦА МОДЫ!»

– Как начался такой успешный день?

– Поспала хорошо, завтрак как обычно.

– Французский. С круассанами?

– Нет сегодня без круассанов. На завтрак взяла музли, бутерброд и чай.

– В Париже кроме круассанов много всего завлекательного...

– Это точно. Я здесь не первый раз, но пока только Эйфелеву башню и видела. Надеюсь, еще будет время посетить и Лувр, и другие красивые места.

– В Нотр-Дам не зашли?

– Нет, не успела. То, что случилось – большое горе для всех, не только для парижан.

– Чувствуется что Париж – модная столица мира?

– Если честно, нет такого чувства. У нас в центре Москвы народ тоже умеет красиво и модно одеваться. Конечно, когда ходишь по парижским магазинам соблазны есть, но я человек спокойный и целенаправленный. Лучше отложу на будущее.

«НА СВАДЬБУ ВРЕМЕНИ НЕТ»

– Даже проигравший первого круга «Большого шлема» получает 46 тысяч евро, это наверное, располагает хотя бы к небольшой экстравагантности...

– Так думать не могу, потому что все расходы лежат на мне. Живу только на призовые, без спонсора. Думаешь и рассчитываешь расходы на поездки, на тренера... Не скажу, что я бедная, но разумная и не трачу деньги направо и налево. Купила квартиру рядом с родителями в Москве, теперь кредит надо выплачивать.

– У вас сложился стабильный дуэт с вашим тренером Сергеем Демехиным.

– Да, теперь стабильный. Он еще и мой муж.

– Когда сыграли свадьбу?

– Расписались в октябре 2017-го, но ни свадьбы, ни свадебного путешествия не было. Сразу поехали на следующий турнир. Потом уж как-нибудь...

– Хотя бы предложение было красиво сделано? Способны теннисисты на романтику?

– Дело было так: мы поехали загород на выходные, я ничего не подозревала, поскольку только что со сборов вернулась. Приехали на место, а там гостиничный номер весь в цветах и вообще очень красиво украшен. Потом он встал на колени и сделал предложение.

– А где же кольцо, не носите?

– Кольцо мне, естественно, вручили, но, как бы вам сказать… Оно было слишком креативным. Я, конечно, приняла, но позднее озвучила, что хорошо бы его заменить. И получила второе колечко, уже в моем вкусе. Но на корте его не ношу, мешает.

– Тогда вопрос расходов на зарплату тренера снимается сам собой.

– Ну да, это ведь общий бюджет, – смеется Вероника. – Но хочется фитнес-тренера взять с собой: со мной уже давно занимается Жук Алексей Владимирович. Я всю жизнь в ЦСКА.

«НЕДОВОЛЬСТВО МУЖА МНЕ ПОМОГЛО»

– Спарринг-партнера, наверное, вам не требуется?

– Как раз нет, с мужем я не очень люблю играть. Всегда так было и до свадьбы тоже. Лучше уж с девочками или отдельным спарринг-партнером.

– Почему?

– Расстраиваться начинаю. Он знает все мои слабые стороны и туда бьет. Я начинаю много ошибаться, и настроение портится.

– Ну если не спаррингует, тогда хоть на трибуне поддержит. Вроде такой спокойный сидел вовремя матча с Возняцки.

– Нет, мне кажется, сегодня он не был спокоен. Первым сетом был очень даже недоволен. Я же вижу по лицу, по мимике.

– Это мобилизует или ждете поддержки?

– Наверное, все-таки жду поддержки, но сегодня его недовольство мне помогло.

– Захотелось порадовать?

– Нет, в первую очередь захотелось порадовать себя, – хохочет теннисистка. – Но он по крайней мере не уходит с матча. Всегда высиживает, как бы трудно ни было, до конца.