Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос» Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.

Сразу троим россиянкам в первом круге «Ролан Гарроса» достались экс-первые ракетки планеты! Обидный жребий? Да как бы не так! В конце концов, приставка «экс» сама по себе намекает – все эти девушки сейчас не в лучшей форме. Не на пике кондиций. И так уж получились, что все три боролись с проблемами со здоровьем.

То, что все не так страшно, стало ясно уже в воскресенье, когда Анастасия Потапова уверенно справилась с Анджеликой Кербер. В понедельник подоспела очередь остальных – Виталию Дьяченко ждал поединок с самой Сереной Уильямс, а Веронику Кудерметову – с Каролиной Возняцки.

Это Мария Шарапова для Серены – враг «номер один» и «сучка, которой я больше никогда не дам выиграть!» (последняя фраза – цитата Уильямс после Уимблдона-2004 из автобиографии Марии). Другая сексуальная блондинка – Возняцки – для титулованной американки на самом деле лучшая подружка! Возможно, потому, что Каро не побеждала Серену в финалах «Больших шлемов». Возможно, просто девушки сошлись характером. Что есть, то есть – они отлично общаются и часто появляются вместе – на вечеринках, матчах НБА, семейных праздниках друг друга…

Теперь – и с травмами столкнулись одновременно.

Серена в нынешнем сезоне сыграла лишь четыре турнира, и с трех из них снялась – то из-за болезни, то из-за болей в колене. Возняцки и вовсе услышала страшный диагноз – ревматоидный артрит. Который ей поставили еще прошлым летом. Серьезное заболевание, ведущее к проблемам с суставами, повышенной утомляемости и действительно сильным болям. «Временами я просто не могла встать с постели!» – признавалась датчанка. И пусть врачи не запретили ей играть, свой лучший теннис Каро уже не показывает. Поэтому упала в рейтинге до 13-й строчки. Как и Серена, стала сниматься с турниров. И на нынешний «Ролан Гаррос» приехала откровенно разобранной.

Как, собственно, и Уильямс. Которую еще в субботу заметили в «Диснейленде», сидящей… в инвалидном кресле. С маленькой дочкой на руках.

И что мы могли ждать от двух экс-первых ракеток в таком состоянии? Уверенной игры? Или тяжелого поражения, как в случае с Кербер?

В итоге вышло 50 на 50. Возняцки действительно больно. Это заметно по ее движениям. По скованным действиям. По слабым ударам. Если в начале матча Каролина на классе и опыте уверенно громит Кудерметову (6:0 в первой партии), то дальше заметно сдает. А Вероника ускоряется, повышает темп, ловит Возняцки на ошибках и добивается победы – 6:3, 6:3 в оставшихся сетах!

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А вот Серена… На корт Филиппа Шатрие американка вышла на своих двоих (а не вкатилась на инвалидном кресле). И даже странное, одутловатое и пятнистое платье а-ля «Прощай, молодость» было не в силах скрыть мощь американки, которую она не потеряла даже в свои 37 лет. Отсутствие игровой практики (всего два матча на грунте в году) сказалось на действиях Уильямс – Виталия уверенно берет первый сет. А дальше – ожидаемый разгром россиянки. Итог – 2:6, 6:1, 6:0. Увы, в пользу Серены.

Такой вот Уильямс «инвалид».

А В ЭТО ВРЕМЯ…

МЕДВЕДЕВ УСТУПИЛ ЭРБЕРУ

Всего на корты «Ролан Гарроса» в понедельник вышло восемь россиян. Помимо Кудерметовой во второй круг пробилась Екатерина Александрова. Увы, все остальные наши теннисисты проиграли.

В том числе полуфиналист «Мастерса» в Монте-Карло и финалист Барселоны, 14-я ракетка планеты Даниил Медведев. Он не справился с хозяином кортов и действующим чемпионом «Ролан Гарроса» в парном разряде Пьером-Югом Эрбером (при том, что россиянин вел по сетам 2:0). Также потерпели поражения четвертьфиналистка Australian Open-2019 Анастасия Павлюченкова, которая оказалась слабее Мэнди Минеллы из Люксембурга (последняя заменила в основной сетке снявшуюся с турнира Шарапову), Вера Звонарева (экс-вторая ракетка проиграла уроженке Кишинева Алене Большовой, выступающей за Испанию) и дебютанты «Больших шлемов» Алексей Ватутин и Людмила Самсонова (обе пробились в основу из квалификации).

Открытый чемпионат Франции

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – грунт

Общий призовой фонд – 42,66 млн евро

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Кудерметова (Россия) – Возняцки (Дания, 13) – 0:6, 6:3, 6:3

Александрова (Россия) – Бузарнеску (Румыния, 30) – 6:4, 6:4

С. Уильямс (США, 10) – Дьяченко (Россия) – 2:6, 6:1, 6:0

Векич (Хорватия, 23) – Самсонова (Россия) – 6:2, 6:4

Минелла (Люксембург) – Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:2

Большова (Испания) – Звонарева (Россия) – 6:4, 6:2

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Эрбер (Франция) – Медведев (Россия, 12) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5

Муте (Франция) – Ватутин (Россия) – 6:4, 7:6 (8:6), 6:4

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Во вторник на «Ролан Гарросе» состоятся следующие матчи второго круга с участием россиян.

Первый запуск (12.00 мск)

Касаткина (Россия, 21) – Паолини (Италия)

Второй запуск

Блинкова (Россия) – Гаспарян (Россия)

Третий запуск

Хачанов (Россия, 10) – Штебе (Германия)

Четвертый запуск

Родина (Россия) – Кис (США, 14)