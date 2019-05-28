Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!

Прошлогодняя четвертьфиналистка чемпионата Франции Даша Касаткина в первом же матче явила публике тренированность тела и твердость взгляда. Она с желанием скользила и творила на парижской «тер-батю» на зависть тем теннисистам, кто в столице Франции хандрит и думает про траву Лондона и бетон Нью-Йорка. Позади осталось неудачное начало сезона, вынужденное расставание с тренером Филиппом Дехасом и сумбур в голове.

«НЕ НАЗЫВАЙТЕ МЕНЯ ФАВОРИТОМ!»

- Поздравляю с хорошей игрой, - поприветствовала я ее после матча.

- Спасибо. Я действительно чувствую себя в хорошей физической форме. И подготовкой к турниру довольна.

- Дает ли это нам право отнести вас к фаворитам вашего любимого «Ролан Гарроса»?

- Не думаю, что я фаворит. Но постараюсь от матча к матчу улучшать свою форму.

- Со стороны ваши неудачи первой половины года воспринимаются как часть рабочего процесса молодого игрока. А как вы сами оцениваете нынешнюю ситуацию?

- В этом году я вообще не довольна ни своими результатами, ни своей игрой. Считаю, что через такие тяжелые моменты в карьере проходит каждый теннисист и вообще спортсмен. Что хорошо в теннисе – так это большое количество турниров, они проходят каждую неделю и в любой момент есть возможность выстрелить.

«ХОЧУ ИГРАТЬ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ!»

- В прошлом году ваша игра вызвала очень большой ажиотаж у болельщиков и прессы, удалось пройти испытание славой?

- Трудно сказать – это все-таки лучше видно со стороны. Могу сказать, что таких уж «медных труб» я за собой никогда не замечала. Ничего такого звездного. Вокруг меня есть прекрасные люди, которые знают в какой момент меня «осадить», если начну плохо себя контролировать. Если такое, не дай Бог наступит, они будут знать, что делать.

- Что бы вы убрали из своей звездной жизни?

- Для меня самое трудное – постоянные путешествия, постоянные перелеты. Я бы все турниры собрала в Европе и не ездила бы по два раза в год Америку. Но это невозможно, поэтому надо принять наш календарь, как данность. Но если помечтать, то я бы хотела играть только в Европе.

- Что самого важного произошло за последнее время?

- Главное, что я, наконец, нашла своего тренера. Со мной сейчас Дитек Перес, он работает в академии Карлоса Мартинеса, где я и тренируюсь. Я уже попробовала с ним потренироваться, а чемпионат Франции - наш первый совместный турнир. Пока все «тьфу-тьфу-тьфу»: первый матч выиграли, а там посмотрим.

- Какая у вас договоренность? На две недели «Ролан Гарроса»?

- Если бы на «Ролан Гарросе» получилось задержаться на все две недели, это было бы вообще отлично! Но у нас пока пробный период: тренировки процесс и работа на турнире ощущаются очень по-разному. То, как Дитек строит тренировочный процесс, меня очень устраивает. Теперь посмотрим, как сложится на турнире.

«СЛЕДИТЬ ПРИХОДИТСЯ ЗА ВСЕМ»

- Как бы вы себя сами охарактеризовали: скорее эмоциональным человеком или прагматичным?

- Что-то среднее: бывают эмоциональные всплески, а бываю и очень спокойна. На корте стараюсь держать себя в руках, иначе эмоции пойдут через край. Вне корта, по жизни я очень эмоциональна.

- Со стороны кажется, что на корте вы как рыба в воде, типа «тут все мое, я все могу, все мне знакомо»?

- Наоборот, идет борьба с собой, чтобы не потерять концентрацию. Иногда в голове появляется слишком много мыслей, которые только мешают. Их надо убирать. И над этим надо работать постоянно на каждой тренировке и в каждом матче.

- Что узнали нового для себя в последнее время?

- На корте надо быть более атлетичной, это значит, что надо следить за всем, что делаешь: за фитнесом, что ешь, как спишь. Если хочешь быть лучшей, надо соблюдать все малейшие детали. Вот это как раз очень тяжело.

- В Париже вы записались еще и на пару. Судя по результатам, пара вам дается труднее одиночки?

- Вообще, пару играю мало. Отношусь к ней скорее как к тренировке и партнера стараюсь выбрать с таким же отношением, чтобы не разочаровывать. Здесь записалась с Аннетт Контавейт, мы с ней уже играли, хотя и не выигрывали. Конечно, выходим на корт побеждать, но если не получится, то майки на себе не рвем и не рыдаем в раздевалке.