Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановиться

Лучший теннисист России Карен Хачанов начал чемпионат Франции не менее уверенно, чем лучшая теннисистка страны Дарья Касаткина. Он и подавал за «двести», и на приеме отличился, и к сетке набегался в свое удовольствие.

- Вы довольны своей игрой?

- В принципе все хорошо и настрой тоже хороший. Несколько последних недель чувствую себя лучше и результаты пошли в гору. В Париже мы уже шесть дней.

- Уже шаг вперед по сравнению с первым в сезоне турниром «Большого Шлема»...

- У меня так, что чем дальше идешь по сезону, тем больше разыгрываешься. Мне, например, не хватало сыгранных матчей, но последние несколько недель я эти матчи получил, а с ними помимо уверенности, уловил и игровой ритм. Надеюсь, что с каждым матчем игра будет идти все лучше и лучше.

- Появилось ли что-нибудь новое в вашей подготовке?

- У каждого теннисиста свой подход, свои габариты, свой рост, свой вес и на других смотреть не надо. Интересоваться, чем занимаются конкуренты, конечно, не мешает, но действовать надо от себя. Не скажу чтобы я что-то кардинально новое попробовал и поменял, но фитнеса в моей подготовке стало больше, потому что не хватало сыгранных матчей. Перед Монте-Карло есть две недели, где я так нагрузился, чтобы хватило на весь грунтовый сезон, с надеждой, что где-то должно выстрелить.

- Можно побольше деталей?

- Делал абсолютно все: и кроссы, и в джиме (тренажерном зале. – Прим. ред.). Теннис включает в себя много элементов, работают все части тела: руки, ноги, голова. Много делал упражнений на подвижность, прыжковые упражнения, на взрывную силу, с весами, например малый вес, но много повторов. На теннис уходило четыре часа в день, плюс два-три в джиме, добавьте разминку и заминку, вот и мой восьмичасовой рабочий день.

- Раз уж мы упомянули Монте-Карло, там трудно пройти мимо казино. Вы не прошли?

- Честно скажу, в казино играл один раз, выиграл 150 евро и ушел. Я не фанат казино. Считаю, что это бездарная и глупая трата денег.

- Некоторые теннисисты и не теннисисты, Федор Достоевский, например, там надолго застревают.

- Вообще-то я вспомнил, что играл все-таки два раза, если считать «Хопман Кап»: там казино имеется при официальном отеле и в подарок теннисистам дают фишки. Сам решаешь, хочешь играешь, хочешь обналичиваешь. Я попробовал для интереса: захотелось себя проверить, смогу ли остановится и уйти в нужный момент. Я смог.

- Можно ли отнести вас к фаворитам на вторую неделю турнира?

- Рановато вообще-то. Понятное дело, что я верю в свои силы, хотя и не заладилось начало сезона. О фаворитах начинаешь говорить, если выигрываешь матч за матчем. Вам даже Надаль не скажет, что выиграет здесь в 12-й раз, тем более в моем случае, когда у меня нет еще ни одного выигранного «Большого Шлема». Хочу дойти до четвертого круга, до четвертьфинала, а там посмотрим.