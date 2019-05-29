У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса» - Советский спорт
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29 мая 2019 20:15ТеннисМысин Николай

У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»

В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.

НАСТЯ И НИКА

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Помните золотые времена, когда в топ-10 рейтинга WTA входило сразу шесть россиянок, на «Больших шлемах» мы болели за Шарапову, Дементьеву, Кузнецову и Мыскину, а если не получилось у них, могли рассчитывать на победы Петровой, Звонаревой, Чакветадзе и Кириленко? Помните, да? Забудьте… Сейчас россиянок в Туре тоже хватает, сразу 11 из них входят в топ-100 (включая ветеранов, вроде тех же Звонаревой и Шараповой). Но серьезные успехи наших теннисисток теперь воспринимаются как приятный сюрприз, а не как данность.

Впрочем, возможно, так даже интереснее болеть?

В среду на корты «Ролан Гарроса» вышло две наших девушки. Что мы знаем о них?

Анастасия Потапова – чемпионка юниорского Уимблдона (2017 года). У нее за плечами – два финала на турнирах WTA, в активе – 81-я строчка рейтинга, а в будущем – возможно, статус суперзвезды. Ведь Насте только 31 марта исполнилось 18, а она уже на равных борется с сильнейшими теннисистками и временами радует победами (забудем, что Шарапова в ее возрасте взяла уже два «Больших шлема»).

Веронике Кудерметовой – 22 года. И она – из спортивной семьи. Как и Потапова – не москвичка. Анастасия родилась в Саратове, Вероника – в Казани. Где ее папа – Эдуард Кудерметов – вскоре после рождения дочери взял титул чемпиона России в составе «Ак Барса» (в 1998-м). Всего на счету хоккеиста – без малого два десятка сезонов и 195 шайб на высшем уровне. Он знал, как воспитать из Ники спортсменку. И он это сделал!

Сейчас Кудерметова – 68-я в мире. То есть, в рейтинге – выше Потаповой. Но главное, обе девушки ударно начали «Ролан Гаррос». С побед над экс-первыми ракетками мира. Анастасия выбила Анджелику Кербер. А Вероника – Каролину Возняцки.

ДВА РАЗНЫХ МАТЧА

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Естественно, мы ждали продолжения банкета! Тем более, очередные соперницы казались менее опасными, чем предыдущие. Кудерметовой досталась Зарина Дияс. Потаповой – Маркета Вондроушова.

Увы, развить успех удалось лишь одной.

Вондроушова, хоть и такая же вчерашняя юниорка (ей 19 лет), уже имеет за плечами титул, в рейтинге стоит 38-й (едва не попала в Париже в посев!), считается очень талантливой и, в принципе, оправдывает этот статус. Потапова, конечно, могла дать ей бой. И даже это сделала – в первом сете. Но, упустив возможность оставить за собой партию (итог – 6:4 в пользу Маркеты), затем окончательно скисла. И получила «баранку».

Совсем иначе отыграла Вероника!

Кудерметова вышла на корт первым запуском – в 11.00 по местному времени. Против соперницы из Казахстана. Дияс когда-то была 31-й ракеткой планеты, подавала большие надежды, но травмы и последующий спад откинули ее в конец первой сотни. Сейчас Зарине 25 лет (да, ветераном ее не назовешь), но в нее мало кто верит. Хотя в хороший день она и способна на подвиги.

Вот только россиянка подобный подвиг ей совершить не дала. Сломив сопротивление в первой партии (7:5), дочь хоккеиста развила успех, устроив Дияс разгром во второй – 6:1. И впервые в карьере пробилась в третий раунд турнира «Большого шлема»!

Может, на этом она не остановится?

Открытый чемпионат Франции
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты
Покрытие – грунт
Общий призовой фонд – 42,66 млн евро

Женщины. Одиночный разряд. Второй круг

Кудерметова (Россия) – Дияс (Казахстан) – 7:5, 6:1
Вондроушова (Чехия) – Потапова (Россия) – 6:4, 6:0

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Завтра на «Ролан Гарросе» состоятся следующие матчи второго круга с участием россиян.

Первый запуск (12.00 мск)
Александрова (Россия) – Стосур (Австралия)

Третий круг
Блинкова (Россия) – Гарсия (Франция, 24)
Касаткина (Россия, 21) – Пуиг (Пуэрто-Рико)

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