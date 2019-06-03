Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»

ИМЕНИНЫ НАДАЛЯ

В понедельник в Париже был праздник - Рафаэлю Надалю исполнилось 33 года! Ну да – он не француз. Но все равно – кумир местной публики! И именины испанца здесь всегда отмечают с размахом – дарят ему подарки и угощают тортиком… На этот раз Рафе даже слегка повезло – не пришлось играть матч. Свой поединок четвертого круга он выиграл в воскресенье, уничтожив в трех сетах внезапно дошедшего до этой стадии аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро. Так что очередной день рождения Надаль мог встретить отдыхая. Например – лежа на диване и глядя вполглаза, как рубятся на корте парни, один из которых должен был стать следующим соперником Рафы (в итоге Кеи Нишикори дожал в пятой партии Бенуа Пэра).

Возможно, видел Надаль и другое. Как Александр Зверев матерился по-русски, коря себя за ошибки во встрече с Фабио Фонини (ну и какой он после этого «немец»?). Как Аманда Анасимова в свои 17 лет громила на корте Алену Большову, впервые пробиваясь в восьмерку лучших на «Большом шлеме». Как Новак Джокович издевался над Яном-Леннардом Штруффом, стремясь закончить матч так быстро, будто боялся опоздать с женой в кино (управился в итоге всего за полтора часа). Или как Доминик Тим, злой на всех за срыв своей пресс-конференции в угоду Серене Уильямс (история случилась накануне), катком проходился по Гаэлю Монфису.

Но ближе к вечеру почти все закончилось. Возможно, даже Надаль отправился в ресторан, чтобы отпраздновать 33-летие. К семи часам пополудни в расписании «Ролан Гарроса» остался только один матч. Но он же – самый интересный для российских болельщиков! А именно – Карен Хачанов встречался с аргентинцем Хуаном-Мартином Дель-Потро.

КАРЕН ПРОТИВ ДЕЛЬ-ПОТРО

Эти парни похожи во многом. Хотя бы ростом – у обоих по 198 см. Темным цветом волос. Аккуратной небритостью. Да даже кроссовками – оба выбрали оранжевый цвет! И еще тем, что меньше месяца назад ни того, ни другого никто не ожидал увидеть в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

Карена – потому что россиянин проваливал начало сезона. Выдал серию из пять поражений подряд (по времени растянувшуюся почти на два месяца). Ни на одном турнире – за исключением Индиан-Уэлса – не смог выйти в четвертьфинал. И в целом выглядел бледной тенью себя самого образца октября-ноября, когда взял титулы в Москве и – главное! – на «Мастерсе» в Париже.

Дель-Потро – потому, что он… опять лечился после травмы. Вся жизнь аргентинца – какой-то замкнутый круг, состоящий из ярких побед, проблем со здоровьем, операций, страданий и боли, новых ярких побед и новых проблем со здоровьем. В 20 лет – в 2009-м - Хуан-Мартин взял US Open, одолев в финале самого Федерера. Не того Федерера, которого мы видим сейчас – все еще топ-игрока, но 37-летнего, явно на спаде и больше не безусловного лидера Тура. А молодого Роджера, на пике карьеры, только-только готового ко всем своим рекордам! Тогда же аргентинец стал третьей ракеткой планеты. И был готов на равных конкурировать и с Джоковичем, и с Надалем, и с Марреем на протяжении многих лет… Так казалось. Пока не пошли травмы кисти, бедра и плеча. Которые перечеркнули парню всю карьеру. И тем не менее, он все еще в топе!

Вот и сейчас – пропустив начало сезона из-за проблем с коленом, Хуан-Мартин вернулся к началу грунтовых турниров. Размялся в Мадриде и Риме (в столице Италии даже прошел два круга). И на «Ролан Гарросе» продемонстрировал хорошую форму, пробившись в 1/8 финала. И то же самое сделал Хачанов, прервав череду неудач, отметившись парой хороших побед там же - в Мадриде и Риме. Продемонстрировав главное качество любого топ-игрока – умение прибавить к главным матчам сезона. К турнирам «Большого шлема». Именно это так необходимо, если действительно хочешь пробиться в топ-10. И стать настоящей звездой!

ЧЕТЫРЕ СЕТА РАДОСТИ

Угадайте, кто в кумирах у Хачанова? Марат Сафин? Конечно! Кого еще готов назвать Карен? Все верно – Дель-Потро.

Они играли уже трижды. В одиночках. Все три раза – в прошлом году. Россиянин боролся уверенно, но каждый раз уступал.

- Главное – у меня были шансы. А я с тех пор стал только сильнее. Хуан-Мартин – опасный соперник. Он – топ. Он побеждал на «Большом шлеме»! Но я его уровень знаю. И знаю, что могу победить, - признавался Карен.

Неясно, смотрел ли этот матч Надаль… Наверное, вряд ли. Скорее – все же праздновал свой день рождения. Но полные трибуны корта Сюзанны Ленглен встречу Хачанова с Дель-Потро смотрели точно! И смотрели с восторгами. С придыханием. С массой положительных эмоций!

Потому что эти парни умеют играть в яркий теннис.

Начало первой партии – разведка боем. Хотя, казалось бы – оба знают друг друга. Знают, что оба – мощно подают, уверенно бьют с форхенда, умело держатся на задней линии, но могут и укоротить, и подрезать, и к сетке в нужный момент выйти… При этом то ли Карен больше нервничает, то ли Дель-Потро на опыте и классе чуть более уверенно ведет игру. Но если Хуан-Мартин свои подачи берет без проблем, то геймы Хачанова с обидной регулярностью подвисают… В чем россиянин молодец – он прибавляет на брейк-пойнтах! Пять штук их заработал аргентинец за партию. И ни один реализовать не сумел.

А Карен свой единственный шанс использовал на все 100. В последний, в самый важный момент. На сетболе!

То ли колено опять заболело, то ли просто ушла концентрация, но Хуан-Мартин в концовке стартового сета скисает. Внезапно и резко. Ошибается, почти не атакует, ведет себя пассивно. Проигрывает 13 очков кряду! Так россиянину достается и партия (7:5), и брейк в начале второй – 3:0. Который он умело использует, чтобы приблизиться к победе – 7:5, 6:3.

Да-да, Дель-Потро не сдается. Возвращается в матч. Вновь прибавляет. Заводит себя и трибуны. Бросает ракетку в воздух, сшибает ладонью цветочки на клубах вдоль корта, не очень громко матерится (пусть все равно и не обходится без предупреждений). Но главное – вызывает эмоции, которые помогают ему заиграть! Так мощно, надежно и здорово, как он умеет. Это почувствовалось уже в концовке второй партии. И точно чувствуется в третьей – которую аргентинец выигрывает – 6:3.

Но этот локальный успех его не спасет.

Поскольку Хачанов созрел для четвертьфинала. И в нужный момент забывает обидные промахи, сам резко взвинчивает темп. Использует слабость соперника в физической подготовке. И добивается успеха.

Теперь в топ-10 рейтинга вновь будет россиянин! Как и в восьмерке лучших на «Ролан Гарросе». Удастся пройти дальше? Узнаем в среду. В матче Карена с Домиником Тимом.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт. Общий призовой фонд – 42 661 000 евро.

Женщины. Одиночный разряд. Четвертый круг

Кис (США, 14) – Синякова (Чехия) – 6:2, 6:4. Барти (Австралия, 8) – Кенин (США) – 6:3, 3:6, 6:0. Халеп (Румыния, 3) – Швятек (Польша) – 6:1, 6:0. Анисимова (США) – Большова (Испания) – 6:3, 6:0.

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертый круг

Хачанов (Россия, 10) – Дель-Потро (Аргентина, 8) – 7:5, 6:3, 3:6, ??. Джокович (Сербия, 1) – Штруфф (Германия) – 6:3, 6:2, 6:2. А. Зверев (Германия, 5) – Фонини (Италия, 9) – 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5). Тим (Австрия, 4) – Монфис (Франция, 14) – 6:4, 6:4, 6:2.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

10-й раз подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гарроса» Новак Джокович. Это – рекорд в истории турнира в мужском одиночном разряде! Подобное не удавалось даже 11-кратному чемпиону Рафаэлю Надалю. Серб же неизменно входят в восьмерку лучших в Париже с 2010 года.

132-й решающий сет (третий или пятый в матче, в зависимости от турнира) выиграл Кеи Нишикори. Это – рекорд Открытой эры (с 1968 года) для всех игроков! В понедельник японец сумел отыграться со счета 1:4 в заключительной партии поединка против Бенуа Пэра, и добился победы – 7:5.