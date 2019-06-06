Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!

И если российских болельщиков больше волнует встреча Карена Хачанова с австрийцем Домиником Тимом, то все внимание остальных фанатов будет приковано к другой встрече. В которой Рафаэль Надаль поспорит за путевку в финал с Роджером Федерером. Как они это делали здесь же впервые еще в 2005 году!

ПЕРВОЕ РАНДЕВУ

Вы помните тот турнир? Помните, что было 14 лет назад? Просто вдумайтесь, как многое изменилось! Тогда действующими чемпионами «Ролан Гарроса» были аргентинец Гастон Гаудио и наша Анастасия Мыскина. Марат Сафин прилетел в Париж с завоеванным в феврале титулом Australian Open. В топ-15 рейтинга ATP было два россиянина, в топ-10 рейтинга WTA – сразу пять россиянок! Федерер выиграл «только» четыре «Больших шлема», а Рафаэль Надаль до этого сезона ни разу не играл в столице Франции. Впервые в карьере в полуфинал такого уровня вышел Николай Давыденко – и пять сетов бился с Марианой Пуэртой, в итоге ему уступив. Хотя осенью аргентинца поймают на допинге и аннулируют все его результаты…

И если Давыденко с Пуэртой так далеко в Париже ждали не все, то противостояние Рафаэля и Роджера было вполне предсказуемо. Даже с поправкой на дебют Надаля. В 2003 и 2004 годах он пропустил «Ролан Гаррос» из-за травм, но в 2005-м приехал сюда уже пятой ракеткой планеты. С титулами Монте-Карло, Барселоны и Рима, завоеванными им подряд. С серией в 17 побед кряду на грунте (последнее поражение на любимом покрытии он потерпел тогда в начале апреля, уступив нашему Игорю Андрееву в четвертьфинале в Валенсии). И, в общем, в статусе главного фаворита. По дороге к полуфиналу Рафа проиграл лишь один сет – французу Себастьяну Грожану в четвертом раунде. Федерер никому не отдал ни партии. В начале сезона он уже уступил полуфинал «Большого шлема» - в исторической битве с Сафиным в Мельбурне. И был решительно настроен пройти этот рубеж в Париже! Так и встретились на корте Филиппа Шатрие два достойных соперника. Третий раз в карьере (до этого в 2004-м Рафа бил швейцарца в Майами, а в 2005-м там же проиграл ему финал). Впервые – на «мейджоре».

И выиграл, как мы помним, Надаль.

НЕСТАРЕЮЩИЕ РАФА И РОДЖЕР

Как много воды утекло!

Почти 10 лет, как нет в теннисе Сафина. Давно не ездит по турнирам Давыденко. Российских девушек не то, что в «десятке» - даже в «двадцатке» рейтинга не осталось! В мужском никто из наших не входит в топ-10, хотя Карен Хачанов дебютирует там в понедельник. Многие помнят сейчас о Гаудио, Пуэрте, Грожане? А Федерер с Надалем – вот они! Спустя 14 лет снова готовятся сыграть друг против друга на этой же стадии «Ролан Гарроса».

Тогда, в 2005-м, кто мог подумать, что это возможно?

Конечно, было видно, что их обоих ждет великая карьера. Хотя и Роджер, и Рафа превзошли все ожидания. Швейцарец довел количество титулов на «Больших шлемах» до 20-ти. Надаль – до 17-ти. Оба сейчас – в топ-3, уступают лишь Новаку Джоковичу (который в мае 2005-го был 153-м в мире!). Обоих относительно недавно уже списывали со счетов – из-за травм (у Надаля) и возраста (Федерера). Роджер последние три года вовсе на грунте не играл – элементарно экономил силы. Но в нынешнем сезоне решил все-таки вернуться. Мгновенно доказав, что все еще способен добиваться успехов даже на медленных кортах. В свои 37 лет (точнее - почти в 38).

И, кстати, для него это – первый полуфинал «Ролан Гарроса» с 2012 года!

Всего за карьеру Роджер и Рафа провели друг с другом 38 поединков. Надаль выиграл 23 матча. В полуфиналах и финалах «Больших шлемов» они пересеклись 12 раз. В Париже Федерер всегда сопернику проигрывал. Собственно, он и сейчас не фаворит. Но видно, что швейцарец не боится. Что он готов к новому вызову. Не хуже, чем тогда – в 2005-м. Когда никто еще не знал, что Надаль 11 раз выиграет «Ролан Гаррос», лишь трижды за все прошедшее время отдав титул кому-то другому (Федереру – в 2009-м, Вавринке – в 2015-м, Джоковичу – в 2016-м).

- Против любого соперника шанс есть всегда, - отметил Роджер. – Иначе бы никто не приходил на стадион, зная, что результат известен заранее. Я горд и рад, что смог дойти до этой стадии, и что снова встречусь здесь с Рафой. Хочешь чего-то добиться на грунте - должен быть готов дать ему бой. И если бы я боялся поединка с Надалем, то не стал бы сюда приезжать. Более того, могу сказать – я вернулся специально, чтобы сыграть на грунте с Рафаэлем!

- Эта встреча – это нечто особенное, - добавил сам Рафа. – Мы с Роджером знаем друг друга давно. Мы разделили на двоих самые важные и яркие моменты в наших карьерах! И я счастлив возможности опять с ним сыграть. Хотя и понимаю – борьба будет жесткой.

В общем, если погода сжалится, а дождь в Париже утихнет, в четверг нас ждет невероятный матч. Как ни крути, а встреча Федерер – Надаль – это классика! А классика, как Роджер и Рафа, она – не стареет.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ДОЖДЬ СОРВАЛ ИГРОВОЙ ДЕНЬ

В среду на Открытом чемпионате Франции были запланированы 4 матча в одиночном разряде – два мужских и два женских четвертьфинала. Один из них – с участием нашего Карена Хачанова.

Из-за дождя организаторам пришлось перенести их на четверг. «Ролан Гаррос» - единственный из всех турниров «Большого шлема», ни на одном корте которого нет раздвижной крыши. А также – нет освещения. Это значит, что в случае непогоды или наступления темноты матчи приходится переносить и откладывать, что регулярно рушит расписание чемпионата. Если дожди не прекратятся, возможен перенос встреч еще и на пятницу. Впрочем, синоптики прогнозируют, что именно в четверг над столицей Франции будет ясное небо. А вот на весь остаток недели вновь ожидаются обильные осадки… Не исключено, что «Ролан Гаррос» затянется до понедельника и даже дальше.