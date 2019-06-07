Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета

15 ЛЕТ СПУСТЯ

Они впервые встретились 15 лет назад. На «Мастерсе» в Майами, в 2004 году. Роджер уже был на вершине рейтинге, но выиграл «всего» два «Больших шлема» (незадолго до этого одолев в финале в Австралии Марата Сафина). Надалю еще не исполнилось и 18, но он уже был мегаперспективным и талантливым парнем, восходящей звездой… Никто просто не знал, как именно сложится карьера испанца. Как, собственно, и карьера швейцарца. Ну многие тогда думали, что эти ребята выиграют на двоих 37 «мейджоров»?

Кстати, знаете, как закончилась первая встреча? Победой Рафы.

Как и их первый поединок в Париже. Тоже в полуфинале (как и сейчас). В 2005-м. Тогда Надаль управился в четырех партиях. И позже выиграл титул. Свой первый из 11-ти на «Ролан Гарросе».

Всего за прошедшие годы Рафа и Роджер сыграли 38 матчей. 15 выиграл Федерер. Надаль – 23. На грунте баланс личных встреч у них был 13:2 в пользу испанца. Конкретно на «Ролан Гарросах» - 5:0. Если на харде и даже на траве у них всегда были примерно равные шансы, то на мягком покрытии фаворитом считался Надаль. Ничего не изменилось и сейчас. Тем более, что Федерер впервые за четыре года приехал в Париж. И, как признался – по сути, именно ради встречи со старым соперником…

Можно представить, как болельщики ждали их полуфинал!

СКАЗКА НАЯВУ

И да – все завершилось предсказуемо. Надаль уже на старте оформил ранний брейк, повел 3:0 и обозначил игровое преимущество. Федерер упирался. Почти сравнял счет. Сам взял подачу Рафы, но все же уступил – 3:6. В начале второй партии уже швейцарец вырвался вперед (2:0) – увы для него, ненадолго. Действующий чемпион турнира быстро переломил ход игры, прибрал к рукам инициативу, взял сет – 6:4. А дальше просто, надежно, уверенно довел полуфинал до победы – 6:1 в третьей партии.

И все же – это не совсем разгром! По счету может показать – да. Но по игре… О, мы ведь хотели увидеть блокбастер? Мы его и увидели!

Пусть сильный ветер грозил сдуть остатки волос с головы Рафаэля, а заодно – и весь песок с корта. Пусть поднятая им грунтовая крошка летела в глаза игрокам, а мощные потоки воздуха то и дело влияли на полеты мяча. Пусть яркое солнце слепило соперников, мешая им на подаче и смэшах. Все это лишь добавило красок в борьбу. А борьбы была жаркая и продлилась 2 часа, 25 минут – согласитесь, разгромы оформляют быстрее!

И Рафаэль, и Роджер делали то, за что их любят. Выдавали супер-удары, длинные розыгрыши на задней линии, хитроумные комбинации. Использовали весь свои арсенал – свечи, обводки, крученые… Обменивались пушечными, но точнейшими ударами слева. То и дело заводили трибуны непредсказуемым итогом этих перестрелок! Просто в ключевые моменты Надаль был стабильнее.

Тогда, в 2005-м – впервые сыграв с Роджером в Париже – Рафа сказал:

- У меня не было шансов выиграть, если бы Федерер показал свой истинный теннис. Я мог надеяться только на то, что сам сыграю на 120 процентов, а Роджер – процентов на 70. Наверное, так и вышло.

Сейчас же ситуация была зеркальной. Уже Федерер был обязан демонстрировать нечто сверхординарное, плюс надеяться на провал в игре Рафы. Ни того, ни другого мы не увидели. В финал вышел Надаль. В свой уже 12-й финал «Ролан Гарроса».

Но согласитесь, сам факт, что эти парни спустя 15 лет после первого очного матча вновь встретились на такой поздней стадии, будучи второй и третьей ракетками мира – это уже фантастика! Настоящая спортивная сказка. Которую мы увидели наяву.