Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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08 июня 2019 19:24ТеннисТигай Лев

Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»

Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.

Если вы не видели этого финала, то не потеряли совершенно ничего. Единственная причина, по которой на нем можно было не заснуть: матч получился не только скучным, но и коротким. Всего час и десять минут, тяп-ляп и готово. Нате вам новую чемпионку, ешьте ее с чем нравится.

Эшли Барти перед «Ролан Гаррос» была восьмой ракеткой планеты, а теперь поднимется в первую тройку рейтинга. Ей всего 23 – с учетом того, что австралийка в середине «десятых» на полтора года уходила из тенниса в крикет. Так что с 19-летней Маркетой Вондрушковой они, можно сказать, ровесницы. Обе никогда прежде не проходили в Париже дальше 2-го круга и обеих в финале точно никто не ждал. Причем им даже не потребовалось обыгрывать суперзвезд калибра Осаки, Кербер, Плишковой или Серены Уильямс. Это делали другие.

Накануне было много криков по поводу переноса женских полуфиналов с центрального корта на второстепенные - из-за капризов погоды организаторам пришлось уплотнять расписание последних дней турнира. Сегодня теннисистки добрались, наконец, до главной площадки парижского стадиона, но сыграли так, что лучше бы им там и не появляться. Особенно Вондрушкова, которая первую партию провела в каком-то полусне, во второй пару раз попыталась проснуться, а потом передумала - и плюхнулась обратно в воображаемую постель. По статусу это был финал «Большого шлема», а по игре вышло нечто вроде квалификационного раунда или «челленджера».

Заунывность происходящего бросалась в глаза еще и потому, что непосредственно перед матчем Барти - Вондрушкова на том же корте случился великолепный триллер с участием Новака Джоковича и Доминика Тима. Их полуфинал стартовал еще накануне, но был прерван из-за погоды в середине третьего сета. Сегодня соперникам тоже пришлось разок взять дождевой тайм-аут и в итоге дело дошло до пятой-решающей. В ней победу праздновал Тим.

В воскресенье австриец сыграет в финале с Рафаэлем Надалем. Это будет в 16.00 по московскому времени и это точно будет не скучно.

Открытый чемпионат Франции. Париж. Грунт

Женщины. Одиночный разряд. Финал

Барти (Австралия, 8) – Вондрушкова (Чехия) – 6:1, 6:3.

Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Тим (Австрия, 4) – Джокович (Сербия, 1) – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

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