Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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09 июня 2019 20:45ТеннисМысин Николай

Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Мы боялись, что финал будет скучным. Боялись, что Надаль решит все быстро, как умеет – в трех легких партиях. Как сделал это в предыдущем матче – против Федерера. Но нет, вышло не так. И мы увидели красивый теннис! И напряженную борьбу (по крайней мере, в двух первых сетах). Три часа ровно соперники изводили друг друга прострелами с задней линии, кручеными ударами, филигранной работой с ракеткой. Радовали напряженными розыгрышами. Тем не менее, все закончилось предсказуемо – новой победой Рафаэля.

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И да – он снова, как всегда делал ранее, упал на спину после последнего очка. Потом немного поплакал. И поприветствовал трибуны. Мы увидели это в Париже в 12-й раз! Но, как и каждый раз прежде, все эти эмоции, вся эта радость, были отнюдь не поддельными. Были искренними. И потому так цепляли болельщиков…

КОРОЛЬ ПРОТИВ ПРИНЦА

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– Никто не повторит мой рекорд? Я не знаю… В конце концов, ведь я – обычный человек. И если мне удалось это сделать, кто может быть уверен в том, что в будущем не появится другой теннисист, способный на такие успехи? – рассказывал Рафа. Еще в начале турнира. Когда его спрашивали про 11 титулов на «Ролан Гарросе» – уже рекордные для любых «Больших шлемов».

Да ладно «Больших шлемов» – ни на одном другом турнире никто и никогда не мог собрать столько трофеев! Надаль сделал это на трех – еще в Монте-Карло и в Барселоне. В текущем сезоне у него было аж три попытки обновить достижение – довести общий счет титулов до дюжины на конкретном турнире. Однако в Монако испанец споткнулся об итальянца Фабио Фонини. А в каталонской столице – о Доминика Тима. Впервые с 2004 года с начала января и аж до середины мая на счету Рафаэля не было ни единого трофея! Он прервал эту засуху – стал лучшим в Риме. А после приехал в Париж. Опять – фаворитом.

И если кто и мог остановить Надаля, то это был Тим. Ведь если Рафаэль – давно признанный Король грунта, то молодой австриец – по общему мнению Принц.

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Что мы знаем об этом парне? Ему – 25 лет. И он – четвертая ракетка мира. Его частенько называют «Доминатором» (во-первых – от имени Доминик, во-вторых – потому что действительно мощно играет!). И также называют «Ушастиком» (тут все без хитростей – за растопыренные уши). У него на счету – 13 трофеев. Есть выигранный «Мастерс» – в этом году, в Индиан-Уэлсе. Но большинство успехов Тима связаны с грунтом – с тем же покрытием, на котором когда-то блистал другой австриец, Томас Мустер. С 2016 года он неизменно добирается до полуфиналов в Париже. Последние два сезона – играет в финалах! Но если в 2018-м подобный успех казался если не случайным, то не вполне резонным (Маррей и Вавринка лечились от травм, Джокович был не в форме, а Федерер пропускал весь грунтовый сезон), сейчас все было иначе.

Мы ждали Тима в финале! И ждали несмотря на то, что путевку в решающий раунд он оспаривал с тем же Джоковичем. Взявшим последние три «Шлема» подряд. И уже бившего австрийца недавно – в финале в Мадриде.

ДВА СЕТА ИНТРИГИ

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Впрочем, тот успех первой ракетке мира не помог.

Пока Надаль, быстро расправившись с Федерером, отдыхал и готовился к титульной встрече, Тим и Джокович «рубились» два дня. Все пять сетов. С остановками – из-за дождя. С причитаниями Новака по поводу сильного ветра. С «побегом» серба с корта в пятницу (хотя он потом отмечал, что никуда не сбегал, а уехал в отель только после согласования о переносе игры с организаторами). При этом каждый перерыв шел не на пользу австрийцу – после пауз он то и дело терял нить игры, проигрывал партии, не смог подать на матч… Но все-таки – выиграл! И заслуженно вышел в финал.

Пусть времени на отдых уже почти не оставалось, сам Доминик публично не страдал. А просто готовился к решающей встрече с Надалем.

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Которого обыгрывал на грунте четыре года подряд! (никому, кроме Тима, подобное не удавалось). Которого недавно «разбил» в двух сетах в Барселоне. И у которого ранее… не взял ни сета в четырех матчах на «Ролан Гарросе».

И, судя по реакциям парижской публики – всегда боготворившей Рафаэля! – даже местные зрители желали Доминику победы. Уж слишком рьяно, шумно и громко поддерживали Тима при успешных атаках! Может, устали от бесконечных успехов Надаля? Который за последние 14 лет взял здесь 11 титулов, и при этом ни разу не проиграл финал?

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Борьба вышла упорной! Красивой! Даже – слегка интригующей! Но только – в первых двух партиях. Стартовый сет Тим мог оставить за собой, заработав брейк-пойнт при счете 3:3, но вместо этого отдал три гейма подряд – 3:6. Во втором оба брали свои подачи, пока при 6:5 в пользу австрийца Рафа не сбавил обороты – и не позволил Доминику сравнять счет по партиям. И в тот момент, когда сюжет был должен закрутиться, как в лучших фильмах Найта Шьямалана, все… резко «сдулось» и стало предсказуемым.

То ли Надаль так разозлился на себя за проигранный сет, что резко прибавил. То ли Тим испугался возможности развить успех в матче. Но ошибки австрийца посыпались одна за другой – не только при исполнении ударов, но и при принятии решений (нельзя же обводить соперника у сетки, посылая мяч точно в него!). А Рафаэль стал тащить каждый розыгрыш, переигрывая Доминика и физически, и ментально.

В итоге – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Возможно, так и должно было быть. Возможно, если в следующий раз Надаль сыграет чуть хуже, а Тим – хотя бы на нынешнем уровне, все будет иначе. Есть ощущение, что этот финал между ними – не последний в Париже! Вопрос только в том, кто начнет сдавать раньше – Рафаэль. Или же Доминик…

Открытый чемпионат Франции
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты
Покрытие – грунт
Общий призовой фонд – 42 661 000 евро

Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Надаль (Испания, 2) – Тим (Австрия, 4) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Женщины. Одиночный разряд. Финал

Барти (Австралия, 8) – Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:1

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