Из крайности в крайность. Главные выводы по итогам «Ролан Гарроса»

МУЖЧИНЫ

ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА

1) Впервые за последние шесть лет в полуфиналах «Большого шлема» сыграли четыре первые ракетки мира. Предыдущий раз такое было на Australian Open-2013 – тогда Новак Джокович встретился с Давидом Феррером, а Энди Маррей – с Роджером Федерером.

2) Последние 10 «Больших шлемов» выигрывали исключительно теннисисты из «большой тройки». Начиная с Australian Open-2017 по три титула забрали Федерер и Джокович, четыре – Надаль.

3) 12 титулов «Ролан Гарроса» теперь на счету Рафаэля Надаля. Это – рекорд по общему количеству побед для любого мужского турнира.

А НАШИ ЧТО?

В мужском одиночном разряде в сетку «Ролан Гарроса» попали всего трое россиян. Алексей Ватутин в свои 26 лет дебютировал на «Большом шлеме», сумев пройти квалификацию, но ожидаемо отсеялся уже в первом круге (уступил французу Корентину Муте). Куда больше надежд мы возлагали на Карена Хачанова и Даниила Медведева, каждый из которых, при успешном выступлении в Париже, мог пробиться в топ-10 рейтинга. Увы, Медведев – недавний финалист турнира в Барселоне и полуфиналист «Мастерса» в Монте-Карло – к Открытому чемпионату Франции подошел на спаде форме, да еще и с травмой спины. В итоге он не смог преодолеть даже стартовый раунд – вел 2:0 по сетам у француза Пьера-Юга Эрбера, но уступил в пяти партиях. Зато Хачанов выиграл четыре матча и впервые в карьере пробился в четвертьфинал «мейджора»! Там, правда, без особой борьбы проиграл Доминику Тиму. Но, тем не менее, обеспечил себе девятую строчку рейтинга. Наших теннисистов в топ-10 не было с февраля 2011 года (тогда в нее входил Михаил Южный)! Как ни крути, а итоги «Ролан Гарроса» российских болельщиков откровенно порадовали. По крайней мере – в мужской его части…

О ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ?

Приятно видеть, как пишется история! Быть современников великих! Нам повезло – мы видим, как рекорды тенниса падают под ударами ракеток Федерера, Надаля и Джоковича! Но… если честно, их гегемония еще не надоела?

Возьмем последние 15 сезонов. Точка отсчета – Australian Open-2004. За указанный срок состоялось 62 турнира «Большого шлема». По титулу на них забрали аргентинец Гастон Гаудио («Ролан Гаррос»-2004), наш Марат Сафин (Australian Open-2005), еще один аргентинец Хуан-Мартин Дель-Потро (US Open-2009) и хорват Марин Чилич (US Open-2014). По три – швейцарец Стэн Вавринка и шотландец Энди Маррей. Все остальные 52 турнира (!) «расписали на троих» Федерер (19 трофеев – плюс 1 за Уимблдон-2003, который у него был ранее), Надаль (18) и Джокович (15).

Это нормально? Это тот уровень конкуренции, который привлекает внимание новых фанатов?

В ATP из кожи вон лезут, пытаясь раскрутить новых звезд. Несколько лет назад запустили проект NextGen («Новое поколение»). Теперь у молодых теннисистов (в возрасте до 22 лет) есть свой отдельный рейтинг и свой Итоговый чемпионат. А их успехи скрупулезно собирают, раскручивают в прессе и подают а-ля аперитив к главному блюду. Гарниром к которому идет место в топ-10 рейтинга, а основой – триумф на «Большом шлеме». Беда в том, что все эти годы мы так и наслаждаемся одним гарниром да аперитивом. Александр Зверев, Стефанос Циципас, Карен Хачанов сейчас входят в топ-10, но к титулам «мейджоров» не подобрались и близко! Доминик Тим (он чуть постарше, но все равно молод – ему 25) дважды сыграл финал в Париже, но оба раза был нещадно бит Надалем. Молодежь, вроде, зреет. И временами радует победами (например, на «Мастерсах»). Однако главные турниры разбирают те же парни, что и 14-15 лет назад. Не умаляя их заслуг, но все-таки… Вам, например, не стало скучно?

Кто-то назовет этот период «временем великих». Кто-то – просто «застоем». Какое определение ближе к истине – решать лично вам.

ЖЕНЩИНЫ

ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА

1) Впервые за 41 год в полуфинале «Большого шлема» встретились девушки, ни одна из которых до этого не играла в финале (американка Аманда Анисимова, австралийка Эшли Барти, британка Джоанна Конта и чешка Маркета Вондроушова)! Последний раз подобное случилось на Australian Open-1978.

2) Финал «Ролан Гарроса»-2019 стал самым молодым финалом ТБШ с 2008 года. Тогда в Париже в матче за титул сошлись 20-летняя Ана Иванович и 22-летняя Динара Сафина (в итоге выиграла сербка). Сейчас – 23-летняя Эшли Барти и 19-летняя Маркета Вондроушова.

3) Шесть последних «Ролан Гарросов» выиграли шесть разных девушек. Начиная с 2014 года в Париже побеждали Мария Шарапова (Россия), Серена Уильямс (США), Гарбина Мугуруса (Испания), Елена Остапенко (Латвия), Симона Халеп (Румыния) и теперь – Эшли Барти.

А НАШИ ЧТО?

Ровно 15 лет назад – в 2004 году - здесь же, в Париже, состоялся первый в истории российский финал «Больших шлемов». Анастасия Мыскина тогда завоевала титул, победив Елену Дементьеву. 10 лет назад ситуация повторилась – в 2009-м Светлана Кузнецова справилась с Динарой Сафиной. Сейчас же ни одна из наших теннисисток не добралась даже до четвертого круга. И самое обидное – все так и ожидалось.

С одной стороны, мы можем порадоваться за Веронику Кудерметову и Екатерину Александрову, которые пробились в третий круг, чего раньше на «Больших шлемах» не делали. С другой – ни одна россиянка реально не входила в число претендентов на титул. А первая ракетка страны – и прошлогодняя четвертьфиналистка турнира – Дарья Касаткина предсказуемо оступилась уже во втором раунде. В отличие от мужчин, где нас все чаще радуют Хачанов и Медведев, российский женский теннис находится в глубоком кризисе. И непонятно, когда из него выйдет. Вот, пожалуй, и главный итог этого «Ролан Гарроса» для наших болельщиков.

О ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ?

Если в мужском Туре одна крайность (тут чемпионы и фавориты главных турниров не меняются уже лет 15), то в женском – другая. Здесь каждый «Большой шлем» может выиграть любая из списка в 20-25 фамилий. Приведенные выше факты – наглядное тому подтверждение.

Кто-то увидит в этом плюс – мы же любим интриги! А что интригует сильнее, чем неопределенность с фаворитами? Но можно посмотреть иначе. Кому нужны «одноразовые чемпионки»? Плохо, когда два-три человека годами разбирают все титулы. Но лучше ли, когда их берут те, кто позже не подтверждает свой уровень и остается «героиней одного турнира»? Как, например, Елена Остапенко, ставшая лучшей в Париже три года назад, но с тех пор победившая только разок на местечковом турнире в Сеуле, а ныне занимающая 39-е место в рейтинге? Марион Бартоли и Флавия Пеннетта после своих побед на «Больших шлемах» резко закончили карьеры. Гарбина Мугуруса скатилась в третий десяток рейтинга. Слоан Стивенс держится в топ-10, но после US Open-2017 взяла лишь один титул (в Майами в прошлом году).

Высокая конкуренция – это здорово. Но ведь болельщикам нужны герои! Ким Клийстерс, Амели Моресмо, Виктория Азаренка, Дженнифер Каприати или Светлана Кузнецова тоже нечасто брали «мейджоры» (у всех – по 2-3 титула, как сейчас у Мугурусы и Кербер). Но годами оставались в «десятке», боролись за вершину рейтинга, были главными звездами женского Тура. А тянет ли на эту роль Барти? Потянет ли Вондроушова? Девушкам – всяческих успехов! Ведь меньше всего хочется, чтобы выстрелив на этом «Ролан Гарросе», они затем ушли в тень, как это делали другие чемпионки и финалистки «Больших шлемов» за последние годы.

А риск подобного развития событий есть. И дело тут – не в «запредельной» конкуренции. Скорее – в нестабильности ведущих теннисисток. А эта нестабильность для интереса к теннису, возможно, более вредна, чем стабильность топ-звезд мужского Тура.