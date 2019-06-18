Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения - Советский спорт
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18 июня 2019 20:59ТеннисМысин Николай

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения

Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЗ ШАРАПОВОЙ

Пять месяцев не было Шараповой на корте! Солидный срок… Что изменилось в теннисе за это время? С одной стороны – Новак Джокович и Наоми Осака остаются первыми ракетками мира. С другой – в топ-10 рейтинга ATP впервые за 8 лет появился россиянин, а в топ-20 рейтинга WTA впервые за 20 лет россиянок нет в принципе! Пока Карен Хачанов выходил в четвертьфинал «Ролан Гаррос», а Даниил Медведев – в финал Барселоны и полуфинал Монте-Карло, Дарья Касаткина проигрывала матч за матчем, Екатерина Макарова прекратила выступления по неназванной пока причине, Анастасия Павлюченкова с трудом проходила первые раунды турниров, а молодые девушки, вроде Анны Блинковой, Анастасии Потаповой, Вероники Кудерметовой хоть и радовали нас локальными успехами, но просто не успели подняться даже в топ-50. По сути, без Марии российских болельщикам осталось не за кого болеть в женском Туре! При том, что и сама Шарапова до новой травмы побеждала не особенно часто.

Но все-таки, оставалась звездой!

Проблемы с плечом, появившиеся по ходу прошлого года (на самом деле, намного раньше, но обострившиеся именно осенью), за зимний перерыв решить не удалось. С трудом и через боль отыграв Australian Open и пройдя один круг в Санкт-Петербурге, Мария все-таки решила взять новую паузу. И согласилась на операцию. Никто не понимал, когда она сможет вернуться. Надеялись, что успеет к грунтовым турнирам, но – нет. Пришлось сниматься с Штутгарта, Мадрида, Рима и «Ролан Гарроса». Однако уже в мае Шарапова довольно признавалась, что тренируется в полноценном режиме, стабильно повышает нагрузки и может быть готова к Уимблдону. А уже по ходу Открытого чемпионата Франции Мария официально попросила wild card на турнир на Мальорке.

- Мне очень нравится здесь. Тут отличные условия для тренировок. Гораздо лучше, чем в Англии! – отмечала Шарапова. – И да, я понимаю, что я от меня многого ждут. Но сама не чувствую особого давления. И в целом настроена оптимистично. Гораздо более оптимистично, чем было два-три месяца назад.

Наконец, главное – заявившись на турнир, Шарапова с него не снялась. Как многие боялись. Хотя кто-то, наверняка, и надеялся.

МАША ПРОТИВ ВЕРОНИКИ

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- Сейчас с плечом все в порядке. Я брала перерыв не чтобы уйти, а чтобы вернуться. И мне кажется, у меня хорошие шансы удачно себя проявить. Пропускать несколько месяцев всегда тяжело, и каждый новый матч станет серьезной проверкой. Но я все это уже проходила. Примерно 10 лет назад. Плечо беспокоит и создает мне проблемы на протяжении почти всей карьеры. Я научилась с этим бороться. И понимаю, что надо делать, чтобы продолжить играть. Раньше мне приходилось просто терпеть боль, и в каждой новой встрече я думала только о том, что буду делать с рукой после окончания матча. Мне не приносил удовольствия теннис. Я не радовалась своей игре, хотя и провела пару неплохих поединков в начале сезона. Но теперь это в прошлом. Сейчас я снова счастлива, что могу выйти на корт!

Так говорила Шарапова перед поединком с Викторией Кужмовой.

Сложно сказать, как готовилась к этой встрече 21-летняя уроженка Кошице. Словачка проводит всего второй полноценный сезон. У нее пока нет серьезных побед, но на недавнем «Ролан Гарросе» она добралась до третьего круга, в рейтинге WTA поднялась на 46-ю позицию… Шарапова, к слову, сейчас – лишь 85-я ракетка. Виктория – не топ-звезда. И не звезда в принципе. Но и не самый удобный соперник для первой игры после столь длительного перерыва.

Было понятно, что Марию ждет испытание. Тем более, за три последних года она сыграла на траве лишь один раз… В 2016-м пропустила сезон из-за истории с мельдонием. В 2017-м – из-за травмы. В 2018-м проиграла уже в первом раунде Уимблдона другой россиянке – Виталии Дьяченко. Но именно на траве, в 2004 году, она в свои 17 лет разбила в Лондоне, в финале, саму Серену Уильямс! И стала суперзвездой, которой до сих пор остается. Может, именно это покрытие опять поможет ей почувствовать вкус

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С первых геймов становится ясно, что с Кужмовой просто не будет. Пусть Шарапова быстро делает брейк, но тут же отдает свою подачу. Ей не хватает стабильности. Нет ритма. Нет уверенности в своих силах. Пытаясь атаковать, Мария начинает ошибаться. А после ошибок – боится атаковать…

Тем не менее, класс и опыт позволяют держаться в игре. Виктория старается что-то придумать, только выходит плохо. Видно – она тоже боится. Тоже нервничает. И переживает. В ее карьере матчей с Шараповой раньше не было. Тем более – с только что вернувшейся Шараповой. Голодной до игры и побед! Словачка упирается, местами – проводит удачные розыгрыши, но больше – дожидается аутов от соперницы. Или ударов в сетку.

В таком режиме и проходит почти вся первая партия. Пока Кужмова не делает брейк в самом конце. Вырываясь вперед и готовясь подать на сет при счете 6:5! Тут-то и просыпается настоящая Мария. Понимающая, что терять ей, в принципе, нечего. А вот продемонстрировать класс возможно вполне! Пара уверенных приемов, атаки от задней линии – и брейк отыгран! А на тай-брейке в напряженной борьбе Шарапова хладнокровно берет партию – 10:8.

И Кужмову это ломает.

Второй сет – избиение. Всего 20 минут – и 6:0. Мария не дает шансов сопернице. И уверенно побеждает. В своем первом матче за целых пять месяцев! Которые для всех ее болельщиков наверняка казались вечностью…

ТУРНИР WTA

МАЛЬОРКА (ИСПАНИЯ)

Международная категория. Открытые корты. Покрытие – трава. Призовой фонд - $250 000.

Одиночный разряд. Первый круг

Шарапова (Россия) – Кужмова (Словакия) – 7:6 (10:8), 6:0.

ФАКТ

Победа над Кужмовой стала для Шараповой первой на травяных кортах с 2015 года! Тогда она в четвертьфинале Уимблдона обыграла американку Коко Вандевеге, после чего уступила Серене Уильямс. Общий баланс побед/поражений Марии на этом покрытии за карьеру – 80-19.

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