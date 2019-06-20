Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в Испании

РАЗМИНКА ШАРАПОВОЙ

– Выиграть матч всегда приятно! Тем более, я давно не выходила на корт, и было очень здорово проверить себя боем. Конечно, работы полно. Но надо же с чего-то начинать! – радовалась Мария.

Ох, как мы заждались Шарапову! Кто-то, возможно, уже и не надеялся снова увидеть россиянку на корте. Рецидив старой травмы плеча вновь вынудил ее взять длинную паузу – почти пять месяцев Мария пропустила. Но к началу травяного сезона успела поправить здоровье. Стала активно готовиться к Уимблдону. И даже прилетела на Мальорку – чтобы не только выпить сангрии (любимый алкогольный напиток Шараповой), но и выступить на местном турнире.

Дебют в котором отметила победой – над словачкой Викторией Кужмовой в первом круге.

– Я долго ждала своего возвращения, – рассказала Мария. – Много работала. И натурально вкалывала! На восстановление после травмы всегда уходит много сил, но как же приятно вернуться к любимому делу, которым я занимаюсь с самого детства! Непередаваемое чувство…

– В теннисе тебя поджидает очень много всего, – продолжила экс-первая ракетка мира. – Да, я давно выступаю, у меня большой опыт. Но когда возвращаешься после длительной паузы, трудно быть готовой ко всему. Мне хочется показывать свои лучшие результаты на самых крупных турнирах. И, разумеется, сейчас моя главная цель – Уимблдон. Но надо же с чего-то начинать. Надо получать практику. Я в последние годы почти не выступала на траве, так что мне нужны матчи, чтобы вернуться в тонус, почувствовать это покрытие, понять, как лучше действовать на этих кортах. Учитывая, что несколько месяцев я почти не могла подавать, я могу быть довольна тем, как сыграла с Викторией. Но сейчас главное – подготовиться к новой игре.

Жребий на Мальорке был не очень благосклонен к Шараповой. И Кужмову простой соперницей не назовешь. А уж Анжелику Кербер – и подавно. Именно немка – еще одна экс-первая ракетка мира – ждала Марию во втором круге. И заранее готовилась к суровой борьбе.

– Думаю, матч будет интересный, – рассказывала Кербер. – Мы обе первый раз в этом году играем на траве, но обе же имеем хорошие результаты на этом покрытии. Думаю, для нас обеих очень полезен предстоящий поединок. Да и болельщики ждут его с нетерпением. Конечно, Мария только вернулась. Но она – опытный боец. И с ней просто не будет. С другой стороны, я здесь ведь именно поэтому – чтобы показывать сильнейший теннис против сильнейших игроков.

ДВЕ ЭКС-ПЕРВЫХ РАКЕТКИ

Возможно, Кербер лукавила. Конечно, она понимала, что с учетом всех обстоятельств будет считаться фаворитом. Тем более, последние три очных матча она у Шараповой выиграла. И даже разок разгромила – в третьем круге Australian Open, в прошлом году, со счетом 6:1, 6:3.

Девушки, кстати, во многом похожи. Речь не о внешности, а о карьерах. Кербер всего на год младше Марии. Обе успели побывать на вершине рейтинга. У Шараповой пять выигранных «Больших шлемов», у Анжелики – три. У них равный счет личных встреч – 4:4. И даже количество побед за карьеру у обеих почти одинаково – 644 у россиянки, 614 – у немки.

При этом у Шараповой – вдвое меньше поражений (164 против 320)! Втрое больше титулов (36 против 12). И на 10 миллионов долларов больше призовых (38,5 миллиона против 28,3)! С другой стороны, если с 2016 года Мария то не играла из-за дисквалификации, то мучалась с травмами, то с горем-пополам пыталась вернуть себе лучшую форму, то Кербер именно в этот период раскрылась в качестве суперзвезды! За последние три сезона она выиграла все свои главные титулы (Australian Open и US Open в 2016-м, Уимблдон – в прошлом году), возглавила рейтинг, закрепилась в топ-10 и в данный момент является шестой ракеткой мира. Шарапова – лишь 85-й. В последние годы Анжелика трижды била Марию на корте на разных покрытиях – на харде, грунте и траве. И, разумеется, сейчас, на Мальорке, Кербер опять считалась фаворитом.

Увы, ей удалось подтвердить этот статус.

ПОБЕДА АНЖЕЛИКИ

Болельщики надеялись на интересный матч. И интересный теннис. Теннис, к слову, действительно вышел классным! Обе соперницы старались действовать разнообразно. И подавали неплохо. И в долгих розыгрышах друг друга гоняли по корту. И обводящих ударов, смэшей и свечек – всего хватало с лихвой! Одного не было – интриги.

Поскольку Кербер с первых геймов вырвалась вперед. Взяла подачу Шараповой. Быстро развила успех в стартовой партии. И добилась победы – 6:2.

Мария не была бы Марией, если бы не пыталась исправить ситуацию. Она и пыталась. Боролась за каждый мяч. Но снова первой позволила Кербер оформить брейк. Потом – еще один… Итог – 5:2 в пользу немки уже во втором сете. Одну подачу Шарапова – в упорной борьбе! – отыграла. Но следом снова отдала свою. Под ноль.

В четвертьфинал на Мальорке выйти не получилось. Впрочем, это – не главное. Главное – что Мария вернулась! И получила неплохую практику. В том числе – в матче с одной из лучших теннисисток мира в настоящий момент. Хороший задел перед стартующим через неделю Уимблдоном!

Главное, чтобы там сетка была не столь суровой в первых раундах…

А В ЭТО ВРЕМЯ…

МЕДВЕДЕВ ВЗЯЛ РЕВАНШ У ПУЯ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал крупного турнира ATP в Лондоне. В четверг он нанес поражение французу Люке Пую в трех сетах – 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4.

Примечательно, что на прошлой неделе соперники уже встречались друг с другом – во втором раунде в Штутгарте. Там поединок тоже растянулся на три партии, но завершился в пользу француза (7:6 (8:6), 4:6, 6:2), который довел счет личных встреч с россиянином до 4:0. Однако на этот раз Даниилу удалось взять реванш у экс-десятой ракетки планеты и полуфиналиста последнего Australian Open. Теннисисты опять провели на корте больше двух часов и сыграли сразу два тай-брейка, на которых обменялись победами. После чего, в решающем сете, Медведев дважды взял подачу Пуя и повел 5:2. Увы, первый матчбол он реализовать не сумел, и Люка смог отыграть один брейк. Однако на втором, парой геймов спустя, россиянин все-таки добился успеха. В четвертьфинале в Лондоне он теперь сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.