Тетя Эш – хулиганка. Все, что нужно знать, о новой первой ракетке мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 июня 2019 20:00ТеннисМысин Николай

Тетя Эш – хулиганка. Все, что нужно знать, о новой первой ракетке мира

Выиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира, которое она официально получит уже в понедельник. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.

- Для наших детей она все та же тетя Эш, которая любит покачать детей на качелях, вместе с ними сделать маникюр или поваляться на диване с щенками, - рассказывают сестры Эшли. – В апреле в течение всего одной недели у нас сразу три дня рождения – у племяшки Эш Люси, у нашей мамы и у самой Эшли. И она старается за два-три месяца заранее все спланировать так, чтобы провести эту неделю с семьей. Еще она очень щедра по отношению к племянникам, и при этом – настойчива. Когда Люси было полтора года, Эшли купила ей на Рождество электрический джип. Девочка вообще не понимала, что это такое и зачем оно надо, но сестра не собиралась ждать, пока Люси подрастет – ей просто захотелось сделать этот подарок, и все! Так же, как в другой раз она подошла ко мне и сказала, что хочет подарить нашим детям батут. Отметив: «Я, конечно, обязана спросить, не против ли вы, но имей в виду – я все равно это сделаю!». И да – она действительно купила этот батут.

РОДИЛАСЬ В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ

Эшли родилась 24 апреля 1996 года в Ипсвиче, штат Квинсленд, в Австралии. У ее родителей – Роберта и Джоси – было еще две старшие дочери, Сара и Эли. И все занимались теннисом. Однако только Эшли стала профессиональной спортсменкой.

- Как-то она нашла дома старую ракетку для сквоша и мяч и часами стучала о дверь гаража, - рассказывают сестры Барти. – В конце концов, родители не выдержали и купили ей нормальную, теннисную ракетку. А после отвели на корт. Первая тренировка Эшли состоялась, когда ей было пять лет.

Сейчас Барти – 23. И она только что стала сильнейшей теннисисткой планеты.

ОБЫГРАЛА РОССИЯНКУ В ФИНАЛЕ УИМБЛДОНА

2

Увлечение теннисом быстро переросло в высокие результаты на детских, а затем и юниорских турнирах. При этом самой талантливой девочкой поколения Барти все равно не считали. В начале нулевых в потенциальных звездах ходили россиянки Ирина Хромачева и Дарья Гаврилова (за Австралию она начнет играть позже), а также француженка Каролина Гарсия и канадка Эжени Бушар. На юниорском Уимблдоне-2011 Хромачева обыграла и Бушар, и Гарсию, пробившись в одиночный финал. Но именно там в двух партиях ее и победила Эшли Барти (7:5, 7:6 (7:3)). Выиграв свой первый крупный титул.

ПРОМЕНЯЛА ТЕННИС НА КРИКЕТ

3

Поразительный факт, о котором немногие знают – Барти уже завершала карьеру! После победы на юниорском Уимблдоне она перешла в профессионалы, в 16 лет сыграла три парных финала на «Больших шлемах» (Australian Open, Уимблдон и «Ролан Гаррос» в 2013-м), в 17 – вплотную подобралась к топ-50 одиночного рейтинга... А в 18 внезапно покинула Тур. Причиной были не травмы или болезнь. А депрессия и нежелание играть.

- Мне было трудно постоянно находиться вдали от дома. Я скучала по семье и родным. Хотела больше времени проводить в Австралии – с мамой и папой, с сестрами, с друзьями. Сейчас я понимаю, что все сделала правильно. Мне был необходим перерыв. Иначе я бы ушла из тенниса окончательно, - рассказывает Эшли.

В 2014 году Барти официально прекратила выступления. А в 2015-м… подалась в крикет, подписав контракт с профессиональным женским австралийским клубом. Такая смена обстановки помогла ей немного прийти в себя, снова соскучиться по кортам и ракеткам, и в 2016-м Эшли вернулась в WTA-Тур.

ПЕРВОЙ В СЕЗОНЕ ВЗЯЛА ТРИ ТИТУЛА

В финале в Бирмингеме Эшли встречалась с немкой Юлией Гергес, с которой здесь же вместе выступала в паре. Девушки дошли до полуфинала, но снялись с очередного поединка, чтобы лучше подготовиться к титульному матчу в одиночке. Борьба получилась упорной, но австралийка взяла верх – 6:3, 7:5. И выиграла третий титул в сезоне – первой из всех теннисисток в текущем году (еще на ее счету – победы в Майами и на «Ролан Гарросе»). Всего на счету Эшли теперь – шесть одиночных трофеев.

ПОБЕДИЛА НА «РОЛАН ГАРРОСЕ»

4

Главный из этих шести – конечно, за победу на «Ролан Гарросе». Удивительно, но пару месяцев назад Барти говорила:

- С какими мыслями я жду грунтовый сезон? С такими: «Надо потерпеть совсем немного, потом этот кошмар закончится, и начнется моя любимая трава».

Серьезно – до этого года Эшли ужасно выступала на мягком покрытии! В Париже она ранее пять раз попадала в основу, но добилась всего двух побед – прошла один круг в 2013 и 2018 годах. Все. Вот и все успехи! Теперь же Барти уверенно пробилась в финал, где разгромила юную чешку Маркету Вондроушову. И выиграла первый «Большой шлем»! После чего поднялась на вторую позицию в рейтинге.

27-Я ПЕРВАЯ РАКЕТКА В ИСТОРИИ…

5

В этом статусе Эшли пробыла недолго – всего-то полмесяца. Победа в Бирмингеме позволила ей сделать последний шаг вперед – опередить Наоми Осаку, возглавлявшую рейтинг последние 21 неделю подряд. Барти стала 27-й теннисисткой в истории, получившей статус первой ракетки мира. Первой, напомним, была американка Крис Эверт – в 1975 году (когда и появился официальный рейтинг).

…И ВТОРАЯ ПЕРВАЯ - ИЗ АВСТРАЛИИ

7

Самой титулованной теннисисткой в истории остается австралийка Маргарет Корт, собравшая 24 «Больших шлема». Но пик ее карьеры пришелся на 60-е, когда рейтинга еще не было. Фактически Барти стала всего второй спортсменкой из Австралии, добравшейся до статуса первой ракетки мира. После Ивонн Гулагонг-Кейли, возглавлявшей список сильнейших теннисисток планеты две недели в 1976 году.

В ДЕТСТВЕ БЫЛА ХУЛИГАНКОЙ

Сестры Эшли вспоминают, что в детстве она была шалуньей. Будущая первая ракетка мира всеми способами отлынивала от работы по дому, предпочитала проводить время на улице, отказывалась носить платья и всегда надевала только шорты, футболку и кепку козырьком назад.

- Когда мы были маленькими, Эшли жила в одной спальне с Эли. И если родители просили их убрать комнату, то младшая мгновенно забиралась под кровать и оставалась там на час-полтора, играя в «Геймбой». Уборка полностью ложилась на Эли, - смеясь, вспоминает Сара Барти.

ОБОЖАЕТ КУРИЦУ КАРРИ

- Обычно австралийцы предпочитают мясо, стейки, жареные или тушеные овощи. Но любимым блюдом Эшли всегда была мамина курица в соусе карри, - вспоминают сестры новой первой ракетки планеты. – Приезжая с турниров, она всегда спрашивала: «Ну что, у нас опять карри?». А мы это блюдо так ненавидели! Но как было не побаловать сестру, которой так долго не было дома? Конечно, приходилось соглашаться. И есть именно то, что требует Эшли.

ОСТАЕТСЯ ЛЮБЯЩЕЙ ТЕТЕЙ

11

При этом, несмотря на победы, статус звезды и миллионы заработанных долларов, Барти осталась простой девушкой, которая очень любит семью и души не чает в своих родителях, сестрах и племянниках.

08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
20/06 17:00Хоккей
Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу23-летний нападающий «Сент-Луиса», один из двух российских обладателей Кубка Стэнли-2019 (наряду с Владимиром Тарасенко), рассказал нашему корреспонденту о чемпионском параде, финальной серии с «Бостоном» и преображении команды, которая за полгода до первого в своей истории титула занимала последнее место в НХЛ.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
23/06 18:52Теннис
В двух шагах от Топ-10. Даниил Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
23/06 08:00Футбол
Месси: победа или вселенский позор!Сегодня в Бразилии состоятся заключительные матчи группы В Кубка Америки. В одном из них решится судьба Лионеля Месси.
23/06 07:30Футбол
Огненный Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнираГлавное противоречие – между уровнем футбола (очень приличным) и посещаемостью игр. Они никудышная. Билеты дороги, и болельщики протестуют даже на матчах хозяев-бразильцев.
22/06 19:00Футбол
Как «Спартак» будет использовать Понсе?Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе стал первым новичком «Спартака» в это межсезонье. «Советский спорт» разбирается, в каком качестве футболиста будут использовать в московском клубе.
19/06 19:00Хоккей
Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
21/06 09:00Хоккей
Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
23/06 21:05Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
23/06 07:00Хоккей
Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.
23/06 15:00Футбол
Больше игр, больше интригиЧемпионат России можно реформировать и без увеличения числа команд.
Новости
21:21 Бокс Валуев опроверг новости об онкологии
21:19 Футбол Паредес – в стартовом составе сборной Аргентины на матч с Катаром
21:14 Пляжный футбол Это’О призвал Салаха покинуть «Ливерпуль»
21:08 Теннис Касаткина покинула турнир в Истбурне, проиграв в первом круге Петкович
21:05 Футбол Войцех Ковалевски: Уход Глушакова поможет «Спартаку» в будущем
20:39 Футбол Манолас будет получать в «Наполи» 4 млн евро за сезон
20:28 Футбол Марокко с Буссуфой обыграл Намибию
20:21 Самбо Россиянин Багдасарян завоевал золото на Европейских играх в Минске
20:17 Футбол «Спартак» может купить еще одного игрока «Ромы»
20:10 Футбол A Bola: «Бенфика» не продает Фелиша из-за избытка денег
20:01 Футбол «Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Реала»
19:39 Хоккей Вылечившийся от алкоголизма Ленер стал хоккеистом года в Швеции
19:38 Футбол Артем Дзюба – после прибытия в «Зенит»: Лев вернулся в Прайд (видео)
19:28 Футбол Станислав Крицюк – о состоянии Классона: Рассказать не могу, но ничего хорошего
19:25 Футбол «Арсенал» и «Луч» сыграли вничью
19:10 Футбол «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»
18:56 Футбол Гуренко объяснил уход Чочиева и Дьякова
18:44 Бокс Украинец Сиренко победил россиянина Бахтова
18:27 Формула-1 Хэмилтону выиграл каждое третье «Гран-при» в карьере
18:24 Формула-1 Хэмилтон выиграл «Гран-при Франции», Квят – 14-й
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика