Тетя Эш – хулиганка. Все, что нужно знать, о новой первой ракетке мира

- Для наших детей она все та же тетя Эш, которая любит покачать детей на качелях, вместе с ними сделать маникюр или поваляться на диване с щенками, - рассказывают сестры Эшли. – В апреле в течение всего одной недели у нас сразу три дня рождения – у племяшки Эш Люси, у нашей мамы и у самой Эшли. И она старается за два-три месяца заранее все спланировать так, чтобы провести эту неделю с семьей. Еще она очень щедра по отношению к племянникам, и при этом – настойчива. Когда Люси было полтора года, Эшли купила ей на Рождество электрический джип. Девочка вообще не понимала, что это такое и зачем оно надо, но сестра не собиралась ждать, пока Люси подрастет – ей просто захотелось сделать этот подарок, и все! Так же, как в другой раз она подошла ко мне и сказала, что хочет подарить нашим детям батут. Отметив: «Я, конечно, обязана спросить, не против ли вы, но имей в виду – я все равно это сделаю!». И да – она действительно купила этот батут.

РОДИЛАСЬ В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ

Эшли родилась 24 апреля 1996 года в Ипсвиче, штат Квинсленд, в Австралии. У ее родителей – Роберта и Джоси – было еще две старшие дочери, Сара и Эли. И все занимались теннисом. Однако только Эшли стала профессиональной спортсменкой.

- Как-то она нашла дома старую ракетку для сквоша и мяч и часами стучала о дверь гаража, - рассказывают сестры Барти. – В конце концов, родители не выдержали и купили ей нормальную, теннисную ракетку. А после отвели на корт. Первая тренировка Эшли состоялась, когда ей было пять лет.

Сейчас Барти – 23. И она только что стала сильнейшей теннисисткой планеты.

ОБЫГРАЛА РОССИЯНКУ В ФИНАЛЕ УИМБЛДОНА

Увлечение теннисом быстро переросло в высокие результаты на детских, а затем и юниорских турнирах. При этом самой талантливой девочкой поколения Барти все равно не считали. В начале нулевых в потенциальных звездах ходили россиянки Ирина Хромачева и Дарья Гаврилова (за Австралию она начнет играть позже), а также француженка Каролина Гарсия и канадка Эжени Бушар. На юниорском Уимблдоне-2011 Хромачева обыграла и Бушар, и Гарсию, пробившись в одиночный финал. Но именно там в двух партиях ее и победила Эшли Барти (7:5, 7:6 (7:3)). Выиграв свой первый крупный титул.

ПРОМЕНЯЛА ТЕННИС НА КРИКЕТ

Поразительный факт, о котором немногие знают – Барти уже завершала карьеру! После победы на юниорском Уимблдоне она перешла в профессионалы, в 16 лет сыграла три парных финала на «Больших шлемах» (Australian Open, Уимблдон и «Ролан Гаррос» в 2013-м), в 17 – вплотную подобралась к топ-50 одиночного рейтинга... А в 18 внезапно покинула Тур. Причиной были не травмы или болезнь. А депрессия и нежелание играть.

- Мне было трудно постоянно находиться вдали от дома. Я скучала по семье и родным. Хотела больше времени проводить в Австралии – с мамой и папой, с сестрами, с друзьями. Сейчас я понимаю, что все сделала правильно. Мне был необходим перерыв. Иначе я бы ушла из тенниса окончательно, - рассказывает Эшли.

В 2014 году Барти официально прекратила выступления. А в 2015-м… подалась в крикет, подписав контракт с профессиональным женским австралийским клубом. Такая смена обстановки помогла ей немного прийти в себя, снова соскучиться по кортам и ракеткам, и в 2016-м Эшли вернулась в WTA-Тур.

ПЕРВОЙ В СЕЗОНЕ ВЗЯЛА ТРИ ТИТУЛА

В финале в Бирмингеме Эшли встречалась с немкой Юлией Гергес, с которой здесь же вместе выступала в паре. Девушки дошли до полуфинала, но снялись с очередного поединка, чтобы лучше подготовиться к титульному матчу в одиночке. Борьба получилась упорной, но австралийка взяла верх – 6:3, 7:5. И выиграла третий титул в сезоне – первой из всех теннисисток в текущем году (еще на ее счету – победы в Майами и на «Ролан Гарросе»). Всего на счету Эшли теперь – шесть одиночных трофеев.

ПОБЕДИЛА НА «РОЛАН ГАРРОСЕ»

Главный из этих шести – конечно, за победу на «Ролан Гарросе». Удивительно, но пару месяцев назад Барти говорила:

- С какими мыслями я жду грунтовый сезон? С такими: «Надо потерпеть совсем немного, потом этот кошмар закончится, и начнется моя любимая трава».

Серьезно – до этого года Эшли ужасно выступала на мягком покрытии! В Париже она ранее пять раз попадала в основу, но добилась всего двух побед – прошла один круг в 2013 и 2018 годах. Все. Вот и все успехи! Теперь же Барти уверенно пробилась в финал, где разгромила юную чешку Маркету Вондроушову. И выиграла первый «Большой шлем»! После чего поднялась на вторую позицию в рейтинге.

27-Я ПЕРВАЯ РАКЕТКА В ИСТОРИИ…

В этом статусе Эшли пробыла недолго – всего-то полмесяца. Победа в Бирмингеме позволила ей сделать последний шаг вперед – опередить Наоми Осаку, возглавлявшую рейтинг последние 21 неделю подряд. Барти стала 27-й теннисисткой в истории, получившей статус первой ракетки мира. Первой, напомним, была американка Крис Эверт – в 1975 году (когда и появился официальный рейтинг).

…И ВТОРАЯ ПЕРВАЯ - ИЗ АВСТРАЛИИ

Самой титулованной теннисисткой в истории остается австралийка Маргарет Корт, собравшая 24 «Больших шлема». Но пик ее карьеры пришелся на 60-е, когда рейтинга еще не было. Фактически Барти стала всего второй спортсменкой из Австралии, добравшейся до статуса первой ракетки мира. После Ивонн Гулагонг-Кейли, возглавлявшей список сильнейших теннисисток планеты две недели в 1976 году.

В ДЕТСТВЕ БЫЛА ХУЛИГАНКОЙ

Сестры Эшли вспоминают, что в детстве она была шалуньей. Будущая первая ракетка мира всеми способами отлынивала от работы по дому, предпочитала проводить время на улице, отказывалась носить платья и всегда надевала только шорты, футболку и кепку козырьком назад.

- Когда мы были маленькими, Эшли жила в одной спальне с Эли. И если родители просили их убрать комнату, то младшая мгновенно забиралась под кровать и оставалась там на час-полтора, играя в «Геймбой». Уборка полностью ложилась на Эли, - смеясь, вспоминает Сара Барти.

ОБОЖАЕТ КУРИЦУ КАРРИ

- Обычно австралийцы предпочитают мясо, стейки, жареные или тушеные овощи. Но любимым блюдом Эшли всегда была мамина курица в соусе карри, - вспоминают сестры новой первой ракетки планеты. – Приезжая с турниров, она всегда спрашивала: «Ну что, у нас опять карри?». А мы это блюдо так ненавидели! Но как было не побаловать сестру, которой так долго не было дома? Конечно, приходилось соглашаться. И есть именно то, что требует Эшли.

ОСТАЕТСЯ ЛЮБЯЩЕЙ ТЕТЕЙ

При этом, несмотря на победы, статус звезды и миллионы заработанных долларов, Барти осталась простой девушкой, которая очень любит семью и души не чает в своих родителях, сестрах и племянниках.