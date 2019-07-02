В Лондоне падают звезды… Кто из фаворитов уже покинул Уимблдон - Советский спорт
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02 июля 2019 21:58ТеннисМысин Николай

В Лондоне падают звезды… Кто из фаворитов уже покинул Уимблдон

Первый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.

НАОМИ ОСАКА (ЯПОНИЯ)

Рейтинг: 2. Кому проиграла: Юлия Путинцева (Казахстан)

- Можно, я пойду? А то я сейчас разрыдаюсь, - робко спросила у супервайзера Осака на пресс-конференции. Было видно – Наоми вот-вот заплачет. Ей действительно тяжело. Но, в отличие от Григора Димитрова, который тоже проиграл в понедельник (впервые в карьере со счета 2:0 в свою пользу по сетам), японка все-таки пришла на встречу с журналистами.

И рассказала о многом.

О том, что так и не сумела подготовиться к траве. Что ей тяжело было быть на вершине – чисто в психологическом плане. Что в данный момент она не получает удовольствия от тенниса. И, разумеется, о том, что очень расстроена своим поражением.

- Теоретически, это покрытие должно мне подходить – ведь здесь много зависит от подачи и силы ударов. А я как раз люблю играть агрессивно. Но, почему-то, на траве мне всегда очень трудно. И адаптация проходит тяжело, - призналась Осака.

Впервые за два года она оступилась уже на старте «Большого шлема». И второй раз за две недели проиграла Юлии Путинцевой (до этого – в Бирмингеме). Зато сейчас у Наоми есть возможность взять паузу. Отдохнуть. И нормально подготовиться к харду, а главное – к защите титула US Open.

ДОМИНИК ТИМ (АВСТРИЯ)

Рейтинг: 4. Кому проиграл: Сэм Керрей (США)

В прошлом году Доминик Тим вышел в финал «Ролан Гарроса». Уступил там Рафаэлю Надалю. Затем поехал в Лондон – и выбыл в первом круге Уимблдона. В этом сезоне он снова дошел до финала в Париже. Опять не справился там с Надалем. И снова… вылетел на самом старте в Лондоне.

Стабильность!

Российские болельщики могут порадоваться такому развитию – ведь именно с Тимом во втором раунде был должен встретиться Андрей Рублев. Хотя навряд ли ему будет просто и с Сэмом Керреем. Что произошло с Домиником, он не понял и сам. Последний сет американцу Тим проиграл за 20 минут. Всухую – 0:6. Взяв всего 5 очков за целую партию! Конечно, мы в курсе, что он любит грунт, но и на быстрых кортах ведь играть умеет (титул Индиан-Уэлса в этом году – тому подтверждение). Однако именно Уимблдон австрийцу никак не дается. За 23 турнира «Больших шлема», которые он сыграл в своей карьере, Доминатор лишь четвертый раз оступается в первом раунде. И в третий раз – именно в Лондоне.

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ (ГЕРМАНИЯ)

Рейтинг: 5. Кому проиграл: Иржи Веселы (Чехия)

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- Признаем честно: трава – не самое подходящее мне покрытие. Тем более, не повезло с жеребьевкой – сразу достался Иржи, который всегда классно подает, а в этом матче и принимал очень здорово. Я же сыграл типичный для себя матч на «Шлеме». Если коротко – то сыграл очень плохо.

Зверев-младший не искал оправданий после провала в первом круге Уимблдоне. Хотя, на самом деле, у парня оправданий полно. Недавно он расстался с девушкой, его отец попал в больницу, его личный менеджер – и, казалось бы, друг – Патрисио Апи требует 10 миллионов долларов за расторжение контракта… Пока они не разошлись, Александр не может нанять нового агента, и вынужден решать дела сам. А дел много – от подписания рекламных контрактов до покупок билетов на самолет. Все это очень отвлекает от тенниса, так что и результаты Зверева пошли вниз. Если в ноябре здесь же, в Лондоне, он выиграл Итоговый чемпионат ATP, то теперь – проиграл в первом круге. Зато освободил пару недель на дополнительный отдых.

СТЕФАНОС ЦИЦИПАС (ГРЕЦИЯ)

Рейтинг: 6. Кому проиграл: Томас Фабиано (Италия)

- Это паршивое чувство – ощущать, что за тебя болели, делились с тобой энергией, поддерживали и переживали, а ты взял – и все запорол, - вздыхал Циципас. Как и Зверев, он вылетел еще в понедельник. Правда, отыграл все пять сетов, но в решающей партии не справился с Фабиано – 3:6.

В прошлом году Стефанос был на Уимблдоне в 1/8 финала. И, собственно, впервые дал понять, что метит в топ-10. Этот сезон он начал с полуфинала Australian Open, где выбил самого Федерера. И в целом смотрелся уверенно – вплоть до третьего «Большого шлема». Который завершился для него в первом круге. Так за два дня Уимблдон покинули все парни из второй тройки рейтинга. Чего, конечно, не ожидал никто.

АРИНА СОБОЛЕНКО (БЕЛОРУССИЯ)

Рейтинг: 11. Кому проиграла: Магдалена Рыбарикова (Словакия)

Арина начала свой взлет именно здесь, в Великобритании. Год назад. С выхода в финал в Бирмингеме. Здесь с ней начал работать Дмитрий Турсунов, который помог Соболенко дойти до топ-10, взять несколько титулов и утвердиться в качестве потенциальной чемпионки «Шлема». Но в этом сезоне дела белоруски вдруг резко ухудшились. Лишь на прошлой неделе она впервые с января победила соперницу из топ-20 – Каролину Возняцки. После чего призналась, что вновь нашла свою игру. Но, видимо, ошиблась. Либо ее игра сейчас не позволяет рассчитывать на что-то большее, чем провал в первом раунде Уимблдона в поединке с Магдаленой Рыбариковой.

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