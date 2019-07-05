Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века

В пятницу оба россиянина потерпели поражения в своих матчах. Хачанов не справился с испанцем Роберто Баутисто-Агутом, Медведев – с бельгийцем Давидом Гоффеном.

ХОРОШИЙ ПРОГНОЗ

И ведь насколько разными вышли эти поединки!

У российских болельщиков и так не было особо поводов для радости на этом турнире. Взять, например, девушек – 11 наших теннисисток попали в основу «Уимблдона». И ни одна не пробилась в третий круг! На «Больших шлемах» последний раз подобное случалось – страшно сказать! – в 2000 году. На «Ролан Гарросе». То есть, 76 турниров назад!

С другой стороны, если вынести за скобки Марию Шарапову (ее подвела травма уже в первом раунде), на всех остальных россиянок особых надежд не было. Другое дело – парни. Карен Хачанов и Даниил Медведев давно стучатся в элиту. Первый уже стоит в десятке и побывал в четвертьфинале в Париже. Второй вплотную подобрался к топ-10 и теоретически может дебютировать там уже через неделю. Да, даже сейчас. После обидного поражения.

Тем более, в первом круге синхронно вылетели Александр Зверев и Стафанос Циципас (пятая и шестая ракетки планеты), который могли стать соперниками россиян в 1/8 финала. То есть, опять же в теории, и Карен, и Даниил могли уверенно проходить в восьмерку лучших. А их игра на траве в этом сезоне в принципе, и в частности – в первых кругах Уимблдона, показывала, что ребята готовы к такому успеху.

Жизнь, как водится, оказалась суровее. В 1/16 финала Хачанов вышел на Роберто Баутисту-Агута. Медведев – на Давида Гоффена. Дежа-вю! Такие же матчи мы уже наблюдали на этой же стадии другого «мейджора» - Australian Open-2019. Тогда Карен, увы, уступил. Зато Даниил добился победы, после чего дал бой Новаку Джоковичу (будущему чемпиону). Увы, история повторилась не очень дословно. На этот раз вылетели оба российских игрока.

И ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ

С Кареном, к сожалению, все было понятно.

- Вот есть такие соперники, которые конкретно тебе подходят не очень. Играют неудобно. Один из таких для меня – Баутиста-Агут. В Риме, на грунте, я сумел его одолеть. Но на траве и харде он действует лучше. А я не смог подстроиться под Роберто и показать хороший теннис. Отсюда – такой результат, - признался Карен.

Как и в Мельбурне, в Лондоне Хачанов опять не справился с опытным и крепким испанцем. Причем, к сожалению, особой борьбы не было. Разве что во второй партии, где россиянин уверенно держал свою подачу, а «рассыпался» уже на тай-брейке (3:7). В первой он рано дал Роберто сделать брейк, а сам на приеме выиграл одно (еще раз – одно!) очко за сет (итог – 3:6). В третьей и вовсе «развалился», проиграв 1:6. На корте россиянин продержался меньше двух часов.

Другое дело – Медведев. О, Даниил сыграл отлично! Временами – так просто блестяще! Но лишь до счета… 4:1 в пятой партии. В свою пользу. Гоффен – неплох на траве. Он тоже опытен, он умеет включаться в ключевые моменты, знает, как поддавить, как заставить тебя ошибаться. Он был в финале в Галле две недели назад и там почти на равных сражался с Федерером. Но Медведев Гоффена обыгрывал. В том числе, как мы помним, на «Шлеме» - на Australian Open. Да и сейчас, по сути, сам вел игру – за счет мощных подач, ударов под лево сопернику и стабильности в длинных розыгрышах.

Но ранний брейк в решающей партии не помог россиянину победить. Накопилась усталость, а с ней – пошли ошибки. И, что в случае с Даниилом куда важнее и страшнее – стали сдавать нервы. Вместо того, чтобы второй раз взять подачу соперника и снять все вопросы (возможность была), Медведев пару раз пробил в аут, вцепился в перепалки с судьей, стал лупить ракеткой по ограждению возле корта, демонстрировать рефери жесты а-ля «Сколько тебе заплатили?» (представьте, что перебираете в руке невидимые купюры – вот именно это показывал россиянин арбитру). Даже схватил предупреждение – правда, обошелся без штрафных очков. Но концентрация ушла окончательно. А с ней – ушло и преимущество в один брейк (Давид сравнял счет – 4:4). И если успокоиться Медведев успел, то вернуть лидерство – нет. Наоборот – сам провалился в еще одном гейме и в итоге отдал партию – 5:7.

По сути – проиграл сам себе.

И да, он все еще может оказаться в топ-10 рейтинга по итогам этого Уимблдона (прошлогодний финалист Кевин Андерсон в пятницу тоже уступил, и теперь точно покинет «десятку»). Причем, шанс на это – высок. Но именно в Лондоне Даниил уже не сыграет. Не в этом году. Разве что – на Итоговом. Но чтобы пробиться туда, надо бы что-то сделать со своими нервами…