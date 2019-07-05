Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июля 2019 22:04ТеннисМысин Николай

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века

Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

В пятницу оба россиянина потерпели поражения в своих матчах. Хачанов не справился с испанцем Роберто Баутисто-Агутом, Медведев – с бельгийцем Давидом Гоффеном.

ХОРОШИЙ ПРОГНОЗ

И ведь насколько разными вышли эти поединки!

У российских болельщиков и так не было особо поводов для радости на этом турнире. Взять, например, девушек – 11 наших теннисисток попали в основу «Уимблдона». И ни одна не пробилась в третий круг! На «Больших шлемах» последний раз подобное случалось – страшно сказать! – в 2000 году. На «Ролан Гарросе». То есть, 76 турниров назад!

С другой стороны, если вынести за скобки Марию Шарапову (ее подвела травма уже в первом раунде), на всех остальных россиянок особых надежд не было. Другое дело – парни. Карен Хачанов и Даниил Медведев давно стучатся в элиту. Первый уже стоит в десятке и побывал в четвертьфинале в Париже. Второй вплотную подобрался к топ-10 и теоретически может дебютировать там уже через неделю. Да, даже сейчас. После обидного поражения.

Тем более, в первом круге синхронно вылетели Александр Зверев и Стафанос Циципас (пятая и шестая ракетки планеты), который могли стать соперниками россиян в 1/8 финала. То есть, опять же в теории, и Карен, и Даниил могли уверенно проходить в восьмерку лучших. А их игра на траве в этом сезоне в принципе, и в частности – в первых кругах Уимблдона, показывала, что ребята готовы к такому успеху.

Жизнь, как водится, оказалась суровее. В 1/16 финала Хачанов вышел на Роберто Баутисту-Агута. Медведев – на Давида Гоффена. Дежа-вю! Такие же матчи мы уже наблюдали на этой же стадии другого «мейджора» - Australian Open-2019. Тогда Карен, увы, уступил. Зато Даниил добился победы, после чего дал бой Новаку Джоковичу (будущему чемпиону). Увы, история повторилась не очень дословно. На этот раз вылетели оба российских игрока.

И ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ

С Кареном, к сожалению, все было понятно.

- Вот есть такие соперники, которые конкретно тебе подходят не очень. Играют неудобно. Один из таких для меня – Баутиста-Агут. В Риме, на грунте, я сумел его одолеть. Но на траве и харде он действует лучше. А я не смог подстроиться под Роберто и показать хороший теннис. Отсюда – такой результат, - признался Карен.

Как и в Мельбурне, в Лондоне Хачанов опять не справился с опытным и крепким испанцем. Причем, к сожалению, особой борьбы не было. Разве что во второй партии, где россиянин уверенно держал свою подачу, а «рассыпался» уже на тай-брейке (3:7). В первой он рано дал Роберто сделать брейк, а сам на приеме выиграл одно (еще раз – одно!) очко за сет (итог – 3:6). В третьей и вовсе «развалился», проиграв 1:6. На корте россиянин продержался меньше двух часов.

Другое дело – Медведев. О, Даниил сыграл отлично! Временами – так просто блестяще! Но лишь до счета… 4:1 в пятой партии. В свою пользу. Гоффен – неплох на траве. Он тоже опытен, он умеет включаться в ключевые моменты, знает, как поддавить, как заставить тебя ошибаться. Он был в финале в Галле две недели назад и там почти на равных сражался с Федерером. Но Медведев Гоффена обыгрывал. В том числе, как мы помним, на «Шлеме» - на Australian Open. Да и сейчас, по сути, сам вел игру – за счет мощных подач, ударов под лево сопернику и стабильности в длинных розыгрышах.

Но ранний брейк в решающей партии не помог россиянину победить. Накопилась усталость, а с ней – пошли ошибки. И, что в случае с Даниилом куда важнее и страшнее – стали сдавать нервы. Вместо того, чтобы второй раз взять подачу соперника и снять все вопросы (возможность была), Медведев пару раз пробил в аут, вцепился в перепалки с судьей, стал лупить ракеткой по ограждению возле корта, демонстрировать рефери жесты а-ля «Сколько тебе заплатили?» (представьте, что перебираете в руке невидимые купюры – вот именно это показывал россиянин арбитру). Даже схватил предупреждение – правда, обошелся без штрафных очков. Но концентрация ушла окончательно. А с ней – ушло и преимущество в один брейк (Давид сравнял счет – 4:4). И если успокоиться Медведев успел, то вернуть лидерство – нет. Наоборот – сам провалился в еще одном гейме и в итоге отдал партию – 5:7.

По сути – проиграл сам себе.

И да, он все еще может оказаться в топ-10 рейтинга по итогам этого Уимблдона (прошлогодний финалист Кевин Андерсон в пятницу тоже уступил, и теперь точно покинет «десятку»). Причем, шанс на это – высок. Но именно в Лондоне Даниил уже не сыграет. Не в этом году. Разве что – на Итоговом. Но чтобы пробиться туда, надо бы что-то сделать со своими нервами…

02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
04/07 18:30Футбол
Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда едва не спровоцировал политический скандал перед рядовым контрольным матчем против молодежной команды «Краснодара». Впрочем, от этого парня можно было ждать чего-то подобного.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
05/07 19:39Футбол
Ведран Чорлука: Я уже три раза проиграл матчи за Суперкубок! Надеюсь, теперь его возьмемХорватский защитник московского «Локомотива» пообщался с журналистами накануне матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» против «Зенита».
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
05/07 10:05Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
05/07 19:39ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
04/07 19:00Футбол
Кокориных отправили домой: колония расположена в их родных местахФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также другие соучастники нашумевшего дела отправлены в колонию. «Советский спорт» узнал, чем они там смогут заниматься и что им можно передать.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
05/07 20:27ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник — просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
04/07 16:00Футбол
Рекорд Фелиша и еще шесть самых дорогих трансферов игроков до 20 летПереход 19-летнего Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро стал рекордным в нынешнее межсезонье и четвертым за всю историю футбола (больше платили только за Неймара, Килиана Мбаппе и Филипе Коутиньо).
Новости
23:12 Легкая атлетика Ласицкене выиграла четвертый этап «Бриллиантовой лиги» в сезоне
23:05 Футбол «Атлетико»: «Барселона» и Гризманн ведут себя отвратительно
22:56 Футбол Президент «Барселоны»: Я знаю, где де Лигт будет играть в следующем сезоне
22:35 Футбол «Ювентус» приобрел защитника «Сассуоло»
22:14 Хоккей Арбитраж НХЛ рассмотрит заявление Бучневича
21:46 Футбол Бенин – первый четвертьфиналист Кубка африканских наций
21:29 Футбол Арнаутович станет одноклубником Халка
20:55 Футбол Агент: Лаксальт в «Зените»? Это слухи
20:38 Футбол «Сочи» обыграл «Риеку»
20:20 Футбол Хосонов снова будет играть в «Тамбове»
20:06 УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков
19:54 Футбол Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин»
19:51 ММА Правозащитники обратились к Макгрегору с призывом отказаться от норковых шуб
19:44 Футбол Насри перешел в «Андерлехт»
19:33 Футбол Фанаты минского «Динамо» выступили против российской премьер-лиги
19:32 Футбол Месси оказал давление на руководство «Барселоны», настояв на трансфере Неймара
19:10 Фигурное катание Алексей Красножон: Развиваться в России мне было бы сложно
18:53 Футбол Моуринью ведет переговоры о работе с китайским клубом и национальной сборной
18:52 Олимпиада Александр Попов: Я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал
18:34 ММА Емельяненко проведет бой с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика