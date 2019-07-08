С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне

ФЕДЕРЕР, НАДАЛЬ И ДЖОКОВИЧ ИДУТ ДАЛЬШЕ…

Большинство сенсаций отгремело, Уимблдон перевалил за экватор, и ко второй неделе турнира количество неожиданных результатов резко снизилось. Выходной в воскресенье дал игрокам перевести дыхание, немного отдохнуть, собраться с силами, и заново включиться в борьбу за самый престижный трофей в мире тенниса. Почти все лучшие вновь показали, что они – лучшие, аутсайдеры – повылетали, сюрпризы закончились… Но – с парой оговорок.

В целом – их почти не было.

Рафаэль Надаль отдал всего шесть геймов португальцу Жоао Соузе (по 2 в каждом сете). Новак Джокович без проблем разобрался с Хьюго Умбером (не путать с Пьером-Уго Эрбером, пусть оба игрока и из Франции). Роджер Федерер прошелся катком по итальянцу Маттео Берреттини, чем повысил шансы нашего Даниила Медведева пробиться в топ-10 рейтинга по окончании Уимблдона почти до 100 процентов. Элина Свитолина разобралась с хорваткой Петрой Мартич, а Давид Гоффен доказал, что не спроста прошел того же Медведева в третьем раунде, нанеся поражение испанцу Фернандо Вердаско. Серена Уильямс (кто бы ожидал?) легко разгромила Карлу Суарес-Наварро и второй год подряд вышла в четвертьфинал Уимблдона. Да даже поражение двукратной чемпионки Лондона Петры Квитовой от Джоанны Конты не стало сенсацией – британка месяц назад была в четверке лучших на «Ролан Гарросе», а чешка не сыграла в Париже из-за проблем со здоровьем и, видимо, не успела набрать нужную форму.

Наконец, Кори Гауфф – 15-летняя вундеркинд, ставшая самой юной участницей четвертого раунда Уимблдона с 1990 года (тогда в этом же возрасте на этой же стадии здесь сыграла Дженнифер Каприати), не сумела продлить свою победную серию, ожидаемо уступив экс-первой ракетке планеты – Симоне Халеп из Румынии.

И все же парочка сенсаций случилась.

Во-первых, 22-летняя Каролина Мухова одолела тезку и соотечественницу Каролину Плишкову – матч двух чешек стал первым на этом турнире, который почти дошел до счета 12:12 в третьей партии (когда, по новым правилам, на Уимблдоне играется тай-брейк). Правда, экс-лидер мирового рейтинга не устояла в последний момент, и проиграла молодой оппонентке – 11:13.

А во-вторых – в понедельник оступилась сама Эшли Барти. Которую еще в воскресенье все считали основным фаворитом.

БАРТИ – ПАКУЕТ ЧЕМОДАНЫ

Например, потому, что она – первая ракетка планеты. И выиграла до вчерашнего дня аж 16 поединков подряд! Став лучшей на «Ролан Гарросе» (на нелюбимом для себе грунте), а следом – на турнире в Бирмингеме. Ну и, до кучи, пройдя три круга в Лондоне, отдав соперницам в сумме всего дюжину геймов. Уверенность в своих действиях, стабильность и мотивация Эшли не оставляли никаких сомнений – на Уимблдоне она бьется за победу! Тем сильней удивило ее поражение от американки Элисон Риске.

Которая всего раз до этого доходила до четвертого круга на «Шлеме» (на US Open-2013). При том, что ей на днях исполнилось 29! И в рейтинге WTA Элисон занимает лишь 55-ю строчку. А по дороге к 1/8 финала в Лондоне ей пришлось провести три тяжелых трехсетовых матча – против хорватки Донны Векич (7:5 в решающей партии), сербки Иваны Йорович (9:7) и швейцарки Белинды Бенчич (6:4).

Барти тоже продержалась три партии. И тоже ведь ей уступила!

- На самом деле, ничего кошмарного, - улыбалась потом австралийка. – Элисон просто была лучше. Я неплохо провела первый сет – действовала так, как хотела. Но после у меня «ушла» подача, и я дала сопернице вернуться в матч. В ключевые моменты она была лучше. Это обидно, но это – не конец света.

Самое главное – Барти останется во главе рейтинга. Неважно, как завершится Уимблдон. Хотя сама девушка об этом, похоже, не думает.

- У меня нет сожалений о том, как закончился матч, - рассказала Барти. - Я делала все, что могла. Я люблю здесь играть, но это не значит, что каждый матч я здесь обязана выигрывать. Я поборолась за победу – не вышло. Дайте мне час, и я буду в порядке. Вот и все. Не это поражение определяет меня, как спортсменку. Наоборот – оно дает мне шанс сделать нужные выводы и стать только сильнее. А там – будь, что будет.