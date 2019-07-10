Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Как будто мы не знали, что Федерер – велик! Но он доказал это снова. Установив очередной рекорд в истории мужского тенниса, которых на его счету и так не счесть.

Роджер дебютировал на Уимблдоне в далеком 1999 году. Ему было только 17. Он проиграл в первом круге – опытному чеху Иржи Новаку. То же было уже и в 2000-м – тогда швейцарца не пустил во второй раунд наш Евгений Кафельников. В 2001-м именно в Лондоне Федерер впервые пробился в четвертьфинал «Большого шлема», но уступил британцу Тиму Хенману. А в 2002-м опять не прошел даже круг – не справился с хорватом Марио Анчичем.

В 2003-м он, наконец, взял здесь титул. Свой первый на главных турнирах. За подобный успех Федереру подарили… корову. Серьезно – именно такой презент уроженцу Базеля преподнесли местные жители, когда он вернулся в родной город с триумфом.

Никто еще не знал, что этот титул – лишь начало великой эпохи. Что Роджер выиграет 20 «Больших шлемов», в том числе – 8 раз покорит Уимблдон (2003-2007, 2009, 2012, 2018). Что проведет в ранге первой ракетки планеты 310 недель. Все это – рекорды для ATP-Тура. Абсолютные. Как кажется – недостижимые. Еще на его же счету – 102 победы на турнирах ATP в одиночке, триумф в Кубке Дэвиса (в 2014-м), золото Олимпийских игр (правда, в парном разряде, но все же – в 2008 году). Больше 120 миллионов долларов призовых. И статус лучшего теннисиста в истории, который у Роджера пока лишь пытаются отобрать Рафаэль Надаль и Новак Джокович. На всякий случай, чтобы доказать, что он действительно великий, Федерер вновь вышел в Лондоне в полуфинал. Уже в 13-й раз за карьеру (даже Серене Уильямс это пока удавалось «лишь» дюжину раз). В среду уверенно справился с Кеи Нисикори. И первым из всех игроков дошел до рубежа в 100 побед на одном конкретном «Большом шлеме».

Серьезно – даже у Надаля на любимом им «Ролан Гарросе» побед меньше!

И, кстати, именно Рафаэль будет следующим соперником Роджера.

Нас ждет битва легенд.

ЛУЧШИЕ НА КАЖДОМ «ШЛЕМЕ»

Кто добивался наибольшего количества побед в отдельных одиночных матчах на каждом из «мейджоров».

Уимблдон

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – трава

Общий призовой фонд – 38 млн фунтов стерлингов

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Джокович (Сербия, 1) – Гоффен (Бельгия, 21) – 6:4, 6:0, 6:2

Федерер (Швейцария, 2) – Нисикори (Япония, 8) – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4

Надаль (Испания, 3) – Керрей (США) – 7:5, 6:2, 6:2

Баутиста-Агут (Испания, 23) – Пелья (Аргентина, 26) – 7:5, 6:4, 3:6, 6:3