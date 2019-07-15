Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР - Советский спорт
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15 июля 2019 20:15ТеннисОхотников Степан

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР

Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.

Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Даниил Медведев - с 13-го на 10-е. Медведев впервые в карьере вошел в топ-10. На завершившемся в воскресенье Уимблдоне Хачанов и Медведев завершили борьбу в третьем круге, проиграв испанцу Роберто Баутисту-Агуту и бельгийцу Давиду Гоффену.

В предыдущий раз два российских теннисиста входили в десятку лучших почти девять лет назад – в октябре 2010 года, тогда это были Николай Давыденко и Михаил Южный.

23-летний уроженец Москвы Даниил Медведев стал восьмым представителем России в первой десятке мировой табели о рангах. Ранее в топ-10 рейтинга АТР отметились: Евгений Кафельников (максимум – 1-е место), Марат Сафин (1), Николай Давыденко (3), Михаил Южный (8), Карен Хачанов (8), Андрей Чесноков (9) и Александр Метревели (9).

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Помимо того, что россиян теперь двое в теннисной элите, их еще там и наибольшее число. Просто потому что представителей других стран – всего по одному. Невесть какое достижение, конечно, а, согласитесь, приятно.

Что касается победителя Уимблдона серба Новака Джоковича, то он продолжает возглавлять рейтинг, и, по сути, почти гарантировал себе первое место по итогам года.

Тем временем в женском рейтинге россиянки продолжают терять позиции. Первая ракетка России Дарья Касаткина, которая осенью прошлого года входила в топ-10, опустилась на 11 позиций и теперь лишь 41-я.

Чемпионка Уимблдона Симона Халеп поднялась на три строчки вверх и вплотную приблизилась к идущей третьей Каролине Плишковой. Помимо приза за победу в Англии румынку вскоре ждет еще один трофей: высшая государственная награда Румынии – Орден звезды.

РЕЙТИНГ ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4325

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040

8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2890

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2785

10 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625…

76 (79). Андрей Рублев (Россия) – 741.

РЕЙТИНГ WTA

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055

4 (7). Симона Халеп (Румыния) – 5933

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785

7 (8). Элина Свитолина (Украина) – 4638

8 (9). Слоан Стивенс (США) – 3802

9 (10). Серена Уильямс (США) – 3411

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3365…

41 (30). Дарья Касаткина – 1325…

45 (46). Анастасия Павлюченкова – 1185…

49 (45). Екатерина Александрова – 1133…

56 (59). Вероника Кудерметова – 1044…

59 (62). Маргарита Гаспарян – 969…

69 (71). Анастасия Потапова – 818…

76 (80). Мария Шарапова – 740…

78 (78). Вера Звонарева – 729…

94 (84). Анна Блинкова – 664…

100 (105). Наталья Вихлянцева (все – Россия) – 608.

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