Рублев – круче четвертой ракетки планеты! Россиянин обыграл Доминика Тима - Советский спорт
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26 июля 2019 17:11ТеннисМысин Николай

Рублев – круче четвертой ракетки планеты! Россиянин обыграл Доминика Тима

В четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима - четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.

Осенью 2017 года Рублев в свои 20 лет вышел в четвертьфинал US Open, где уступил Рафаэлю Надалю. Незадолго до этого выиграл первый титул (в хорватском Умаге). В феврале 2018-го – поднялся на высшее в карьере 31-е место рейтинга. А после – получил травму спины, из-за которой пропустил несколько месяцев. Вместе с физической формой пропала игра, ушла уверенность в себе, а с ними – и результаты. Вернувшись в Тур, Рублев вот уже почти год пытается выйти на свой прежний уровень. Периодически выпадал из топ-100. В этом сезоне был снова вынужден пропустить пару месяцев (по сути – весь грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос») – теперь из-за травмы руки. И пока Хачанов с Медведевым уверенно пробивали себе путь в «десятку», добиваясь хороших побед (включая и победы над Новаком Джоковичем), Рублев буксовал в конце первой сотни и вылетал в первых кругах турниров.

Но талант если есть, то он есть! И в Гамбурге на этой неделе Андрей продемонстрировал, что тоже способен пробиться в элиту.

Для начала – справился с Кристианом Гарином. Молодым и сильным чилийцем, неплохо игравшим весной и поднявшимся на 32-ю позицию в рейтинге (сейчас – 37-й). Кстати, Гарин уступил россиянину второй раз за три недели – недавно они же сошлись в первом раунде Уимблдона. Но если там успех Андрея казался вполне ожидаемым (Кристиан не любит играть на траве), то вот на грунте фаворитом был явно чилиец. И ничего – Рублев уверенно одолел его 6:4, 7:6 (7:5).

Во втором круге россиянина ждал Каспер Рууд – талантливый 20-летний норвежец. Который даже взял у Андрея стартовый сет. Но после – потерял контроль над игрой, когда наш теннисист стал действовать мощнее и агрессивнее. Итог – 3:6, 7:5, 6:3. Опять - в пользу Рублева.

А в пятницу сетка турнира свела россиянина с самим Доминатором. Чемпионом Индиан-Уэлса и Барселоны. Финалистом «Ролан Гарроса». Четвертой ракеткой планеты – Домиником Тимом. Который на грунтовом покрытии уступает сейчас только Надалю. И который специально готовился к Гамбургу после осечки на Уимблдоне (там он второй год подряд вылетел уже в первом раунде). Две предыдущих очных встречи с австрийцем Андрей уступил. Какие, казалось бы, шансы сейчас?

Оказалось, что очень хорошие!

И не то, чтобы Тим сыграл плохо. Как раз наоборот – с первых геймов обозначил свое преимущество. Отлично двигался по корту. Неплохо подавал. Разводил россиянина по углам. И даже первым сделал брейк, выйдя вперед 4:2. Только развить успех не успел – Рублев мгновенно усилил напор, несколько раз принял навылет, и начал заставлять австрийца ошибаться. Обратный брейк случился мгновенно. Но перелом еще не наступил – минутная расслабленность стоила россиянину еще одного гейма на своей подаче. Который он отдал под ноль, со злости пару раз ударив ракеткой по корту. Видимо, выплеск эмоций помог. Уйти в отрыв Тим не смог и теперь. Андрей снова сразу же отыгрался.

Больше соперники свои подачи не проигрывали. Сыграв в итоге два тай-брейка. И на обоих Рублев был сильнее и собраннее! На первом – устроил Доминику разгром (повел 6:1 и выиграл 7:3). На втором – отыгрался со счета 1:3 и тоже добился успеха – 7:5. Потому что вынуждал Тима ошибаться. Потому что грамотно вел длинные розыгрыши. Уверенно подавал в ключевые моменты. И ни на секунду не терял концентрацию. Так действуют теннисисты топ-10! Даже обидно наблюдать, что Рублев сейчас – лишь 76-й в рейтинге.

Хотя – продолжит так играть и дальше, окажется в десятке. Сто процентов!

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