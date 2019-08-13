Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяца

ОПАСНАЯ РИСК

Никто уже не знает, чего жать от Шараповой. Свою последнюю победу она одержала в июне, одолев на Мальорке словачку Викторию Кужмову. Предпоследнюю – еще в феврале, на турнире в Санкт-Петербурге! Почти все остальное время россиянка лечила – то травму плеча, обострившуюся еще прошлым летом, то проблемы с рукой, возникшие этой весной. Из-за которых, в частности, она снялась с первого круга Уимблдона – при счете 0:5 в третьей партии матча с француженкой Полин Парментье. Очередной двухмесячный перерыв закончился приездом Марии в Торонто, где ее тут же выбила эстонка Анетт Контавейт. Шарапова сыграла неплохо, отбегала все три сета, но было видно – до оптимальной формы далеко, физических кондиций не хватает, со стабильностью и уверенностью – есть проблемы. Так что в штате Огайо, куда она отправилась на следующий «Премьер», ее могло ждать что угодно. Как очередное поражение в первом раунде. Так и неожиданный успех – в конце концов, это – Шарапова!

Турнир в Цинциннати – неудачный для наших мужчин. Это единственный «Мастерс», на котором россияне ни разу не играли в финале. Зато здесь же всегда блистали наши девушки – в свое время титул выигрывали Надежда Петрова, Вера Звонарева, Анна Чакветадзе… И та же Шарапова была чемпионкой – в 2011 году. Впрочем, сейчас-то ситуация зеркальная. И если Даниил Медведев и Карен Хачанов находятся в топ-10, мощно играют этим летом и прилетели в Цинциннати в ранге фаворитов (не главных – при наличии в сетке Джоковича и Федерера, но все же!), то россиянки в элиту не входят. Первая ракетка страны – Дарья Касаткина – болтается на 41-й строчке рейтинга. Шарапова после осечки в Канаде опустилась и вовсе в конец топ-100 (на 97-ю позицию). Какие тут претензии на титул…

Тем более, ту же Марию уже в первом раунде ждала Элисон Риск. Та самая, которая месяц назад в четвертом круге Уимблдона одолела саму Эшли Барти (на тот момент – лидера рейтинга). А в Торонто едва не прошла и третью ракетку планеты – Каролину Плишкову. В общем, девушка хоть и не звездная. Но явно – в отличной форме!

ТЕПЕРЬ – БАРТИ

Шарапова встречалась с ней трижды. И трижды обыгрывала. Последний раз – в прошлом году, в китайском Шэньчжэне. Тогда все решилось в трех партиях. Сейчас Мария управилась за две.

Ну, как управилась… Скорее – «отскочила».

– Я выстояла во втором сете, и это было важно для меня, – признается потом россиянка. – Ведь я могла попасть в ситуацию, как в игре с Анетт в Торонто – поражение во второй партии и полная потеря сил в третьей. Риск – сложный соперник в затяжных матчах. Ее надо обыгрывать, используя свой первый шанс. А не затягивать борьбу до последнего…

Если первый сет закончился быстро – 6:3 в пользу Шараповой – то второй продлился больше часа! И завершился тай-брейком. К счастью, Мария смогла прибавить в решающий момент. Даже сделала несколько эйсов. И добилась победы – 7:6 (7:4).

– Риск показывает отличные результаты нынешним летом. Она – опасная противница, особенно – на ранних стадиях турниров. Тем более, я почти не играла в последнее время, а это может сказаться в самый неподходящий момент. Но я приняла этот вызов. И рада, что смогла победить. Я чувствую себя все лучше. Моя рука становится сильнее. Я продолжаю увеличивать нагрузку на плечо и верю, что оно придет в норму. Так что с оптимизмом смотрю в будущее. И уже готовлюсь к следующей встрече.

Там Шарапову, кстати, ждет та же Барти. Эшли лишь в понедельник утратила статус первой ракетки планеты, пропустив вперед в рейтинге Наоми Осаку. Но менее опасной теннисисткой от этого не стала. В июне она взяла «Ролан Гаррос», завоевала титул в Бирмингеме и теперь готовится к US Open, где основная цель Барти – только победа! Понятно, что Мария не будет фаворитом. Тем более, в этом году она уже проигрывала Эшли – в четвертом круге чемпионата Австралии.

– Когда я только начинала карьеру, мне было особенно сложно против таких соперниц, как Барти, – призналась Шарапова. – Она – хитрый игрок, у нее много сильных сторон. Она часто подрезает, действует разнообразно, и этим напоминает Жюстин Энин. В Мельбурне я не смогла с ней справиться, а ведь Эшли с тех пор стала только сильнее! Она одна из немногих, кто действительно доминировал в Туре, и впечатлял своей игрой в этом году. Так что да – будет очень непросто. Но я все равно поборюсь.