Разрушитель легенд. Медведев второй раз подряд обыграл первую ракетку мира

УСТАЛОСТЬ ПРОТИВ МЕДВЕДЕВА

Глядя на то, как Медведев без особой борьбы, с обидной «баранкой» уступает Надалю второй сет финала в Канаде, ловишь себя на мысли – а силы-то у россиянина кончились! Дело не только в том, что Рафаэль своими хитрыми ударами ставит соперника в тупик. Дает ему понять, в чем разница между просто игроками топ-10 (вроде Тима или Хачанова, которых Даниил одолел в Монреале по дороге в финал) и ребятами из «супер-трио». Но и в том, что физически россиянин «подсел». А не чувствуя свежести, теряя в скорости передвижения по корту и в силе подаче, ему нечего предложить в ситуации, когда соперник завладел преимуществом. И получается, что проще признать поражение. Чем бороться.

На что при всем при этом можно было рассчитывать в Цинциннати?

Медведев и так провел два финала подряд. Сыграл 10 матчей за две недели. Обидно остался без титулов – Ник Кирьос в Вашингтоне и упомянутый Надаль в Монреале остановили россиянина в решающий момент. При этом Даниил все равно стал героем текущего лета. О нем писали на всех теннисных сайтах. Он закрепился в топ-10 рейтинга, стал первой ракеткой России (опередив Хачанова после победы над Кареном в полуфинале «Мастерса» в Канаде), упрочил свои шансы на поездку на Итоговый турнир ATP. И, в общем, сбавь он обороты в Цинциннати, за две недели до старта US Open, никто бы ухом не повел. Во-первых – устал. Во-вторых – редко кому удается держать такой уровень на протяжении почти целого месяца! Да и дополнительный отдых перед «Большим шлемом» Медведеву совсем не повредит…

Тем более, Надаль насолил россиянину дважды. Во-первых – обыграв в Монреале. А во-вторых – снявшись с турнира в Огайо уже после победы в Канаде. Сделай испанец это днем ранее, Даниил бы попал в топ-8 сеяных. А значит – напрямую во второй круг в Цинциннати. Что подарило бы ему лишний день отдыха. Вполне уместный в его-то ситуации! А так – пришлось стартовать с первого раунда. Уставшим, расстроенным (после 3:6, 0:6 от Рафаэля!). Физически выхолощенным.

Признаем – мы не думали, что Даниил продолжит побеждать. А он взял – и продолжил!

ТРИ ФИНАЛА ПОДРЯД

О-кей, хорошо – Медведеву повезло с сеткой. В первом круге он второй раз за две недели прошелся катком по Кайлу Эдмунду (6:2, 7:5). Потом – заставил Бенуа Пэра рвать волосы из собственной роскошной бороды, громя француза во втором раунде – 7:6 (7:2), 6:1. В 1/8 финала Даниил камня на камне не оставил от Яна-Леннарда Штруффа, отдав немцу каких-то три гейма (6:2, 6:1). И ведь Стефанос Циципас, который Штруффу накануне уступил (обидно, кстати - на тай-брейке третьей партии, со счетом 6:8), мог только порадоваться, что вновь не попал под Медведева, которому до этого уже четырежды уступил!

Второй раз подряд и третий раз в карьере Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса». По всему было видно – об усталости парень не думает. И не особо-то она пока заметна. Раз всех выносит с корта максимум за час!

- Даниил – просто зверь. Поражает! – восторгался им Кирьос.

- У него необычная манера. Неказистая – но в положительном смысле. Он играет очень плоско и низко, не оставляя углов для атаки. И это раздражает очень сильно! Медведев заставляет ошибаться, причем – не понимаешь, почему, - добавлял Циципас.

- Заметно, он – в отличной форме. Очень уверен в себе. И вообще не ошибается на задней линии! Он не устал, хотя провел уже много матчей. Наоборот – его победы ему помогают. С ним будет очень сложно справиться! – отмечал уже Джокович.

В четвертьфинале Медведева ждал Рублев. Который уже сам стал героем. Благодаря везению попал в квалификацию в Цинциннати (из-за отказа нескольких соперников). С трудом сумел ее пройти. А после – выиграл еще три матча, включая поединок с Федерером. Роджер обнял Андрея. Поздравил – по-отечески, искренне… И скрылся в раздевалке. Пока Рублев плакал на корте от счастья, швейцарец, не раздав ни одного автографа, убежал плакать под трибуны. От обиды. И это не фигура речи – в глазах великого Роджера действительно были слезы…

Так вот - Рублев ничего не смог сделать с Медведевым. Федерер играл здорово. Андрей – еще лучше. Даниил же играл бесподобно! Добегал до любого удара, контратаковал, ставил товарища по сборной в тупик в ключевых ситуациях… И отдал ему лишь пять геймов. 6:2, 6:3 – так закончилось российское дерби. И Медведев вышел в полуфинал.

Страшно представить, что бы он сделал с Федерером…

КАК СЛОМАТЬ ДЖОКЕРА

Новаку было, чего опасаться. Технически, он вел по личным встречам – 3:1. Но в каждом проведенном матче Медведев давал ему бой. В том числе, в самом первом – в 2017 году. Когда сам Даниил только-только пробился в топ-100. И смог зацепить сет у Джокера в одной из игр Кубка Дэвиса…

В январе-2019, на Australian Open, он единственный взял у Новака сет – даже Надаль потом был бит 3:0 в финале… А в Монте-Карло, весной, Джокович уступил – так Даниил впервые в карьере обыграл первую ракетку мира.

Конечно, серб об этом помнил. И, разумеется, успел сделать выводы. Сейчас, в Цинциннати, он близко подошел к тому, что никогда не удавалось никому из других теннисистов – взять по два титула на каждом «Мастерсе»! Всего-то надо было справиться с Медведевым (уставшим, как вы помните). И после, в финале, на классе обыграть Гоффена.

До встречи с Давидом у Новака не дошло.

Поскольку то ли Даниил не устал. То ли действительно сейчас в такой форме, что даже будучи уставшим готов бить любого! Хоть Джоковича, хоть не Джоковича… Последний одиночный матч субботы стал подарком для зрителей. И знаете, что бросилось в глаза? Что полные трибуны болели как раз за Медведева!

А как за него болеть, когда он так красиво играет?

Пусть в первом сете Даниил зажат. Допускает простые ошибки. Не вполне понимает, как справиться с Новаком, который бьет и глубоко, и быстро. Один единственный брейк решает исход этой партии – серб побеждает 6:3. А тут еще россиянин просит позвать на корт физиотерапевта, и прыгает на лавочке от боли, когда тот мнет ему предплечье правой руки…

Казалось бы, сейчас Джокер все сделает – еще добавит в скорости, начнет разводить по углам, и сломает Медведева, как в Монреале его сломал Надаль… Только выходит все наоборот. Россиянин сам действует все быстрее. Вторую подает мощнее первой. Играет все глубже, активнее, разнообразнее. Так что ломается не он. А Джокович.

Один брейк во втором сете. Еще два – во втором. Супер-прием навылет на матчболе. И Новак восхищенно покажет большой палец. А Даниил поймет – он только что вышел в третий финал за три недели. Когда такое с россиянами случалось? Да, в общем, никогда!

- Не знаю, как это вышло, - слегка ошалевший от счастья, расскажет Медведев. – Мне просто было нечего терять. Я изменил свою игру. Стал больше рисковать. Стал действовать активнее. И это помогло. Теперь пора готовиться к финалу.

Что же… Бойся, Гоффен!