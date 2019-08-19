Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты

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И теперь пошел в пятерку лучших игроков планеты. Давид Гоффен провел отличный матч. Но у него просто не было шансов остановить нашего теннисиста.

ТРЕТИЙ ФИНАЛ ПОДРЯД

- Если бы меня спросили неделю назад, как я буду праздновать победу в финале, я бы ответил что-то вроде: «Упаду на корт и заору, как сумасшедший». В итоге же у меня просто не было сил. Я был настолько опустошен, настолько выжат после последнего эйса, что просто пошел к сетке пожать руку сопернику, а в голове вертелась мысль: «Наконец-то все кончилось». Хотя это не значит, будто я был не рад. На самом деле – я рад фантастически! И эти эмоции – их очень сложно описать, - признается Медведев.

Его можно понять.

Проиграв третий круг Уимблдона – как раз Гоффену, ведя 4:1 в пятом сете – Даниил взял короткий отпуск и отправился на море в Грецию, прежде чем улетел в США. Кто бы думал, что летняя американская серия сложится для него так удачно! Выход в финал в Вашингтоне уже порадовал, хотя не стал сюрпризом. В конце концов, только в этом году Медведев сыграл уже три финала – Брисбен, Софию и Барселону (выиграл только в Болгарии). В тому же, в столице Штатов он хоть и выглядел блестяще, но топ-соперников не побеждал (за исключением Марина Чилича, хотя чемпион US Open-2014) уже не входит в десятку лучших), а в решающей встрече не справился с Ником Кирьосом, уступив австралийцу на двух тай-брейках.

Другое дело – Монреаль. Отправившись в Канаду, Медведев продолжил успешную серию. Здесь уже был бит Доминик Тим (тем самым, Даниил взял реванш у австрийца за поражение в Барселоне). А после – и Карен Хачанов (что обеспечило Медведеву статус первой ракетки России и восьмой номер рейтинга). Увы, финал опять не сложился – Надаль устроил россиянину разгром, отдав всего три гейма (6:3, 6:0). Придумать, как побороться с испанцем, откуда найти силы на фоне накопившейся усталости, Даниил так и не смог. Учитывая, что на протяжении двух недель он играл почти каждый день, шансы Медведева в Цинциннати уже казались сомнительными. Но он продолжил нас удивлять!

Кульминацией стал матч с Новаком Джоковичем – в очередном уже полуфинале. Серб, первая ракетка мира, уверенно выиграл стартовый сет – 6:3. А после Даниил резко прибавил. Перевернул игру, стал действовать агрессивнее, чаще атаковать, подавать вторым мячом едва ли не сильнее, чем первым… И Джокович растерялся. Трижды отдал свою подачу. И проиграл – 6:3, 3:6, 3:6. Тем самым упустив возможность защитить свой титул.

- Не знаю, как мне это удалось, - улыбался Медведев. – Поначалу я был очень уставшим и думал, что не смогу поддерживать против Новака необходимый уровень. Но рывок во второй партии все изменил. Плюс помогли болельщики, добавив мне энергии.

- Он выиграл абсолютно заслуженно. И он показывал потрясающий теннис. Со времен нашей встречи в Австралии (там Джокович в 1/8 финала победил в четырех сетах, - Прим. ред.) Медведев стал гораздо сильнее. У него лучше движения, лучше форхенд, сильнее подача. По сути, он – один из сильнейших уже в настоящий момент. И если войдет в топ-5, это будет логично, - признался сам Джокович.

РЕВАНШ У ГОФФЕНА

- Наверное, если рассуждать о шансах, то проще победить Гоффена, чем Надаля. Но это не значит, что я не могу проиграть. Тем более Давид обыгрывал меня недавно – на Уимблдоне. Я знаю – с ним будет непросто, - прогнозировал Даниил.

Бельгиец тоже выдал сильную неделю. Хотя ему во многом повезло. В нижней части сетки не было Надаля – он снялся сразу после Монреаля из-за усталости. Соперник Гоффена по четвертьфиналу – японец Йошихито Нишиока – накануне игры слег с тяжелым отравлением и не вышел на корт. Ни одного соперника из топ-10 Давиду до финала не попалось. И он, конечно, был куда более свеж, чем Медведев. Плюс точно так же воодушевлен – на «Мастерсах» никогда ранее Гоффен так здорово не выступал.

Все это сказалось. И классная форма Давида. И усталость Даниила. И история их последней игры, когда россиянин уступил пятый сет на Уимблдоне, хотя вел с брейком – по сути, из-за собственных нервов. Они периодически мешают и сейчас – когда Медведев вырывается вперед в первой партии, а после резко сдает на подаче и допускает ошибки. В итоге Гоффен сравнивает счет. И все доходит до тай-брейка. Но все же в ключевые моменты Даниил собирается. Что в первом сете, что во втором. Подавая на матч, при счете 5:4 и 15:40, Медведев делает 4 эйса подряд. Четыре! Давид лишь провожает мяч взглядом. И признает поражение.

Когда выигрываешь так – это действительно признак Мастера!

Возможно, символично, что свой самый крупный титул Даниил взял именно в Цинциннати – на единственном «Мастерсе», где россияне не только никогда не побеждали, но и в финалах не были! Сейчас он – новое лицо российского мужского тенниса. Первый наш теннисист, поднявшийся в топ-5, со времен Давыденко в 2010 году. Четвертый в истории, кто в принципе это сделал (после Кафельникова, Сафина и упомянутого Давыденко). И пятый, выигравший «Мастерс».

Следующий шаг – «Большой шлем».

- Всего лишь месяц или полтора назад я пробился в топ-10, а сейчас – уже пятый в мире, - улыбался Медведев. – Это невероятно! Наверное, я этого не ожидал! Но, разумеется, я не хочу останавливаться. И сделаю все, чтобы подняться еще выше.