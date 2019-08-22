Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US Open

В том числе, минимум один неприятный. Уже в первом круге в Нью-Йорке сыграют Мария Шарапова и Серена Уильямс. «Советский спорт» - о том, что нас ждет на турнире.

ШАРАПОВА ПРОТИВ УИЛЬЯМС

Итак, мы ждали? Мы дождались! Мария и Серена не играли друг с другом с четвертьфинала Australian Open-2016. Того самого, после которого Шарапову поймали на мельдонии и дисквалифицировали аж на 15 месяцев. Судьба сводила их еще раз – в четвертом раунде «Ролан Гарроса»-2018. Но матч тогда не состоялся – американка снялась. Формально – из-за травмы. Как думают многие – из-за боязни уступить Марии, которая набрала хорошую форму, тогда как сама Уильямс играла первый «Большой шлем» после родов и была далека от оптимальных кондиций.

В общем, не суть.

Сейчас Серена – восьмая ракетка мира и финалистка двух последних Уимблдонов (плюс – предыдущего US Open). Мария – 87-й номер рейтинга, не игравшая почти весь сезон из-за травм и после Australian Open одержавшая всего три победы. Счет личных встреч – 19:2 в пользу Уильямс. Она же выиграла 18 последних поединков с Шараповой. Кто фаворит в Нью-Йорке – решайте сами. Кстати, девушки раньше ни разу не пересекались на чемпионате США. И как бы не сложилась их встреча, в любом случае будет обидно, что кто-то из двоих покинет турнир уже в первом раунде.

У ОСТАЛЬНЫХ – СЕТКА НЕ ЛУЧШЕ

Большинству остальных россиянок тоже, признаемся, не повезло. Дарья Касаткина (первая ракетка страны, но 42-й номер рейтинга) попала на Джоанну Конту (полуфиналистку последнего «Ролан Гарроса»), Екатерина Александрова – на чемпионку US Open-2011 Саманту Стосур. Анна Блинкова – на первую ракетку мира Наоми Осаку, Анастасия Потапова – на открытие Уимблдона Кори Гауфф. Анастасия Павлюченкова во втором раунде выходит на седьмую ракетку планеты Кики Бертенс. Светлану Кузнецову, если удастся пройти Кристи Ан, в следующем круге будет ждать Слоан Стивенс – бравшая титул в Нью-Йорке в 2017 году. С другой стороны, если Светлана (тоже побеждавшая на US Open, но аж 15 лет назад – в 2004-м!), продолжит играть так же, как в Цинциннати (где он вышла в финал), для нее это не станет проблемой. Тем более, в Огайо она Стивенс обыгрывала.

Чуть больше повезло Маргарите Гаспарян – ее ждет квалифай или лаки-лузер (имя соперницы станет известно позже). Вероника Кудерметова начнет выступление с поединка против американки Франчески Ди Лоренцо, а Наталья Вихлянцева – матчем с немкой Юлией Гергес.

Вера Звонарева, как и ожидалось, снялась – не успела восстановиться после травмы руки, полученной еще на «Ролан Гарросе».

РУБЛЕВ ПОПАЛ НА ЦИЦИПАСА

Российских мужчин в основе US Open – всего трое (если из квалификации не пробьется Евгений Донской). Но жеребьевка не «пощадила» и их. Отчасти повезло лишь Даниилу Медведеву – пятая ракетка планеты начнет поход за титулом матчем против индуса Пранеша Гуннесварана. Но в четвертом раунде его может ждать Фабио Фонини (9-й в чемпионской гонке ATP), а в четвертьфинале – сам Новак Джокович (первая ракетка мира и действующий чемпион). С другой стороны, для Даниила это лучше, чем встреча с Надалем. Конкретно серба он дважды в двух последних встречах обыгрывал (в Монте-Карло и в Цинциннати). Да и на Australian Open дал ему бой в четвертом круге. Если сохранит свою форму, то сможет удивить нас опять.

Карену Хачанову придется сложнее. В первом круге ему достался канадец Васек Поспишил – не самый опасный соперник. Зато во втором будет ждать либо Жо-Вилфрид Тсонга (побеждавший Карена недавно – в Вашингтоне), либо «взрывной» американец по имени Теннис Сандгрен. В третьем возможно рандеву с аргентинцем Диего Шварцманом, проводящим отличный сезон (он борется за место в топ-10), а в четвертом – и с Александром Зверевым. Если же Хачанов выйдет в четвертьфинал, то там, скорее всего, придется биться аж с самим Надалем.

И, наконец, совсем обидно должно быть Рублеву. Который набрал отличную форму, но в первом же круге попал на Стефаноса Циципаса. С другой стороны – Андрей недавно побеждал и Тима, и Федерера. Тогда как грек все лето выглядел очень бледно и не особо походил на игрока топ-10 (он в рейтинге – восьмой). Так что называть его фаворитом можно лишь номинально. Если Андрей сыграет, как умеет, то сможет уверенно пройти первый круг.