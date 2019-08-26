Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open - Советский спорт
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26 августа 2019 22:02ТеннисМысин Николай

Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open

Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6.

НАДЕЖДА НА ДАШУ

А ведь у нас был повод надеяться, что все закончится не так печально!

Ладно, этот сезон для Дарьи провален. Начав его в ранге 10-й ракетки мира, Касаткина резко сбавила обороты. Уволила личного тренера, долгое время не могла найти нового. Заметно набрала вес, потеряв в скорости (один из ее главных козырей), при этом не прибавив в мощи. Уже в марте ей не удалось защитить прошлогодний финал в Индиан-Уэлсе, что резко сказалось на рейтинге россиянки. Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона тоже подтвердить не удалось. Дарья часто проигрывала в стартовых кругах, причем – на всех покрытиях. И к лету опустилась уже в пятый десяток. При этом – продолжая оставаться первой ракеткой России.

Да-да, вот так все плохо в нашем женском теннисе.

И, тем не менее, показалось – ситуация начала выправляться. Касаткина заметно похудела. Стала выглядеть лучше – не только внешне, но и в теннисном плане. Да, в Сан-Хосе, Торонто и Цинциннати она все равно не смогла пройти второй круг. Но в Калифорнии Дарья не справилась с седьмой ракеткой мира Элиной Свитолиной, а в Канаде и в Огайо проиграла лишь будущим чемпионкам турниров – канадке Бьянке Андреесу и американке Мэдисон Кис. Оба раза – в серьезной борьбе. С Андрееску – и вовсе в трех сетах.

- Теперь я знаю, каково это – играть против меня, - призналась Бьянка. – Даша сама рвет темп, старается вернуть каждый мяч, ломает твою игру, выбивая из нормального ритма. И это жутко неприятно. Это бесит! Но именно так говорят про меня. Теперь я прочувствовала, что именно раздражает соперниц.

По всему было видно – Касаткина прибавляет. И Открытый чемпионат США мог помочь ей раскрыться заново. Сделать задел на будущий камбэк – в топ-10, в элиту. Жаль, что стартовать пришлось сразу против сильной соперницы – британки Джоанны Конты.

МОЩЬ ДЖОАННЫ

Которая этим летом, кстати, отнюдь не блистала.

Правда, весной Конта серьезно удивила – тем, как здорово смотрелась на грунте. На покрытии, на котором до этого побеждала всего несколько раз (речь не о титулах, а в принципе о матчах!). Финалы в Рабате и в Риме, полуфинал «Ролан Гарроса» - Джоанна признавалась сама, что не ожидала от себя такой прыти. Как и Касаткина сейчас, в прошлом сезоне британке выпала из топ-10 и опустилась в рейтинге на несколько десятков позиций. Зато теперь почти вернулась в этот топ. Тем более, на Уимблдоне – на домашнем для себя «Большом шлеме» - ей тоже удалось сыграть неплохо, выйдя в четвертьфинал.

Но вот летом, а Америке, Джоанна проиграла обе встречи, в которых участвовала: в Торонто - украинке Даяне Ястремской, а в Цинциннати – шведке Ребекке Петерсон. В Нью-Йорк Конта приехала не в лучшей форме, и именно на этом ее должна была подловить Дарья. Что мы увидели в итоге?

Ну, например, победу Джоанны в первой партии за каких-то 20 минут!

За весь этот сет россиянка сумела взять только два очка на подаче соперницы. Из них одно – за счет ее двойной ошибки. Конта творила, что хотела – играла агрессивно и мощно, гоняла Дарью из угла в угол, рискованно, наотмашь, пробивала с приема. Касаткина злилась, разводила руками, но сделать ничего не смогла. Один гейм – это все, что ей позволила взять соперница. И в какой-то момент показалось, что встреча закончится быстро…

Только потом россиянка сумела собраться. Поняв, что терять нечего, стала сама атаковать, а не просто отбиваться в защите. И Конта, не рассчитывая на такой напор, стала заметно чаще ошибаться. И даже позволила Касаткиной сделать брейк! Как оказалось, этого хватило, чтобы Дарья развила свое преимущество. И оставила второй сет за собой – 6:4. Зря мы решили, что за победу ей уже не побороться?

Увы, не зря. Ведь стоит Конте снова прибавить, как россиянка мгновенно теряется. Третья партия – почти копия первой. И счет такой же крупный – 6:2. Первая ракетка России первой же из наших теннисисток покидает турнир.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ США

НЬЮ-ЙОРК

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – хард. Общий призовой фонд - $57 238 700.

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Александрова (Россия) – Стосур (Австралия) – 6:1, 6:3. Конта (Великобритания, 16) – Касаткина (Россия) – 6:1, 4:6, 6:2. Гаспарян (Россия) – Хон (Австралия) – 7:6 (7:4), 6:4.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сегодня на Открытом чемпионате США пройдут следующие матчи первого круга с участием россиян

Первый запуск (18.00 мск)

Наоми ОСАКА (Япония, 1) – Анна БЛИНКОВА (Россия)

Андрей РУБЛЕВ (Россия) – Стефанос ЦИЦИПАС (Греция, 8)

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – Юлия ГЕРГЕС (Германия, 28)

Франческа ДИ ЛОРЕНЦО (США) – Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия)

Второй запуск

Васек ПОСПИШИЛ (Канада) – Карен ХАЧАНОВ (Россия, 9)

Полин ПАРМЕНТЬЕ (Франция) – Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия)

Третий запуск

Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – Кори ГАУФФ (США)

Четвертый запуск

Слоан СТИВЕНС (США, 11) – Анна КАЛИНСКАЯ (Россия)

Кристи АН (США) – Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия)

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