Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке

В понедельник в Нью-Йорке он без проблем обыграл индуса Пражнеша Гуннесварана, отдав сопернику всего семь геймов – 6:4, 6:1, 6:2.

НОВАЯ ЗВЕЗДА ТУРА

- Кого бы я назвал фаворитом, кроме парней из «большой тройки»? Может здорово выступить Вавринка. Заметно прогрессирует Карен Хачанов. Но если выбирать одного, то однозначно – Даниил Медведев! – рассуждал накануне Джон Макинрой. – Он уже серьезно удивил этим летом. И может развить свой успех. Все будет зависеть от его физической готовности и от того, дойдет ли он до решающих стадий.

- Даниил – отличный теннисист. Здорово прибавил в этом сезоне. И он по праву считается здесь фаворитом, - отмечал уже сам Новак Джокович. – Правда, у «Больших шлемов» своя специфика. Здесь результат зависит не только от тенниса. Но и от умения распределять свои силы. От способности находить баланс между тем, что происходит на корте, и вне его. Иначе очень сложно выдержать две недели в формате пятисетовых матчей.

Когда великие теннисисты так начинают говорить о тебе, это значит – ты добился успеха! А как иначе в случае с Даниилом? Его три финала подряд и прорыв на пятое место в рейтинге превратили просто перспективного парня в уже готовую звезду ATP-Тура. К которому выстраиваются в очередь с предложениями о рекламных контрактах, которого с первого круга ставят на центральные корты, которого боятся даже титулованные игроки. А уж те, кто стоит низко в рейтинге, грустно и недовольно «чертыхаются», видя фамилию «Медведев» напротив своей в расписании ближайших встреч.

При этом сам Даниил пока очень спокойно относится к новому статусу. И к резко выросшей популярности – тоже. Перед стартом US Open он отказался от поездки в Винстон-Салем, где выигрывал титул в прошлом году. А взял небольшой перерыв ради отдыха – после тяжелого и затяжного турне по кортам Вашингтона, Монреаля и Цинциннати. От того, успел ли он восстановиться, подлечить мелкие травмы и накопить достаточно сил, во многом и зависят его результаты в Нью-Йорке.

А вот с жеребьевкой Медведеву повезло.

ДОКТОР НА КОРТЕ

Индус Пражнеш Гуннесваран куда больше пугает труднопроизносимым именем и фамилией, чем своими регалиями. Ему – 29 лет, он в основном играет челленджеры, больших побед никогда не одерживал, а его главный успех в текущем сезоне – третий раунд в Индиан-Уэлсе. Сейчас Пражнеш – 88-я ракетка планеты. Согласитесь, не такого соперника должен бояться Медведев.

Хотя опасаться стоит всех.

Тем более, в первой партии Пражнеш огрызается – отдав свою подачу, сам делает брейк, подлавливая Даниила на мелких ошибках. Но это – разовый эпизод. В концовке сета Медведев на классе вырывает победу – 6:4. А после начинается «избиение». За вторую и третью партии Гуннесварану удается взять всего три гейма. И то, лишь потому, что под конец россиянин немного ослабил хватку, поняв, что можно сэкономить силы на следующий круг. В итоге всех наших болельщиков гораздо больше напугал момент, когда Медведев попросил врача – помассировать заболевшую спину. Вот это – действительно тревожный сигнал! Впрочем, необязательно, что случилось что-то серьезное – возможно, просто мышечный спазм. В конце концов, не бывает абсолютно здоровых спортсменов…

Лишь бы в дальнейшем подобные мелочи не отвлекали Даниила от игры. Поскольку после Гуннесварана соперники начнутся посерьезнее.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ США

НЬЮ-ЙОРК

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – хард. Общий призовой фонд - $57 238 700.

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Медведев (Россия, 5) – Гуннесваран (Индия) – 6:4, 6:1, 6:2.