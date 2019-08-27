Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга

И КТО ФАВОРИТ?

Во всем первом круге турнира (по крайней мере, в мужской его части) не было встречи интереснее, чем Рублев – Циципас!

Парни – ровесники (обоим – 21 год). Оба общаются на одном языке (напомним, что Стефанос – наполовину русский). Оба в этом сезоне обыгрывали Роджера Федерера. Оба же были в четвертьфиналах на «Больших шлемах», причем Рублев – еще два года назад (кстати, как раз в Нью-Йорке – в 2017-м). Оба считаются восходящими звездами… Да что там восходящими – по крайней мере, Циципас – уже реальная звезда! Недавно был пятым в мире, сейчас – восьмой в рейтинге. На Australian Open разбил Федерера, на «Мастерсе» в Мадриде – самого Рафаэля Надаля! Конечно, от него все ждут многого…

Впрочем, как и от Андрея. Которому последние полтора года серьезно испортили травмы (сначала – компрессионный перелом позвоночника, затем – проблем с рукой). Но который же в последнее время набрал отличную физическую форму, а вслед за ней и игровую подтянул. В Гамбурге, в середине июля, он обыграл четвертую ракетку мира – австрийца Доминика Тима. На «Мастерсе» в Цинциннати три недели назад почти разгромил Федерера. Потом вошел в восьмерку лучших в Винстон-Салеме – и было ощущение, будто Денису Шаповалову он уступил специально. Чисто ради экономии сил – перед последним «Большим шлемом» в сезоне.

Поскольку, при всем уважении к Шаповалову, он выглядел хуже Рублева.

Сейчас Андрей – лишь 43-й в мире. Но это – в рейтинге. По уровню игры – так минимум стоит в топ-20! И это обидно, что его с Циципасом слепой жребий в Нью-Йорке свел уже в первом круге.

С другой стороны – теоретически мы увидели, какими могут быть решающие матчи «Больших шлемов» в ближайшие три-четыре сезона! Когда Джокович, Федерер и Надаль начнут сдавать свои позиции и покинут топ-3. И пусть никто не уверен, что это в принципе случится, но все-таки: за Андреем и Стефаносом - будущее…

КОГДА НОГУ СВЕЛО

При этом Циципас считался фаворитом номинально. Просто по лучшему рейтингу и посеву под 8-м номером. Уверенный старт сезона (полуфинал Australian Open, титул в Марселе, финал в Мадриде и полуфинал в Риме) грек смазал спадом формы, совпавшим с началом лета. На Уимблдоне он проиграл в первом круге (итальянцу Томасу Фаббиано). Затем, в Вашингтоне, дошел до полуфинала, где дал реальный бой Нику Кирьосу – уступив лишь со счетом 7:9 на тай-брейке решающей партии (австралиец затем возьмет титул, еще на двух тай-брейках обыграв Даниила Медведева). А после – проиграл два матча подряд, на старте «Мастерсов» в Монреале и в Цинциннати. Причем – не самым сложным соперникам (в отличие от Кирьоса) – поляку Хуберту Хуркашу и немцу Яну-Леннарду Штруффу. В Нью-Йорк он, очевидно, прибыл не в лучших кондициях. В отличие от Рублева, об успехах которого уже сказано выше.

Так что никто не ожидал, что Циципас уверенно пройдет россиянина. Скорее, наоборот – именно от Андрея ждали более мощной игры.

Так в итоге и вышло.

Мы увидели настоящий блокбастер! И в нем было все:

- длинные, восхитительные розыгрыши по 20-25 ударов - со сменой направлений, свечами, кроссами и обводками.

- обилие шикарных подач (34 эйса на двоих!).

- интригу с брейками и обратными брейками (Рублев вел с разницей в два гейма в каждом из сыгранных сетов, но лишь в первом удержал преимущество).

- возвращение на сетболах (Циципас отыграл их примерно с полдюжины!).

- судороги одного из спортсменов – Стефанос с середины четвертого сета стал прихрамывать, испытывая боли в ноге («У меня тоже были такие проблемы, но я старался их не показывать», - признает Андрей).

- конфликт с судьей, когда грек заработал штрафное очко, вступив в перепалку с арбитром на вышке по поводу затяжки времени («Мне надо переодеться! Если хочешь – штрафуй!» - зло кричал Циципас. Чего и добился).

Но главное, что мы увидели – победу Рублева. В упорной, трехчасовой встрече. За счет собственной активной игры, а вовсе не проблем соперника (ведь, несмотря на судороги, Стефанос не сбавлял обороты). И этот успех позволяет надеяться – Андрей не просто так подобрался к топ-40. И не спроста играл в четвертьфинале US Open. Продолжит в том же духе – пробьется туда вновь!

Так что, по факту, не ему, а Циципасу действительно не повезло с жеребьевкой…