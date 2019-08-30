Боли вопреки. Даниил Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой - Советский спорт
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30 августа 2019 00:12ТеннисМысин Николай

Боли вопреки. Даниил Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами.

НЕОЖИДАННЫЙ ШАНС ДЛЯ ДЕЛЬЕНА

- Извини, друг. У меня правда были судороги. По-настоящему. Извини, - обняв Дельена после игры, сказал Даниил.

- Я видел. Бывает. Просто не повезло, - вздохнул боливиец.

Конечно, он был расстроен. Выходя на корт против пятой ракетки планеты, Хьюго вряд ли серьезно рассчитывал, что сможет навязать ему борьбу. Учитывая, что этим летом Медведев сыграл три финала подряд, взяв титул на «Мастерсе» в Цинциннати. Сам Новак Джокович назвал его одним из основных фаворитов в Нью-Йорке! И как против такого бороться, когда сам занимаешь 84-е место в рейтинге, на харде выступаешь так себе, а в основу чемпионата США и вовсе пробился впервые?

Первый сет показал – значительных проблем у россиянина возникнуть не должно. Выкладываясь ровно настолько, насколько нужно, Медведев обеспечил себе преимущество, сделав решающий брейк и выиграв партию – 6:4. Борьба во втором прошла чуть упорнее, но закончилась с тем же итогом – 7:5 в пользу Даниила. Предпосылок к тому, что ситуация выровняется или, тем более, развернется в сторону Хьюго, в принципе, не было. Российские болельщики уже стали гадать – с кем же встретится наш теннисист в третьем раунде? С Фелисиано Лопесом или Йошихито Нишиокой?

Беда пришла, откуда не ждали. У Медведева начались судороги.

КОГДА НОГУ СВЕЛО

Сам по себе выход врача на корт, который помассировал Даниилу бедро, не вызывал серьезных опасений. В матче первого раунда россиянин уже брал перерыв, чтобы ему размяли самый низ спины (точнее – то, что чуть ниже). Но после признался, что просто почувствовал дискомфорт, тем самым – перестраховался от спазмов и судорог. Была надежда, что сейчас будет также. Но стоило Медведеву подняться и вернуться на корт, как стало заметно – все гораздо серьезнее.

И, в отличие от Стефаноса Циципаса, который в поединке с Рублевым тоже маялся судорогами, картинно корчась от боли в паузах встречи, а после бегая по корту, как ужаленный, и доставая все мячи, Даниил правда почти не мог двигаться. Ковылял, подтаскивая правую ногу. В моменты розыгрышей оставался на месте. И даже подавать почти не мог – несколько раз послал мяч снизу, с руки, просто чтобы успеть в отведенное время (иначе – предупреждение с последующим штрафом в очко).

За всю третью партию до счета 5:5 Дельен взял на подаче россиянина ровно два очка. Два! Но в этот момент сделал брейк – сугубо на ошибках соперниках. А после уверенно подал на сет. Медведев даже не сопротивлялся – на сетболе, сумев принять мяч, сразу двинулся к своей лавочке, подняв вверх ракетку: «Сдаюсь». Хьюго закончил розыгрыш и продлил этот матч. По крайней мере – на одну партию.

Ведь Даниил решил продолжить бороться. Хотя в какой-то момент показалось – он вот-вот снимется.

ПЯТЬ БРЕЙКОВ ПОДРЯД

Жуткая боль – не преграда к успеху, если в душе ты – настоящий чемпион. А Медведев – такой. Терпеть, терпеть и терпеть! А заодно – так перестроить свой теннис, чтобы поменьше двигаться, но продолжать выигрывать очки. Даниил так решил. Даниил так и сделал.

Из-за проблем с ногой один их главных его козырей – способность быстро перемещаться по корту, доставая любые мячи – испарился, как по щелчку Таноса. Но удар справа, и главное – слева, а также мощная подача остались при Медведеве. Рискуя, принимая на вылет, иногда – укорачивая, иногда – делая короткие кроссы, он по чуть-чуть, понемногу, но стал давить на Хьюго. Который будто бы не ожидал такого поворота. И сам стал ошибаться. Причем – гораздо чаще Даниила.

В итоге россиянин первым сделал брейк – при счете 2:1. Но… не удержал свою подачу. Опять выиграл гейм на приеме! И вновь не смог развить успех… При счете 4:3 в пользу Медведева Дельен повел 40:15 на своей подаче. И знаете, чем закончилось? Даниил все равно сделал брейк! Уже третий подряд!

А после – на морально-волевых, на классе, на опыте, на старании, все же сумел подать на матч. И выиграл эту встречу.

Так закаляется характер. У Даниила он есть.

Теперь вопрос – удастся ли ему восстановиться к новой встрече (против Лопеса). Она должна пройти уже в пятницу.

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