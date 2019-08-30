Бой продолжают одни мужики. Из россиян на USOpen остались только Рублев и Медведев - Советский спорт
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30 августа 2019 15:32ТеннисМысин Николай

Бой продолжают одни мужики. Из россиян на USOpen остались только Рублев и Медведев

Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев.

ПАРА СЕНСАЦИЙ ОТ РОССИЯН

В основную сетку USOpen пробились 15 российских игроков – 11 девушек и четверо парней. Из них 13 – напрямую, по рейтингу. А двое – Евгений Донской и Анна Калинская – из квалификации.

Барьер первого круга преодолели лишьшесть. Причем отсеялись и те, кому не повезло попасть на сильнейших соперников (в частности, Анна Блинкова, хоть и дала бой действующей чемпионке и первой ракетке планеты Наоми Осаке, все равно уступила японке в трех партиях), так и те, от кого мы такого не ждали. Светлана Кузнецова, две недели назад сыгравшая финал в Цинциннати, где одолела четырех соперниц из топ-11 рейтинга (Эшли Барти, СлоанСтивенс, Каролину Плишкову и Анастасию Севастову), в Нью-Йорке внезапно проиграла малоизвестной американке Кристи Ан. А Карен Хачанов – сам девятая ракетка планеты – не справился с канадцем ВасекомПоспишилом, который только недавно вернулся в Тур поле операции на спине и сейчас не входит даже в топ-200.

Но были и приятные сенсации. Та же Калинская, например, уверенно переиграла чемпионку USOpen-2017 СлоанСтивенс (ныне – 10-й номер рейтинга). Возможно, сказалась хорошая форма, которую Анна успела набрать за три круга в отборочном раунде. А Андрей Рублев эффектно и красиво одолел 8-ю ракетку планеты СтефаносаЦиципаса. Впрочем, тут сенсация условная – грек неудачно провел все это лето, тогда как россиянин мощно прибавил в последние месяцы, и до приезда в Нью-Йорк уже дважды обыгрывал соперников из топ-5 – сначала Доминика Тима на грунте в Гамбурге, затем – самого Роджера Федерера, уже в Цинциннати.

Увы, развить успех во втором круге удалось лишь двоим.

ДЕВУШКИ – НА ВЫХОД

Из-за дождей, которые обрушились на Большое Яблоко, большинство матчей среды перенесли на четверг. В том числе – все встречи с участием россиян (их не ставили на центральные корты, у которых есть крыша). Но лишний день отдыха на пользу пошел не всем.

Так, Маргарита Гаспарян совсем без борьбы уступила британке Джоанне Конте. Полуфиналистка недавнего «Ролан Гарроса» в стартовом круге уже выбила одну россиянку – нашу Дарью Касаткину. Но Даша упиралась все три сета. А Рита взяла у Джоанны лишь гейм. Счет аховый – 6:1, 6:0.

Анна Калинская после победы над Стивенс уступила уже упомянутой Кристи Ан. Похоже, поражение Кузнецовой было неслучайным, и девушка действительно в хорошей форме. А на игре Калинской ощутимо сказалась усталость. Итог – 6:2, 6:3.

Куда упорнее держалась Екатерина Александрова. Через неделю она станет новой первой ракеткой России – опередит в мировом рейтинге Касаткину. А статус надо подтверждать! С китаянкой Шуай Жан Екатерина боролась три партии. Не раз были близка к успеху. Но все же уступила – 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. А Анастасия Павлюченкова, которая тоже имела возможность стать лучшей россиянкой в Туре, хоть и вела с брейками в каждой партии у голландки Кики Бертенс, но упустила преимущество и проиграла – 5:7, 4:6.

На этом наше представительство в женской части турнира закончилось. По крайней мере – в одиночном разряде. С другой стороны – как ни обидно это признавать, на что-то большее мы особенно и не рассчитывали.

СУДОРОГИ У МЕДВЕДЕВА

И остались одни мужики. Причем – во всех смыслах.

Поскольку Рублев, как оказалось, испытывал судороги в матче со СтефаносомЦиципасом. И если грек картинно страдал в перерывах, а в розыгрышах бегал без видимых проблем, то Андрей никак не показывал свои сложности. А просто терпел – и играл. И победил.

Его сопернику во втором круге повезло еще меньше – француз Жиль Симон с трудом передвигался в первом сете. А проиграв его со счетом 2:6, просто снялся. По сути, россиянин вышел в следующий круг без борьбы. Что, конечно, не может не радовать. Силы на длинной дистанции «мейджора» пригодятся всегда. А завтра его ждет поединок с самим Ником Кирьосом. И если австралиец не станет страдать ерундой, то эта встреча превратится в серьезное испытание для Рублева!

Медведев же в третий круг пробился с колоссальным трудом. И дело не в силе соперника, который был по ту сторону сетки. Хьюго Дельен из Боливии до этого турнира не выиграл в основах ATP ни одной встречи на харде! А круг на USOpen прошел лишь потому, что его соперник – кореец Сунву Квон – снялся в четвертом сете из-за травмы.

Ирония судьбы – ведь сняться мог и Медведев!

Ближе к концу третьей партии Даниил тоже стал жертвой судорог – свело правую ногу. Так сильно, что даже врач не помог. Россиянин почти перестал бегать, не мог нормально подавать, испытывал жуткую боль и пару раз досрочно заканчивал розыгрыш. Отдав без борьбу свою подачу при счете 5:5, он перестал цепляться за партию. Но прекращать борьбу в целом не стал. Решил потерпеть еще сет.

Который и выиграл – чисто на классе и на собственной воле к победе! Соперник, разумеется, тоже помог – Дельенуж слишком часто ошибался. Но что его теперь, жалеть за это? Главное, что Медведев в такой ситуации – выстоял! А это удается лишь настоящим чемпионам.

- Судороги – не травма. Посплю, восстановлюсь. Надеюсь, все будет нормально, - сказал он потом.

И организаторы пошли навстречу россиянину, дав ему дополнительный отдых. Свой матч третьего раунда – против испанца Фелисиано Лопеса – он начнет в пятницу последним запуском. Глубоко ночью по московскому времени.

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