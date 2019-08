Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса

При этом матч стал, по сути, скандальным. Из-за поведения самого россиянина.

За него было страшно. Но изначально – по другой причине. Свой поединок второго раунда против Хьюго Дельена Медведев завершал, борясь с дикой болью – в конце третьей партии его правую ногу свела сильная судорога. Как в такой ситуации он сумел победить – отдельный, очень сложный вопрос. Но он смог! Чем доказал, что у него есть и воля, и чемпионский характер. Только никто не понимал – в каком состоянии Даниил выйдет уже на поединок с Лопесом. Ведь времени на отдых было совсем не так много – около суток.

А Лопес – не Дельен! Боливиец до этого US Open ни разу в карьере не выиграл матч на харде (если брать крупные турниры уровня ATP). А Фелисиано – признанный спец по быстрым покрытиям. Хард и трава ему подходят куда больше, чем грунт, что делает парня нетипичным испанцем. К тому же, в свои 37 лет он находится в фантастической форме (в том числе – и физической), не так давно брал титул в Лондоне (нет, не на Уимблдоне, но тоже на важном турнире – Queen’s Club), а в Нью-Йорке успел обыграть сильного американца Тейлора Фритца и набравшего ход японца Йошихито Нишиоку. Против такого на одной ноге «не вывезешь»! И если бы Медведев опять столкнулся с судорогами, чисто на классе и на желании он бы победы добиться не смог.

К счастью, все обошлось. Даниил выспался. Отдохнул. Затейповал обе ноги – на всякий случай. И на матч с Лопесом вышел относительно свежим. Проблем со здоровьем у него не возникло, хотя теннисисты и провели на корте больше трех часов.

Зато возникли проблемы с поведением.

Мы знали, что Медведев это может. Он не пай-мальчик, отнюдь. Не раз был героем скандалов. В любой момент мог долбануть ракеткой о корт или вступить в спор с судьей. Просто в последнее время это случалось все реже. А после Уимблдона (где из-за собственных «психов» он упустил преимущество в пятой партии и проиграл Гоффену в третьем круге) не случалось совсем. Возможно, поэтому Даниил так уверенно провел летнюю американскую серию, сыграв три финала подряд и выиграв свой первый «Мастерс» в Цинциннати. Что изменилось в Нью-Йорке – никто, если честно, не понял.

Возможно – просто давление на «Большом шлеме» выше. Возможно – это следствие уже поднакопившейся усталости.

Но в восьмом гейме, при счете 3:4, ведя 40:15 на своей подаче, Медведев сделал две двойных ошибки. В этот момент к нему отправился боллбой – подносить полотенце. Но Даниил взъелся на парня, вырвал кусок ткани у него из рук и зло швырнул на корт (полотенце, а не боллбоя). За что получил предупреждение от судьи.

When mom asks you to put your dirty clothes in the laundry room. pic.twitter.com/qGB9Vi35rS