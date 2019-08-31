Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 августа 2019 14:26ТеннисМысин Николай

Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса

Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При этом матч стал, по сути, скандальным. Из-за поведения самого россиянина.

За него было страшно. Но изначально – по другой причине. Свой поединок второго раунда против Хьюго Дельена Медведев завершал, борясь с дикой болью – в конце третьей партии его правую ногу свела сильная судорога. Как в такой ситуации он сумел победить – отдельный, очень сложный вопрос. Но он смог! Чем доказал, что у него есть и воля, и чемпионский характер. Только никто не понимал – в каком состоянии Даниил выйдет уже на поединок с Лопесом. Ведь времени на отдых было совсем не так много – около суток.

А Лопес – не Дельен! Боливиец до этого US Open ни разу в карьере не выиграл матч на харде (если брать крупные турниры уровня ATP). А Фелисиано – признанный спец по быстрым покрытиям. Хард и трава ему подходят куда больше, чем грунт, что делает парня нетипичным испанцем. К тому же, в свои 37 лет он находится в фантастической форме (в том числе – и физической), не так давно брал титул в Лондоне (нет, не на Уимблдоне, но тоже на важном турнире – Queens Club), а в Нью-Йорке успел обыграть сильного американца Тейлора Фритца и набравшего ход японца Йошихито Нишиоку. Против такого на одной ноге «не вывезешь»! И если бы Медведев опять столкнулся с судорогами, чисто на классе и на желании он бы победы добиться не смог.

К счастью, все обошлось. Даниил выспался. Отдохнул. Затейповал обе ноги – на всякий случай. И на матч с Лопесом вышел относительно свежим. Проблем со здоровьем у него не возникло, хотя теннисисты и провели на корте больше трех часов.

Зато возникли проблемы с поведением.

СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ ТРИБУНАМ

Мы знали, что Медведев это может. Он не пай-мальчик, отнюдь. Не раз был героем скандалов. В любой момент мог долбануть ракеткой о корт или вступить в спор с судьей. Просто в последнее время это случалось все реже. А после Уимблдона (где из-за собственных «психов» он упустил преимущество в пятой партии и проиграл Гоффену в третьем круге) не случалось совсем. Возможно, поэтому Даниил так уверенно провел летнюю американскую серию, сыграв три финала подряд и выиграв свой первый «Мастерс» в Цинциннати. Что изменилось в Нью-Йорке – никто, если честно, не понял.

Возможно – просто давление на «Большом шлеме» выше. Возможно – это следствие уже поднакопившейся усталости.

Но в восьмом гейме, при счете 3:4, ведя 40:15 на своей подаче, Медведев сделал две двойных ошибки. В этот момент к нему отправился боллбой – подносить полотенце. Но Даниил взъелся на парня, вырвал кусок ткани у него из рук и зло швырнул на корт (полотенце, а не боллбоя). За что получил предупреждение от судьи.

Это взбесило Медведева еще больше. Кинув ракетку, он отправился ругаться с арбитром. «Слезай оттуда! Слезай! Чудила! Ты не должен там сидеть!» - кричал россиянин. Что, разумеется, не вызвало восторга публики.

Вернувшись к игре, Даниил проиграл этот гейм, а Лопес повел 5:3 и вышел подавать на партию.

Что интересно – выплеснув эмоции, Медведев резко заиграл намного лучше. Тут же сумел сделать брейк, не дав испанцу забрать первый сет. А после – отыграл двойной сетбол (правда – на своей подаче). Болельщики стали активно поддерживать Лопеса, что только раззадорило пятую ракетку планеты. В ответ он саркастически приветствовал трибуны хлопанием ладонью по ракетке. А в какой-то момент исподтишка, незаметно для судьи на вышке, показал зрителям средний палец.

Это заметили не все. Но разглядел режиссер телетрансляции. И тут же вывел кадр на большой экран. Трибуны обладели… И взорвались свистом! Судья на вышке лишь развел руками – он видел момент только в повторе и по правилам не мог наказать россиянина. Так что сделал ему только устное предупреждение (а не официальное, что привело бы к потере очка). Но весь оставшийся матч Медведев отныне боролся не только с соперником, но и с трибунами. Которые свистели, гудели, и всячески давали понять - поражение Даниила их отлично устроит!

Вот только Даниил не проиграл.

БЛАГОДАРНОСТЬ МЕДВЕДЕВА

Тай-брейк первой партии он взял почти под ноль – 7:1 (мог сделать и 7:0, но допустил двойную ошибку). Потом еще три сета упорно бился с Лопесом, но все-таки дожал испанца в самом конце.

А после… стал благодарить трибуны.

- Спасибо вам. Спасибо! – перекрикивая в микрофон поднявшийся гул и свист, сказал россиянин. - Ваша энергия принесла мне победу! Ложась спать, знайте – я выиграл лишь благодаря вам. И чем больше вы будет делать так же, тем больше я буду выигрывать.

Что сказать? Истинный дипломат! Кто не в курсе – Медведев учился в МГИМО. Да, всего один курс, но тем не менее…

Вопрос только в том, не скажется ли этот троллинг и подобное поведение на выступлении Даниила потом? В четвертом круге его будет ждать встреча с одной из сенсаций турнира – немцем Домиником Копфером (который не входит в топ-100). А вот затем, если все сложится удачно – возможен четвертьфинал против Джоковича…

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