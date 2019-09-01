Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Ника Кирьоса

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НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ НИК

Выбив Стефаноса Циципаса уже в первом круге, Андрей Рублев облегчил себе путь по турниру. Тем более, что в его четверти сетки уже на старте оступился Доминик Тим – четвертая ракетка мира так и не пришел в себя после недавно перенесенной болезни и проиграл итальянцу Томасу Фаббиано. В итоге соперников с высоким рейтингом и в статусе фаворитов у россиянина не осталось вплоть до полуфинала! С одной оговоркой – в третьем круге его ждал Ник Кирьос.

Тот самый Кирьос, который в 19 лет обыгрывал Рафаэля Надаля и выходил в четвертьфинал Уимблдона. Который с детства, несмотря на лишний вес (да, он был весьма пухлым мальчиком!) впечатлял природным талантом. Которому к его нынешним 24 годам пророчили уже парочку «Больших шлемов» и железное место в топ-5. Но который, увы, слишком часто ведет себя так, будто на корт его выгнала мама, и играть приходится через «не хочу».

Скандалы, стычки с судьями, перепалки с болельщиками по ходу матчей, швыряние на корт ракеток, полотенец и даже пластиковых стульев – все это про Кирьоса. Его стыдят, порицают, штрафуют – только недавно, в Цинциннати, по ходу матча с Кареном Хачановым Ник наговорил арбитру всякого на 113 тысяч долларов, которые теперь обязан заплатить ATP (при том, что на самом турнире, уступив россиянину во втором круге, заработал «лишь» 39 тысяч). А комментируя в Нью-Йорке такое наказание сказал буквально: «В ATP много коррупции». После чего ему стала грозить уже дисквалификация! Тут, правда, Кирьос испугался. И после заявил, что неправильно сформулировал мысль. «Я имел в виду не коррупцию, а двойные стандарты», - пошел на попятную Ник.

Не факт, что поможет - хотя разбирательство по этому поводу еще идет.

Надо признать – без Ника было бы скучно. И главное – несмотря на свой скверный характер и излишнюю тягу устраивать шоу на корте, он действительно классно умеет играть! И когда хочет, показывает запредельный уровень. Вот и в этом сезоне взял титулы в Акапулько (где снова победил Надаля) и Вашингтоне (где на двух тай-брейках в финале справился с набравшим ход Медведевым). Другое дело, что случается это редко. Отсюда – и всего 30-я позиция в рейтинге. Но главное – никто и никогда не знает, как именно Ник проведет свой следующий матч. Сам Ник – не исключение.

Так что Рублев мог как легко победить. Так и разгромно уступить ему в трех сетах.

ДВА КЛЮЧЕВЫХ ТАЙ-БРЕЙКА

К счастью, случился первый вариант. Не то, чтобы легко, но вполне уверенно, не отдав ни партии, Андрей довел этот матч до победы. Всего за 1 час и 51 минуту. В принципе – быстро. С учетом того, что парни провели два тай-брейка.

И Кирьос, кстати, сыграл весьма достойно! Во-первых – в принципе нормально себя вел. А во-вторых – действительно показывал теннис высокого уровня. Собранно подавал (наколотил 30 эйсов!). Уверенно ходил к сете. Стабильно выглядел на задней линии. Но если Рублев в такой форме, как сейчас, справиться с ним почти невозможно!

Два года назад он стал самым юным четвертьфиналистом US Open после Энди Роддика в 2001 году (Андрею на момент успеха было всего 19). Сейчас, похоже, готов как минимум повторить такой результат. Три победы над теннисистами топ-10 за последние полтора месяца (включая триумф во встрече с Федерером в Цинициннати!) – тому подтверждение. Рублев специально не стал форсировать выступление на прошлой неделе, выбыв в четвертьфинале в Винстон-Салеме (проиграл Денису Шаповалову), чтобы сохранить побольше сил на Нью-Йорк. И теперь сполна этим пользуется!

В итоге россиянин забрал оба тай-брейка (хотя в начале второго проигрывал 0:4). А после дожал австралийца и в третьей партии. Уже увереннее, с запасом – 6:3.

- Просто все сложилось в мою пользу, - отметил Андрей. – В начале я думал: «Лишь бы добраться до тай-брейка!» - настолько здорово Ник подавал. Понимал, что если получится его зацепить, то появится шанс на победу. Когда выиграл первый сет, была такая мысль: «Уф, уже неплохо!». А уступая на втором тай-брейке 0:4 я просто понял, что это – не такой большой отрыв. Надо всего-то выиграть одно очко на приеме, самому дважды классно подать, и разница мгновенно станет минимальной. А там кто знает, как дальше пойдет… В итоге пошло замечательно!

- Андрей сыграл здорово. Был невероятно агрессивен, - отдал Рублеву должное сам Ник. – А я так и не смог найти свою игру. Мне многое мешало, я плохо видел на корте – арена Артура Эша очень большая, и нужно было время, чтобы к ней адаптироваться. Плюс я не смог показать лучший теннис. Но это не отменяет заслуги Андрея. Он явно находится в классной форме. Надеюсь, далеко здесь пройдет.

А уж мы как надеемся, Ник!

Теперь в четвертом круге Рублева ждет встреча с Маттео Береттини из Италии.