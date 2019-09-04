Теперь Медведев - в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге

ВМЕСТО НОВАКА - СТЭН

Ладно, на этой стадии мы ожидали увидеть поединок Медведева с Джоковичем. Как минимум, по двум веским причинам.

Первая – чисто спортивная. В начале года Даниил уже дал Новаку бой – на равных бился с ним две партии в четвертом круге Australian Open. Единственный из всех соперников серба сумел на том турнире урвать у него целый сет! Да, проиграл (как и все остальные, включая Надаля – в финале). Но дал понять – в этом сезоне он еще удивит. И впоследствии дважды подряд нанес Новаку поражение! На грунте – в четвертьфинале в Монте-Карло. На харде тоже – в полуфинале в Цинциннати. Глянуть на то, как россиянин – в его нынешней форме, с тремя финалами подряд (и одним титулом!) за спиной - поборется с первой ракеткой планеты в условиях «Большого шлема» было реально интересно!

Вторая причина – из околоспортивной тематики. И Джокович, и Медведев успели нью-йоркцев взбесить. Россиянин – показанным им средним пальцем по ходу поединка с Лопесом в третьем раунде. Серб – стычкой с болельщиком по ходу своей тренировки. Когда травмированный Джокович, разминаясь перед игрой, услышал от кого-то «Давай ты уже снимешься!», и кинулся выяснять отношения. К счастью, быстро остыл. Но все равно в сердцах бросил: «Эй, я тебя найду! Поверь, найду! Мы еще пообщаемся!». Потом, конечно, пробовал свести все к шутке («Он мне понравился. Имел в виду – найду, и мы выпьем с ним пива», - рассказывал Новак). Но никого не обманул. И на трибунах «Флашинг Мидоуз» его потом встречали свистом.

Как и Медведева.

В итоге было интересно посмотреть – кого в подобной ситуации американцы быстрее простят. И за кого будут болеть в очной встрече.

Но нет, не сложилось. Травма плеча, полученная Новаком еще во втором круге, сказалась на его игре. И, уступив два сета Стэну Вавринке, он завершил турнир отказом – снялся с игры в третьей партии. Медведев, весь «перебинтованный», до четвертьфинала дошел – на классе, на морально-волевых, благодаря удачной сетке. А Джокер – не смог. И Даниил в итоге встретился со Стэном.

Что все равно не обещало ему легкой путевки в полуфинал.

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ ПУБЛИКИ

Они уже встречались. Один раз. На Уимблдоне – в первом круге, в 2017 году. И Медведев тогда победил!

Его еще толком не знали. Да, Даниил разок сыграл в финале на турнире ATP (в индийском Ченнае). Да, выглядел вполне перспективно. Но кто бы думал, что спустя два сезона он прорвется в топ-10! А Вавринка был третьим в мире. На US Open-2016 взял третий для себя «Большой шлем» - с тех пор на «мейджорах» все титулы брали лишь парни из «Биг-3» - Джокович, Федерер и Надаль. И, при любых раскладах, смотрелся явным фаворитом. А россиянин все равно выиграл.

Это потом мы узнали, что Стэн испытывал проблемы с коленом. На котором впоследствии перенес операцию, пропустил много месяцев и только вот-вот смог вернуться в элиту. Точнее, даже не вернуться – а обозначить свой возможный камбэк. Хотя ему – уже 34 года…

С тех пор много воды утекло. Швейцарец набирал обороты. Сыграл четвертьфинал «Ролан Гарроса» - в текущем году. Приблизился к топ-20 (хотя поначалу, после длительной паузы, долгое время чаще уступал в первых раундах, чем реально боролся с сильными теннисистами). Но и Медведев выдал резкий рывок! Четыре титула в прошлом сезоне приблизили его к первой десятке. В этом году он, наконец, в нее вошел. А про успехи Даниила этим летом и повторяться нет смысла. Финалы в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати, титул в Огайо и пятая позиция в рейтинге как раз накануне приезда в Нью-Йорке говорят обо всем. В первую очередь – о его фантастической форме. Единственный минус подобной вот серии – усталость самого игрока. Которая должна была сказаться на его выступлении. И сказалась – в виде судорог, проблем с бедрами и с плечом, с которыми он столкнулся на US Open.

А тут еще и война с публикой, которую Медведев сам затеял (тем самым средним пальцем, показанным трибунам в игре с Лопесом), сам развил (словами, вроде «Пока болеете против меня, я буду выигрывать!»), сам поддержал (ироничными жестами «Давайте, давайте!» - в ответ на гул болельщиков после победы над Копфером). И сам, казалось бы, хотел продолжить. А нью-йоркцы – они ведь такие! Им только дай повод – засвистят, заплюют!

Вот и в матче со Стэном Медведев оказался в меньшинстве. Швейцарца явно поддерживали. А Даниила постарались «задавить». Шумом, гулом и криками под руку. А только… Все равно ведь не вышло!

ПАРЕНЬ НА МИЛЛИОН!

Ох, скольких нервов нам стоил этот матч! Ох, как мы волновались!

Когда Медведев, сделав брейк в первом гейме и ведя 40:0 во втором, исполнил три двойных подряд (он, кажется, и сам не понял, как так вышло).

Когда потом вызвал на корт врача. И тот усиленно заматывал ему бедро. Плотно. Мощно. С явным намеком на серьезные проблемы с мышцами у россиянина.

Когда, ведя 5:3, Даниил упустил преимущество в брейк. Потом – когда вел на тай-брейке 5:2, но дал Станисласу отыграться, взять четыре очка и заработать сетбол. Обошлось – россиянин справился с ситуацией, и все-таки взял партию – 7:6 (8:6).

Девять двойных за первый сет тоже большого оптимизма не внушали.

Но все наладилось. Во второй партии Медведев стал более собранно подавать. Гораздо лучше вести розыгрыши. Стал меньше ошибаться. А видимых проблем по физике не наблюдалось – похоже, боль ушла, и больше Даниила ничего не беспокоило. Он уверенно взял этот сет у Вавринки – 6:3. Потом немного потерял концентрацию – и Стэн вышел вперед в третьей партии. Уступая 3:5, Медведев 12 минут бился насмерть на подаче швейцарца, но все-таки не смог его дожать сразу. Зато дожал потом – в четвертом сете. Разгромно – 6:1.

И вышел в полуфинал!

Стэн долго что-то говорил россиянину, обнимая его после встречи. Мы не слышали слов. Но, видимо, говорил что-то вроде: «За тобой, парень, будущее! Ты действительно крут»!

Как ни крути, так и есть.

- На корте Луи Армстронга ты провоцировал публику, которая болела против тебя. Говорил ей «Спасибо!». Сейчас, на арене Артура Эша, что можешь сказать? – спросили Даниила после встречи.

- Что-то вроде: «Да ладно ребята. Простите меня. Давайте жить дружно!», - улыбнулся Медведев.

Не факт, что этим примирил себя с фанатами. Но… Какой у них выбор? Таких парней нужно любить!

И просто пара фактов напоследок:

- Аж целых девять лет в полуфиналах «Шлемов» не было российских теннисистов – после Михаила Южного на US Open-2010. Медведев стал первым.

- Теперь он точно обойдет Доминика Тима в рейтинге и станет четвертой ракеткой планеты.

- За выступление на этом US Open Даниил уже заработал 960 тысяч долларов. Выйдет в финал – получит 1 900 000. Победит – заработает 3 850 000 долларов!

А знаете, за что все эти деньги? Вот за эти эмоции! Которые мы испытываем, глядя на то, как наш игрок бьется с собой и со своими травмами, с трибунами и с крутыми соперниками. А главное - при этом побеждает.

Кто скажет, что он их не заслужил?