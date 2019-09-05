«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open

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ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ!

Собственно, мы уже это знали. Выйдя в три финала подряд, выиграв «Мастерс» в Цинциннати и став пятой ракеткой планеты, Даниил Медведев автоматически получил этот статус. Но подтвердить его было надо – ведь именно на «Больших шлемах», на главных турнирах в году, он ранее ни разу не был даже в четвертьфинале! «Выход в восьмерку уже меня устроит. Не скажу, что буду прям счастлив. Но порадуюсь – точно», - отмечал россиянин.

И поначалу, как казалось, даже такой результат показать не получится. Усталость и проблемы со здоровьем ударили по Даниилу уже в первых кругах. Матч с Хьюго Дельеном он завершал фактически на одной ноге (вторую свела жуткая судорога). Стал часто вызывать на корт врача. Затейповал и бедра, и плечо… И было видно, что двигаться быстро – а это одна из основ всего его тенниса – Медведев не может. Физически не готов. И тем не менее, он все равно – в полуфинале!

Поскольку Даниил – гений. Настоящий природный талантище. И фантастически умный парень. Физико-математический лицей и один год в МГИМО зря не прошли – пожалуй, никто в Туре (может, за исключением ребят из «Биг-3») не может также здорово читать игру и строить тактику, как россиянин. «Он играет не в теннис, а в шахматы!», - восхищался Матс Виландер в своем шоу на «Евроспорте». Именно тактика (ну и богатый арсенал ударов, который помогает ее применять) позволили Медведеву вопреки всем проблемам (а заодно – свисту публики, с которой он поссорился в третьем круге, показав трибунам средний палец) пройти не только Дельена, но и Лопеса, и Доминика Копфера (а немец ведь реально удивил своим прорывом!), и главное – Стэна Вавринку.

Мы не знаем, как закончится этот турнир. Полуфинал против Димитрова Даниила ждет в пятницу. Но вот, что знаем сейчас:

- Медведев первым из россиян с 2010 года вышел в полуфинал на «Большом шлеме» (последним был Южный, и тоже в Нью-Йорке).

- Он уже заработал почти миллион долларов (конкретно – 960 000) за выступление на US Open. За титул дадут 3 900 000.

- Теперь он будет четвертой ракеткой планеты!

- И у него уже есть путевка на Итоговый турнир ATP (там российских теннисистов не было с 2009-го, когда титул выиграл Николай Давыденко).

Но главное, что мы знаем: Медведев подтвердил статус звезды. И есть все шансы, что в ближайшем будущем он добавит к ней приставку «супер».

ПОБЕДНЫЙ ХОД НАДАЛЯ

Ох, как многие болельщики бесились перед стартом турнира, узнав, что Федерер и Джокович попали в одну половину! «Опять Надалю расчистили сетку!» - сокрушались фанаты. Что, конечно, смотрелось нелепо (хотя, зная о закрытом принципе жеребьевки в Нью-Йорке, предположить можно все, что угодно). Но тем не менее.

Рафа действительно стал главным фаворитом турнира. Но не потому, что с кем-то из «Биг-3» мог встретиться только в финале. По факту, Федерер и Джокович даже друг до друга не дошли! Даже в полуфинал не вышли! Так что какая теперь разница, что они оказались в одной половине?

Новака подвело здоровье – во втором круге заболело плечо, из-за которого он не мог нормально бить слева и испытывал серьезный дискомфорт. Лондеро и потом Дениса Кудлу серб сумел обыграть даже одной рукой, но против Вавринки сдюжить не смог. А, отдав Стэну два сета, решил сняться. Чтобы не мучить ни себя, ни зрителей (своими стонами и гримасами боли).

Федерер не снимался, а проиграл в полноценной борьбе – в пяти сетах. Григору Димитрову (успех болгарина – отдельная тема, но сейчас не о нем). Позже, правда, пожаловался на боли в шее. Но подчеркнул, что это не имеет значения. «У всех теннисистов когда-нибудь что-то болит. Мои проблемы не умаляют заслуг Григора», - отметил Роджер.

И покинул турнир. Который так хотел выиграть…

И только Надаль смотрится бодрячком. У него ничего не болит, ничто его не беспокоит, в том числе – и соперники. Рафа катком проходится по всем – хоть по Джону Миллману в первом круге (тому самому, который в прошлом году выбил здесь Федерера, выйдя в четвертьфинал). Хоть по Марину Чиличу. Хоть по Диего Шварцману (а аргентинец – в фантастической форме!).

И не сказать ведь, что он более свеж, чем Джокович с Федерером. Все после Уимблдона сыграли лишь один турнир. При этом Новак и Роджер проиграли российским парням в Цинциннати (первый – Медведеву, второй – Рублеву). А вот Надаль в Монреале легко выиграл титул!

В сухом остатке… Мы можем восторгаться Медведевым. Вспомнившим, что может играть в теннис Димитровым. Или прогрессирующим Берреттини. Но должны понимать, что главный претендент на статус чемпиона - именно Надаль.

ЮБИЛЕЙ СЕРЕНЫ

Текущий US Open подарил нам немало отличных историй. Например, историю «любви и побед» от Свитолиной и Монфиса. Одна из самых колоритных парочек тенниса (и самая успешная в плане результатов с тех пор, как Шарапова рассталась с Димитровым) не так давно успела разойтись, затем – возобновить отношения, а на этом турнире в кои-то веки решили выстрелить оба влюбленных (обычно они играют успешно по очереди). В итоге Гаэль дошел до четвертьфинала (где пять сетов рубился с Маттео Берреттини, но все равно уступил). А Свитолина вышла в полуфинал (и гарантировала себе место в топ-3 по итогам турнирам).

Или, например, взять Бьянку Андрееску. В начале года канадка не входила в топ-100! По ходу сезона пропустила несколько месяцев из-за травмы плеча. При этом одержала уже 43 победы в матчах (при всего четырех поражениях!), ни разу не уступила соперницам из топ-10, взяла титулы в Индиан-Уэлсе и Торонто, теперь – на дебютном для себя US Open – сразу пробилась в полуфинал! И сама попадет в десятку лучших в рейтинге в понедельник. Это мы еще не знаем, как Бьянка закончит турнир. Может быть – с новым трофеем!

И все-таки, основной героиней остается «вечная» Серена Уильямс. Которая в четвертьфинале, разгромив китаянку Цян Вань, отпраздновала юбилейную, 100-ю победу на кортах «Флашинг Мидоуз».

Как оказалась, американка собралась не только на встречу с Шараповой в первом круге (которую «вынесла» за 59 минут – 6:1, 6:1). Она действительно в порядке! Только Кэтрин Макнелли во втором раунде сумела зацепить у нее сет. Все остальные соперницы «отлетали» в двух партиях. Включая и Цян Вань, которая до этого выбила Эшли Барти.

Серена провела свой первый US Open в 1998-м. Вышла тогда в третий раунд. И этот результат до сих пор остается для нее самым худшим на кортах «Флашинг Мидоуз». В 1999-м – 20 лет назад (Андрееску тогда, скажем, даже не родилась!) – Уильямс в 17 лет взяла здесь первый «Большой шлем» (из своих нынешних 23-х). Потом побеждала еще пять раз (2002, 2008, 2012-2014). И трижды оступалась лишь в финалах (2001, 2011, 2018). Она действительно любит Нью-Йорк. И знает, как здесь выигрывать. И будет символично, если вожделенный 24-й «Шлем» завоюет именно здесь. Пока, по крайней мере, у Серены есть на это все шансы.