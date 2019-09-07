Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open

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Эмоции…. Ну какие эмоции? Они были у нас. У болельщиков. Кто-то тихо кричал. Кто-то лупил кулаком по ладони. Кто-то вскидывал руки вверх. И большинство старалось при этом не потревожить соседей, ведь в центральной части России время перевалило за 2 часа ночи – тогда Медведев завершил свой матч против Димитрова.

А сам Даниил… Ну как будто совсем не порадовался! Да даже кулаком не потряс. И не улыбнулся. Словно решил про себя: «Ура, это кончилось». И пошагал к центру корта, чтобы пожать руку сопернику.

Может, не понял, что только что сделал? А сделал он многое. Фактически, как ни крути, вошел в историю. Выйдя в финал «Большого шлема»!

ДОРОГА ДАНИИЛА

Вы помните это правило из «Теории чисел»? Один раз – случайность. Два – совпадение. Три – закономерность. Четыре – закон.

Когда Медведев после провального Уимблдона (где он в третьем раунде, ведя 4:1 в пятом сете у Давида Гоффена, внезапно начал уступать, взбесился, стал бить ракеткой о корт, в сухом остатке – уступил бельгийцу), вышел в финал в Вашингтоне, мы просто порадовались. Но не сильно. Тем более, что он там уступил – на двух тай-брейках, австралийцу Нику Кирьосу.

Когда неделей спустя россиянин сыграл в финале «Мастерса» в Канаде, мы поняли – это уже не просто так. Правда, титула опять не увидели – Рафа Надаль разбил Медведева в пух и прах, отдав ему всего три гейма. Но что поделать? Это же Рафа!

Когда еще спустя неделю Даниил выиграл турнир в Цинциннати, став пятой ракеткой планеты (а по дороге к трофею в прекраснейшем стиле убрав с дороги самого Новака Джоковича!), не только россияне, но и фанаты всего мира осознали – родилась звезда! Медведев стал героем лета. Практически – королем американского харда. И чтобы подтвердить это звание, ему оставалось всего ничего… А если конкретно – не провалиться в Нью-Йорке. Без оглядки на усталость и травмы, которые при подобном количестве матчей за месяц были почти неизбежны. И избежать их, разумеется, не удалось.

Еще немного цифр.

В полуфинал US Open, помимо Медведева, пробились Надаль, Маттео Берреттини и Григор Димитров. И по пути до этой стадии, считая с Уимблдона:

- Надаль провел на корте - 16 часов и 30 минут.

- Берреттини – 16 часов и 50 минут.

- Димитров – 19 часов и 51 минуту.

- Медведев – та-дам! – 42 часа, 10 минут…

Угадайте, кто больше устал…

О-кей, с Рафаэлем понятно. Он в указанном промежутке сыграл всего один турнир – в Монреале. Где прошелся катком по соперникам, включая Даниила в финале (счет– 6:3, 6:0 в пользу испанца).

Берреттини Монреаль пропустил. В Цинциннати уже в первом раунде не справился с Лондеро – 6:7, 3:6. Зато в Нью-Йорке разыгрался. И выдал лучший результат в карьере (полуфинал «Большого шлема»).

Димитрову конкретно не везло. В Канаде, как и в Огайо, он уже в первом раунде попал на Стэна Вавринку. И оба раза ему уступил. До этого сумел проиграть 405-й ракетке планеты – Кевину Кингу из США (в первом круге в Атланте) и Гвидо Пелья из Аргентины – в 1/8 финала в Лос-Кабосе (это – Мексика). Однако в Нью-Йорке болгарин вдруг вспомнил, что может играть в классный теннис, и выдал серию из пяти побед кряду. Включая победу над самим Федерером – в пяти партиях в четвертьфинале.

Но даже это на фоне успехов Медведева смотрелось несколько бледно! Не все верили, что Даниил найдет в себе силы успешно провести US Open. А он сумел совершить невозможное. Конкретно – четвертый раз подряд вышел в финал!

В самый главный в карьере финал.

И если до этого успехи Медведева могли сойти за случайность, совпадение, пусть даже – за закономерность, то вот теперь все поняли – это закон. Он реально – звезда. С математикой ведь не поспоришь. А с «Теорией чисел» - тем более.

ДИМИТРОВ ПРОТИВ МЕДВЕДЕВА

Димитров – красавец. Плейбой. Экс-бойфренд Шараповой. Он, наконец, «Малыш-Федерер»!

- Не называйте меня так! Я сколько лет в Туре? Мне – 28 лет. Какой я «малыш»?! - бесился болгарин недавно.

Но, тем не менее, он во многом походит на Роджера. Не результатами, конечно. А игрой. Да и играть умеет. Два года назад был третьей ракеткой планеты. Играл в полуфинале Уимблдона. Выигрывал Итоговый чемпионат ATP! Пусть после результаты упали – сейчас-то Григор лишь 78-й в рейтинге – это не отменило главного. Когда выходит, когда получается, когда он мотивирован, он способен на многое! За это, видимо, его в свое время полюбила Мария. А уж ее любовь не просто заслужить…

Так что Медведева ждало крутое испытание. Учитывая, что Даниил почти весь турнир боролся не только с соперниками, но и с усталостью, и с болью.

Что мы увидели?

А мы увидели рождение «сверхновой»!

Димитров сыграл классно. Медведев – сыграл фантастически! При этом – не в лучший свой теннис. Совсем не шла подача. Было видно – нет скорости. И временами подводила концентрация. Поэтому что в первом сете, что во втором россиянин не смог удержать преимущество в брейк. Но когда было надо – он умело включался. Существенно прибавлял. И давил на соперника – стабильностью в длинных розыгрышах, уверенным приемом, старанием взять каждое очко.

То, что у Димитрова вышло в игре с Федерером, сейчас не сработало. И пусть кто-то скажет, что Медведеву повезло, раз Григор выбил Роджера из сетки, мы скажем другое: это швейцарцу «подфартило», что он не дошел до Медведева. И не прочувствовал всю его мощь!

Два сета Димитров продержался на равных. И все равно их уступил. А в третьей партии россиянин – на классе, на мастерстве, на характере – просто довел поединок до нужного результата. Никто уже не сомневался, что он победит. Может, поэтому сам Даниил так спокойно воспринял победу? Выйдя в четвертьфинал, он танцевал на корте! Выйдя в финал – даже слегка не улыбнулся.

Видимо, понял, что это – заслуженно. И в будущем станет рутиной.

Так ведут себя лишь чемпионы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Мы начали с цифр и фактов. Ими же и закончим. По итогам игры.

- Медведев уже заработал 1 900 000 долларов! Возьмет финальный матч – получит вдвое больше.

- Он первым из россиян вышел в финал «Большого шлема» - после Марата Сафина на Australian Open-2005.

- И первым после Сафина сделал это на US Open. Спустя аж 19 лет! В 2000-м Марат, напомним, здесь выиграл титул.

- Медведев третьим из всех россиян попал в финал «Большого шлема» - после Евгения Кафельникова и упомянутого Сафина.

- Он также стал третьим в истории теннисистом, сыгравшим в финалах Вашингтона, Канады, Цинциннати и US Open подряд, после Ивана Лендла (1982 год) и Андре Агасси (1995). В Америке на харде эти летом Медведев провел аж 22 матча. И выиграл 20 из них…

- Еще он выиграл юбилейный, 50-й матч в одиночке в текущем сезоне. Упрочив свое лидерство в году по данному показателю. Но это уже так – особо никого не удивляет.

Осталось выиграть еще один. Решающий. Финальный. В Нью-Йорке! И вот тогда… Тогда мы точно все умрем от счастья.