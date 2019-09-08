Бьянка – новая королева. Время Серены ушло

ВЗЛЕТ АНДРЕЕСКУ

Есть ощущение, что это – надолго. Конечно, резкий взлет может закончиться глубоким падением. Однако весь этот сезон в исполнении Бьянки пока демонстрирует, что девушка – отнюдь не принцесса на час. Слишком велик талант. Слишком ответственен ее подход к работе. Слишком серьезная команда трудится с ней. И слишком мощный, уверенный, разнообразный теннис демонстрирует девушка, чтобы внезапно провалиться в ближайшее время. Как когда-то это сделала другая канадка – красавица Эжени Бушар.

В начале сезона никто толком не слышал о Бьянке. Она не входила даже в топ-150! В начале года была 152-й в рейтинге. Турнир в Окленде начинала с квалификации. И пусть в итоге дошла до финала, убрав по дороге Каролину Возняцки (в тот момент – третью ракетку планеты) и Венус Уильямс, а в решающем матче только в трех сетах уступила Юлии Гергес, мы все равно тогда не разглядели в ней потенциальную великую чемпионку.

В марте в Индиан-Уэлсе канадка взяла титул. И это уже стало сенсацией. Прилетев в Калифорнию, занимая 60-ю позицию в рейтинге (уже солидный прорыв за два месяца!), она выбила, в числе прочих, китаянку Ван Цян, чемпионку «Ролан Гарроса» и Уимблдона Гарбину Мугурусу, а в решающих раундах – Элину Свитолину (6-я в мире на момент встречи) и Анджелику Кербер (8-я).

В четвертом круге Майами Бьянка снялась из-за травмы плеча.

Видимо, молодой организм не справился с серьезными нагрузками и подобным обилием сложных матчей. Пропустив весь грунтовый сезон, Бьянка приехала в Париж, прошла один круг, но снова снялась – опять из-за проблем со здоровьем. На Уимблдоне не сыграла. Отправилась сразу в Торонто, на родину. И знаете, что сделала там? Взяла второй «Премьер» в сезоне! Отыграв четырех трехсетовых поединка подряд (пройдя Бушар, Дарью Касаткину, Кики Бертенс и Каролину Плишкову), с трудом справившись с Софией Кенин, в финале Андрееску получила «подарок» - Серена Уильямс отказалась от борьбы в первой партии, при счете 1:3, из-за травмы спины.

Один раз – случайность. Два – совпадение. Три – уже закономерность. Все ждали, что Бьянка покажет в Нью-Йорке. И она показала – она действительно топ!

Лишь Тэйлор Таунсенд и Элиза Мертенс сумели взять у канадки по сету. Даже Серена Уильямс в финале не смогла! Андрееску задавила соперницу своим многообразием ударов, хорошей подачей, обилием резанных и укороченных ударов. А главное – психологической стабильностью. Столь неожиданной для девушки, проводящей лишь первый полноценный сезон и дебютировавшей в финале «мейджора». Бьянка не раскисла даже в тот момент, когда сначала вела 5:1 во второй партии и заработала первый матчбол, а после позволила американке сделать камбэк и сравнять счет – 5:5. В ситуации, когда опыт и характер Серены должны были сыграть в ее пользу, и все ждали, что Уильямс вот-вот дожмет канадку, устроив ей разгром в третьем сете, все получилось в точности наоборот. Сама Андрееску резко взвинтила темп, заставила американку ошибаться, и добилась победы – 6:3, 7:5.

Так рождаются действительно великие чемпионки!

КУДА ДЕЛАСЬ СЕРЕНА?

- Не верится, что я в Туре так долго. Что мне повезло играть в эту эпоху. Точнее – в пять разных эпох. И что я, как 20 лет назад, опять в финале любимого US Open! – признавалась Серена.

Нет, правда, в это верится с трудом.

Свой первый «Большой шлем» она взяла именно здесь, в Нью-Йорке. В 1999-м году. Разбив в финале Мартину Хингис. Тогда еще выступали Моника Селеш и Кончита Мартинес (их Уильямс тоже прошла по дороге к трофею). А Бьянка Андрееску еще не родилась!

Сейчас у Уильямс – 23 «мейджора». И появился новый шанс достать 24-й. Рекордный для женского тенниса. За последние два сезона эта попытка стала для Серены четвертой. Она уже играла финалы на Уимблдоне в этом и прошлом годах, а так же на US Open – в 2018-м. И все уступила.

Так же, как уступила сейчас.

Сама игра Серены на протяжении чемпионата демонстрировала, что с ней все в порядке! Шарапову в первом круге Уильямс «убрала» за 59 минут. Ван Цян в четвертьфинале (до этого выбившая Эшли Барти) продержалась всего 45. Один сет у Уильямс смогла взять только Кэтрин Макнелли – и то случайно, поймав Серену на расслабленности во втором круге. Спина у Уильямс не болела, плечо не болело, с мощью и скоростью был полный порядок. А с мотивацией – так и подавно!

Какие же шансы у Бьянки?

Как выступила Андрееску, уже сказано выше. Но надо признать, что и сама Уильямс не показала даже половину от своих возможностей. Процент первой подачи – всего 44! Восемь двойных ошибок. Меньше трети очков, выигранных на второй подаче… И все это – от неуверенности. Волнения. Жуткого мандража. Которые как-то не вяжутся с образом «железной чемпионки».

- Что ж, настоящая Серена сегодня на корт не пришла, - грустно призналась Уильямс. – Мне надо сделать так, чтобы она появлялась в финалах почаще.

До рождения дочери и перерыва в карьере в 2017 году, американка проиграла лишь 6 финалов «Больших шлемов» (при 23 титулах, последний из которых взяла в Австралии в 2017-м). После – уже уступила четвертый. Она как будто утратила главное – умение играть собранно и показывать свой лучший теннис именно в решающий момент турнира. Это то, что сделало ее величайшей теннисисткой в истории. И то, что видимо, она больше не сможет вернуть. Через пару недель ей исполнится уже 38. Вполне возможно, что этот финал так и станет последним в карьере Серены.

Ее время ушло.

Впрочем… Мы столько раз уже ее провожали!

РЕКОРДЫ БЬЯНКИ

И просто, чтобы вы поняли, насколько крута Андрееску. Вот напоследок еще несколько фактов.

- За текущий сезон она провела 49 матчей. И выиграла 45 из них! У Бьянки лишь четыре поражения - с учетом того, что встречу против Анетт Контавейт в Майами она завершить не смогла. Последней, кто сумела ее победить в полноценной борьбе, стала София Кенин. В полуфинале в Акапулько. Еще в апреле этого года!

- Начав сезон 152-й ракеткой планеты, Бьянка теперь станет пятой в мире. Это какой-то запредельный прорыв!

- Во встречах с теннисистками топ-10 канадка в принципе неудержима – выиграла все 8, которые провела. В том числе дважды – у самой Серены.

- Не имея ни одного титула до этого года, теперь Бьянка может похвастать тремя. И все добыты на самых престижных турнирах. Два – на «Премьерах» (Индиан-Уэлс и Торонто). Один – на «Большом шлеме» (US Open). Побеждать, так по-крупному!

- Среди мужчин последним, кто выиграл «Большой шлем» в год дебюта на конкретном турнире, стал Рафаэль Надаль – взявший «Ролан Гаррос»-2005 (он мог сыграть в Париже в 2003 и 2004 годах, но не смог из-за проблем с коленом). У женщин в истории Открытой эры (с 1968 года) такого не случалось в принципе! Бьянка стала первой. Да-да – в основе в Нью-Йорке она до этого не выступала.

- Кроме того, этот турнир – всего четвертый «мейджор» для Андрееску. Она разок отметилась на Уимблдоне (еще в 2017-м), и по разу же – в этом сезоне на Australian Open и «Ролан Гарросе» (в обоих случаях выбыла во втором круге). Последней девушкой, взявшей титул уже на четвертом «Шлеме» в карьере, была Моника Селеш – в Париже, в 1990 году.

- Около 200 000 долларов призовых успела заработать Бьянка до этого года. И 5,1 миллиона она уже получила за успехи в текущем сезоне! Из них 3,9 миллиона – за победу в Нью-Йорке. Пожалуй, девушка заслужила право порадовать себя парой крупных подарков.

Конечно, мы видели всякое. И далеко не факт, что Андрееску удержит заданный темп. Но страшно представить, что выйдет, если ей это удастся – так и рекорды Серены падут! И вот тогда мы еще не раз вспомним прошедший финал US Open. Как матч, в котором одна королева официально сменила другую.