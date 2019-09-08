Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open - Советский спорт
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08 сентября 2019 19:22ТеннисМысин Николай

Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open

Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах.

- Самое главное – встреча стартует сегодня, в воскресенье, в 23.00 по московскому времени. «Первый» канал покажет матч в прямом эфире! Прокомментирует сам Марат Сафин (в дуэте с Александром Кузмаком).

- Медведев стал четвертым теннисистом из России и СССР, вышедшим в финал «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Первые трое – Александр Метревели, Евгений Кафельников и Марат Сафин.

- Последним нашим финалистом «мейджора» стал Марат Сафин – на Australian Open-2005. Тот матч он, кстати, выиграл – у австралийца Ллейтона Хьюитта.

- Метревели был в финале лишь раз – на Уимблдоне-1973 уступил Яну Кодешу из Чехословакии. Кафельников – трижды. Титул «Ролан Гарроса»-1996 он выиграл у немца Михаэля Штиха, Australian Open-1999 -– у шведа Томаса Энквиста, Australian Open-2000 – проиграл американцу Андре Агасси. Сафин пока рекордсмен из всех россиян – у него финалов аж четыре! US Open-2000 Марат закончил победой, обыграв американца Пита Сампраса. Два финала в Австралии проиграл – в 2002-м году шведу Томасу Йохансону, в 2004-м – швейцарцу Роджеру Федереру. В 2005-м, как сказано выше, в Мельбурне смог победить – Ллейтона Хьюитта.

За финал US Open-2019 Даниил уже заработал 1 900 000 долларов – это больше, чем его призовые за весь прошлый год! Одолеет Надаля – разбогатеет на 3 850 000 долларов.

Медведев гарантировал себе 4-е место в рейтинге еще после победы над Стэном Вавринкой в четвертьфинале. Подняться выше в понедельник он не сможет, даже если выиграет у Надаля.

Зато в случае успеха Даниил станет третьим в чемпионской гонке ATP – обойдет Роджера Федерера. Путевку на Итоговый чемпионат ATP он уже получил. Россиян там не было с 2009 года, когда Николай Давыденко взял в Лондоне титул.

Медведев – лидер сезона по количеству одиночных побед. Их на его счету – ровно 50 (за весь прошлый год было 43). Надаль – на втором месте (46).

Он же – лидер по количеству финалов. Их на счету Даниилу за текущий год – 7. Напомним, россиянин доходил до решающей стадии в Брисбене, Софии, Барселоне, Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и теперь в Нью-Йорке. На последних четырех турнирах – подряд! Правда, титулов взял всего два – в Софии и в Цинциннати.

Лучшим результатом Медведева на «Больших шлемах» до этого был лишь 4-й круг – на Australian Open в текущем сезоне (проиграл в Мельбурне Новаку Джоковичу).GettyImages-1172390887

Когда Сафин последним из россиян был в финале на «Шлеме», до этой стадии на «мейджорах» не доходил еще даже Надаль! Рафа впервые сыграл титульный матч тоже в 2005 году. Но на «Ролан Гарросе» (он, как известно, проходит после Australian Open).

Всего для Рафы текущий финал – уже 27-й в карьере на «Больших шлемах»! И 18 из них он ранее выиграл. В том числе – три из предыдущих четырех в Нью-Йорке (2010, 2013, 2017).

Помимо 3-х US Open, Надаль 12 раз выиграл «Ролан Гаррос» (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), дважды – Уимблдон (2008, 2010) и один раз – Australian Open (2009).

Даже новая победа в Нью-Йорке не вернет Надаля на высшее место в рейтинге – там останется Джокович. Но Рафаэль упрочит свое лидерство в чемпионской гонке ATP.

4 из своих 18-ти «Шлемов» Надаль выиграл в возрасте старше 30 лет (сейчас ему – 33. Медведев – на 10 лет младше). Столько же трофеев в категории «30+» у Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рода Лэйвера и Кена Розуолла. В случае победы над Медведевым, Рафа официально станет самым успешным возрастным игроком в истории мужского тенниса.

За последние 10 лет лишь четверо теннисистов сумели победить на «Большом шлеме», помимо парней из «Биг-3» (Федерера, Надаля и Джоковича) - аргентинец Хуан-Мартин Дель-Потро (US Open-2009), британец Энди Маррей (US Open-2012, Уимблдон-2013, Уимблдон-2016), швейцарец Стэн Вавринка (Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015, US Open-2016) и хорват Марин Чилич (US Open-2014). Медведев может стать пятым.

По дороге к финалу ни Медведев, ни Надаль не обыграли в Нью-Йорке соперников из топ-10 рейтинга. Однако Даниил победил Стэна Вавринку (в четвертьфинале) и Григора Димитрова (в полуфинале), которые в течение последних трех лет стояли в топ-3. Из соперников Рафаэля в «десятке» когда-либо был только Марин Чилич.

За предыдущие 6 матчей на турнире Даниил сделал 88 эйсов и 46 двойных ошибок. Надаль – 30 эйсов и 15 двойных. Средний процент первой подачи у обоих из них одинаковый – 57%.

Единственный очный матч между соперниками состоялся недавно – в финале «Мастерса» в Монреале. Надаль разгромил россиянина – 6:3, 6:0.

Котировки на победу испанца – 1,2 к 1. На титул Медведева – 4,7 к 1.

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