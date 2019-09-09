На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open

НАДЕЖДА НА ЧУДО

Нам надо всем выдохнуть. Отдохнуть. Успокоиться. Нам всем. В первую очередь – Медведеву с Надалем.

И болельщикам – тоже.

И тем 20 тысячам, что следили за матчем с самой крупной арены в теннисном мире (корте имени Артура Эша в Нью-Йорке). И многим миллионам зрителей, которые смотрели за игрой по ТВ. Это был идеальный финал! Фантастический! Шедевральный!

Жаль, закончился в пользу Надаля. Но он не зря считается великим.

Цифры слегка надоели, но куда же без них? Тем более, когда цифры – красивые! Медведев выиграл 50 встреч в году – и это лучший результат сезона в мире. Вышел в седьмой финал с начала января. И в четвертый – подряд. Завоевал путевку на Итоговый. И гарантировал четвертую позицию в списке сильнейших теннисистов мира. Все это – независимо от исхода поединка с Надалем.

Еще он стал первым из россиян, кто дошел до финала на «мейджоре» (речь только о мужчинах). За долгий срок – за 14 лет! С тех пор, как Марат Сафин взял титул на Australian Open – в уже забытом 2005 году… На тот момент даже Надаль сам не был в решающих матчах на «Шлемах»! А ведь теперь сыграл 27-й финал. И боролся за 19-й титул. Просто представьте, сколько воды утекло… Сам Медведев в то время, наверное, лишь в 1-й класс пошел. А может, и нет. Ему ведь даже 7 лет не исполнилось…

И вот он – в решающем матче в Нью-Йорке. На пике феерического лета. После финалов в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати. После титула «Мастерса» в штате Огайо. И взлета на пятую позицию в рейтинге. Мы боялись, что Даниил выдохся. Устал. Может быть – спекся. Что он не сможет выдержать дистанцию «Большого шлема». Когда все встречи – из пяти сетов. Матчи играются максимум через день. А он и так уже провел их достаточно за последние полтора месяца… И травмы ведь портили жизнь – то ноги заболели, то плечо… И с болельщиками успел поругаться, хотя потом мирился – после победы над Вавринкой в четвертьфинале. Вопреки ожиданиям, Медведев стал лишь сильнее. И даже тот факт, что единственный поединок с Надалем – в Монреале, всего месяц назад – он вдрызг проиграл (3:6, 0:6), уже никого не вводил в заблуждение.

Да, нас ждала знатная битва!

А из Даниила выросла звезда. Возможно, что с приставкой «супер». Он доказал это в Нью-Йорке. В воскресном финале – тем более.

ПЯТЬ СЕТОВ С НАДАЛЕМ

Уже на старте первой партии Медведев первым сделал брейк. Амбиции. Мотивация. Сила! Все это чувствовалось в его каждом ударе. Россиянин показывал – он вышел не просто играть. А выигрывать! Одна беда – Надаль вышел с тем же настроем.

И быстро отыграл отставание. А после дожал Даниила – 7:5 в первом сете. И сделал решающий брейк во втором – 6:3. А в третьем повел 3:1. И, казалось бы, определил исход матча.

Ну серьезно – способен ли дебютант этой стадии спасти такую ситуацию в борьбе с самим Надалем?

Да способен! А как же!

Каждый новый удар россиянина все громче заставлял восторженно гудеть трибуны «Флашинг Мидоуз». Каждый прострел, подача на вылет и кросс в исполнении Даниила возвращал нам надежду на чудо. Медведев повернул ход игры. Отыгрался. Сам вышел вперед. Какими-то невероятными ударами заставил Рафу сомневаться в себе. И выиграл третий сет – 7:5. А после – фантастически приняв навылет, через коридор, на сетболе – и перевел финал в пятую партию (6:4).

В глазах Медведева читалось: «Убью!». В хорошем, исключительно спортивном смысле. В глазах Надаля мы видели: «Боюсь!». И что-то вроде: «Что с ним делать, с этим русским?». А этот страх только усилился, когда Даниил трижды сумел заработать брейк-пойнт на старте заключительной партии…

Увы, но не один он не реализовал. После чего сам отдал подачу. Потом – еще раз. Уступая 2:5, Медведев отыграл два матчбола с приема. И даже сам сделал ответный брейк! Затянув матч в концовку – на исходе пятого часа игры… Но сделать чудо, все же, не сумел. Надаль – он, все-таки, великий. Он – фантастический чемпион. И он взял свой 19-й «Шлем». Вплотную приблизившись к Роджеру (у Федерера – 20).

Однако… Рафа – хоть и настоящее мужского тенниса. Но уже видно – скоро станет прошлым. А вот Медведев – это будущее. Он это всем наглядно показал.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ США

НЬЮ-ЙОРК

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – хард. Общий призовой фонд - $57 238 700.

Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Надаль (Испания, 2) – Медведев (Россия, 5) – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.