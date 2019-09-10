Евгений Кафельников: У Медведева уже есть уровень, ниже которого он не опустится - Советский спорт
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10 сентября 2019 17:40ТеннисАндронов Алексей

Евгений Кафельников: У Медведева уже есть уровень, ниже которого он не опустится

Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5-7, 3-6, 7-5, 6-4, 4-6) специально для “Советского Спорта прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года.

– Какие впечатления остались от финала?
– Думаю, получился очень интересный матч. Немного нервный, в концовке, быть может, разочаровывающий. Но очень интересный и красивый.

– Вы ждали, что Медведев на US Open зайдет так далеко?
– Глядя на его жеребьевку, я не видел у него никаких проблем до четвертьфинала. Она была достаточно комфортной. Ну а дальше… Когда Джокович не смог закончить матч с Вавринкой, я понял, что у Даниила есть хороший шанс. Он молодец, что его использовал.

– За счет чего Медведев сейчас так хорош?
– Летом он набрал отличную форму. Всю августовскую серию сыграл блестяще, по-моему, у него побед больше, чем у кого-либо из соперников. Он сумел набрать определенный уровень игры, в котором уже не очень сомневается, который его вытаскивает наверх.

– В Нью-Йорке он все время жаловался, что у него что-то болит.
Думаю, так и было. Все-таки очень много матчей за короткий период. Но, мне кажется, он уже понимает, как тренироваться, когда нужно делать это “до упора”, а когда немного сбавить темп. Не заметил, чтобы ему не хватало свежести.

– Если говорить об игровых аспектах, в чем сила Медведева?
Он очень хорошо использует качества соперника. Если так можно выразиться, это Хьюитт, но высотой почти в 2 метра. При этом технический арсенал Медведева очень богат. Он может и атаковать, и ждать, и искать возможность для контратаки.

Чего не хватило для победы в финале?
Прежде всего, опыта. Надаль таких матчей сыграл много, он знает, когда и как нужно добавить. У Дани это первая такая история. Думаю, он ее осмыслит, и в следующий раз будет готов лучше.

– Вы ожидали, что с 0-2 в финале будет борьба?
Честно говоря, нет. Тем более Надаль известен тем, как умеет “доедать” своего соперника. Но, видимо, Медведев, раскрепостился, выкинул из головы лишние мысли, и просто решил сыграть в теннис.

– Ближе к пятому сету порой казалось, что Надаль уже еле ходит по корту.
Так и было - я сам это видел. Но Надаль очень точно знает, как дозировать нагрузки, где добавить, где отпустить. Ключевой момент, конечно был при счете 1-0 в пятом сете и 40-15 в пользу Даниила на подаче Надаля. Вот эти мячи отдавать было никак нельзя…

– Надаль многим кажется роботом, который может лишь на миг оступиться, но в целом держит высокий уровень.
По финалу я бы этого не сказал. Был момент, когда казалось, что ему уже не “вырулить” из этой истории. Но не забывайте о его огромном опыте, и о колоссальной мотивации. Он гонится за Федерером по количеству титулов. Вряд и у них будет много финалов, так что каждый - на вес золота.

– Как прокомментируете напряженные отношения Медведева с трибунами?
– Это Нью-Йорк, там очень специфическая публика, с этим многие сталкивались. Город контрастов. Они много думают о себе, и о тех, за кого болеют. Мне не кажется, что тут есть какая-то тема для разговора. Погудели, он пошутил, потом извинился. Все нормально.

– В этом году турниров “Большого шлема” больше не будет. Можем ли мы ждать от Медведева победы в 2020-м?
– Прежде всего, не надо думать, что сезон закончен. Впереди важная азиатская серия, там тоже разыгрывается достаточно много очков. Затем - итоговый турнир, на который Даниил попадает. Что же касается турниров “Большого шлема” - да, думаю, на Харде у него есть шансы. “Роллан Гаррос” - самый тяжелый для него, “Уимблдон” чуть проще, но все-таки, мне кажется, хард - именно его покрытие. Кстати, мы ждем Медведева на Кубке Кремля.

– Он приедет?
– Вообще заявлен. И, скорее всего, будет первым номером посева - все-таки вытащить сюда Надаля, Джоковича или Федерера шансов почти нет.

– Как вам комментарий Марата Сафина к этому матчу?
Я думаю, с задачей он справился. Немного повеселил публику ночью, помог снять стресс. Было интересно. Вообще хорошо, что теннис вернулся в федеральный эфир.

– Вам не обидно, что это происходит очень редко?
– Есть объективные причины - хронометраж теннисного матча угадать или просчитать практически невозможно. Возможно, всем повезло, а каналу было удобно - что матч игрался ночью. И тут уже можно спокойно “двигать сетку”. Конечно, хорошо, что этот финал имела возможность посмотреть почти вся страна.

– Если дать Евгению Кафельникову минуту, что бы он сказал Медведеву?
– Что он молодец, сделал все, что мог. Расстраиваться не нужно, это первый его финал. Но не последний. Я уверен, что он все проанализирует, сделает выводы, и в следующий раз будет еще лучше.

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