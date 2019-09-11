Ждем от Медведева победы на Итоговым. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона

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ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

Оценка за US Open: отлично!

Мы боялись, что марафон, который выдержал Медведев этим летом, аукнется ему в Нью-Йорке. Три финала подряд, включая два – на «Мастерсах» (один закончился победой – в Цинциннати), и 16 матчей за три недели – нагрузка серьезная! При том, что Даниил – отнюдь не суператлет, и проблемы с выносливостью не раз его подводили.

В целом, мы не ошиблись. Уже в первом круге россиянин вызывал на корт врача. Матч второго раунда доигрывал с жуткими судорогами – и до сих пор не верится, что смог в нем победить! По ходу третьей встречи – против Фелисиано Лопеса – к проблемам с бедрами добавились проблемы с плечом (а заодно и с трибунами, которым Медведев показал средний палец, но эта другая история). В 1/8 финала под майкой и шортами Даниила уже красовалось с два метра бинтов. Было заметно, что он хуже двигается, не так стабильно подает, играет через боль и пьет по пригоршне таблеток перед матчем.

Тут-то и выяснилось, то главное оружие Медведева – отнюдь не умение делать по 20 эйсов за встречу, носиться, как угорелый, по корту на протяжении нескольких сетов и изводить соперников стабильностью на задней линии. Главное – это его чемпионский характер и способность играть в умный теннис, умело экономя силы за счет выгодных тактических решений. Именно благодаря этому он прошел и Вавринку, и Димитрова – действительно элитных теннисистов! И поэтому дал бой в финале самому Рафаэлю Надалю. Когда сначала уступал 5:7, 3:6, 1:3, потом перевернул ход игры, сам едва не вырвался вперед с брейком в решающей партии, а в итоге продержался целых пять часов! Испанец, правда, победил – на опыте, немного – на везении. Он, все же, легенда. Зато мы теперь точно знаем – этот финал для Даниила не случайность. Не стечение обстоятельств, вроде вылетов Джоковича с Федерером (оба могли стать соперниками россиянина, на оба выбыли за круг до встречи с ним). А именно результат полноценной, шикарной игры, которую он способен показывать на протяжении долго времени (а не короткими всплесками, как многие из молодых звезд).

Так что такие финалы у Медведева еще будут. Даже не сомневайтесь!

Цель на остаток сезона: закрепиться в топ-4

Даниил – уже четвертый в мире. Уже отобрался на Итоговый чемпионат. Сейчас ему придется перекраивать свой календарь, отказываться от мелких турниров (они элементарно не дадут ему очков), выгадывать время для отдыха. Теоретически, у него есть возможность пробиться в топ-3 (хотя первое место в текущем сезоне уже недостижимо). Но это, все-таки, не самоцель. Сейчас Медведеву важней продемонстрировать – и нам, и самому себе – что он готов регулярно бороться с сильнейшими. В том числе – на Итоговом. Если получится, то в новый год он войдет в совершенно ином настроении. И там уже главной задачей будут и первая строчка, и титулы на «Больших шлемах».

КАРЕН ХАЧАНОВ

Оценка за US Open: неудовлетворительно

Хачанов приехал в Нью-Йорк девятой ракеткой планеты. Таким же, в общем, и остался сейчас. Вот только проиграл – в первом круге… Теннисисту, который недавно перенес операцию на спине, пропустил больше года, вернулся в Тур за два месяца до US Open, а на момент матча с Кареном не входил даже в топ-200. И который во втором раунде уступил такой «звезде», как Теннис Сандгрен. В общем, мы много, чего ждали. Но точно не поражения Хачанова от Васека Поспишила. Пожалуй, Карен удивил сам себя. Тем, как плохо провел этот матч. Не проявив, в том числе, и характер.

Цель на остаток сезона: остаться в топ-10

В чемпионской гонке ATP Карен – лишь 19-й. И это та позиция, в районе которой он завершит этот год, если серьезно не прибавит осенью. В октябре-ноябре ему защищать титулы на «Кубке Кремля», и главное – в Париже. В случае неудачи только на этих двух турнирах, он потеряет почти половину очков (1250 из нынешних 2810). И если в Москве помогут родные трибуны, то дважды подряд выиграть «Мастерс» в столице Франции Карену будет очень сложно!

Хотя не сказать, что невозможно совсем.

Хачанов, может, проводит не самый ударный сезон, но все-таки показал, что его теннис – действительно высокого уровня. Отсюда и четвертьфиналы в Майами, а также – на «Ролан Гарросе». Отсюда же – полуфинал в Монреале. Увы, ему очень не хватает стабильности. А значит – и уверенности в своих силах. Но осенью Карен традиционно выглядит здорово (свой первый титул ATP он тоже брал после US Open – в 2016 году, в Ченду). Ему подходят закрытые залы. Если система не даст сбой, а Хачанов сделает верные выводы (в том числе – из поражения от Поспишила), то шанс остаться в топ-10 получит. Правда, признаемся, что шанс – небольшой.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Оценка за US Open: хорошо

Андрей обрел уверенность в себе, что принесло результат. Прошедшее лето он тоже провел очень здорово! Не так, как Медведев, конечно. Но куда лучше Хачанова. Несмотря на внешнюю худобу и субтильность (его в принципе кормят?), Рублев – физически одаренный игрок. Вот только его теннис слегка однообразен… Андрей отлично подает, мощно бьет слева и фантастически бьет справа. Он способен держать бешенный темп, и если получается свести число ошибок к минимуму, тот в этом темпе могут захлебнуться и Доминик Тим, и Роджер Федерер, и Стефанос Циципас – те теннисисты топ-10, которых он победил за последние полтора месяца. Однако для действительно серьезных результатов нужно разнообразие. Которое продемонстрировал Маттео Берреттини – в четвертом круге US Open. Итальянец и сам не дурак в игре в быстрый теннис, да и подача у него отменная. При этом, когда надо, он классно бьет резанными, укороченными, умело рвет темп и грамотно проводит свои контратаки. Придумать, как с этим справиться, Андрей просто не смог – не хватило тактической подготовки, а главное – арсенала ударов. Поэтому Маттео вышел в полуфинал US Open и стал 13-й ракеткой мира. А сам Рублев – выбыл в четвертом круге и «всего лишь» вернулся в топ-40.

Цель на остаток сезона: пробиться в топ-20

Тем не менее, видно – он находится в классной форме. Он действительно уверен в себе. И он очень стабилен. А уж к таланту и к умению Рублева учиться вопросов в принципе не возникало никогда. Ему почти нечего защищать этой осенью – любой успех пойдет только в плюс. И если Андрей удержит свои обороты, то будет способен приблизиться к топ-20. А, может, даже и войти в «двадцатку».