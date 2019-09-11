Ждем от Медведева победы на Итоговым. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 сентября 2019 14:00ТеннисМысин Николай

Ждем от Медведева победы на Итоговым. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона

Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона?

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

Оценка за US Open: отлично!

Мы боялись, что марафон, который выдержал Медведев этим летом, аукнется ему в Нью-Йорке. Три финала подряд, включая два – на «Мастерсах» (один закончился победой – в Цинциннати), и 16 матчей за три недели – нагрузка серьезная! При том, что Даниил – отнюдь не суператлет, и проблемы с выносливостью не раз его подводили.

В целом, мы не ошиблись. Уже в первом круге россиянин вызывал на корт врача. Матч второго раунда доигрывал с жуткими судорогами – и до сих пор не верится, что смог в нем победить! По ходу третьей встречи – против Фелисиано Лопеса – к проблемам с бедрами добавились проблемы с плечом (а заодно и с трибунами, которым Медведев показал средний палец, но эта другая история). В 1/8 финала под майкой и шортами Даниила уже красовалось с два метра бинтов. Было заметно, что он хуже двигается, не так стабильно подает, играет через боль и пьет по пригоршне таблеток перед матчем.

Тут-то и выяснилось, то главное оружие Медведева – отнюдь не умение делать по 20 эйсов за встречу, носиться, как угорелый, по корту на протяжении нескольких сетов и изводить соперников стабильностью на задней линии. Главное – это его чемпионский характер и способность играть в умный теннис, умело экономя силы за счет выгодных тактических решений. Именно благодаря этому он прошел и Вавринку, и Димитрова – действительно элитных теннисистов! И поэтому дал бой в финале самому Рафаэлю Надалю. Когда сначала уступал 5:7, 3:6, 1:3, потом перевернул ход игры, сам едва не вырвался вперед с брейком в решающей партии, а в итоге продержался целых пять часов! Испанец, правда, победил – на опыте, немного – на везении. Он, все же, легенда. Зато мы теперь точно знаем – этот финал для Даниила не случайность. Не стечение обстоятельств, вроде вылетов Джоковича с Федерером (оба могли стать соперниками россиянина, на оба выбыли за круг до встречи с ним). А именно результат полноценной, шикарной игры, которую он способен показывать на протяжении долго времени (а не короткими всплесками, как многие из молодых звезд).

Так что такие финалы у Медведева еще будут. Даже не сомневайтесь!

Цель на остаток сезона: закрепиться в топ-4

Даниил – уже четвертый в мире. Уже отобрался на Итоговый чемпионат. Сейчас ему придется перекраивать свой календарь, отказываться от мелких турниров (они элементарно не дадут ему очков), выгадывать время для отдыха. Теоретически, у него есть возможность пробиться в топ-3 (хотя первое место в текущем сезоне уже недостижимо). Но это, все-таки, не самоцель. Сейчас Медведеву важней продемонстрировать – и нам, и самому себе – что он готов регулярно бороться с сильнейшими. В том числе – на Итоговом. Если получится, то в новый год он войдет в совершенно ином настроении. И там уже главной задачей будут и первая строчка, и титулы на «Больших шлемах».

КАРЕН ХАЧАНОВ

GettyImages-1170571424

Оценка за US Open: неудовлетворительно

Хачанов приехал в Нью-Йорк девятой ракеткой планеты. Таким же, в общем, и остался сейчас. Вот только проиграл – в первом круге… Теннисисту, который недавно перенес операцию на спине, пропустил больше года, вернулся в Тур за два месяца до US Open, а на момент матча с Кареном не входил даже в топ-200. И который во втором раунде уступил такой «звезде», как Теннис Сандгрен. В общем, мы много, чего ждали. Но точно не поражения Хачанова от Васека Поспишила. Пожалуй, Карен удивил сам себя. Тем, как плохо провел этот матч. Не проявив, в том числе, и характер.

Цель на остаток сезона: остаться в топ-10

В чемпионской гонке ATP Карен – лишь 19-й. И это та позиция, в районе которой он завершит этот год, если серьезно не прибавит осенью. В октябре-ноябре ему защищать титулы на «Кубке Кремля», и главное – в Париже. В случае неудачи только на этих двух турнирах, он потеряет почти половину очков (1250 из нынешних 2810). И если в Москве помогут родные трибуны, то дважды подряд выиграть «Мастерс» в столице Франции Карену будет очень сложно!

Хотя не сказать, что невозможно совсем.

Хачанов, может, проводит не самый ударный сезон, но все-таки показал, что его теннис – действительно высокого уровня. Отсюда и четвертьфиналы в Майами, а также – на «Ролан Гарросе». Отсюда же – полуфинал в Монреале. Увы, ему очень не хватает стабильности. А значит – и уверенности в своих силах. Но осенью Карен традиционно выглядит здорово (свой первый титул ATP он тоже брал после US Open – в 2016 году, в Ченду). Ему подходят закрытые залы. Если система не даст сбой, а Хачанов сделает верные выводы (в том числе – из поражения от Поспишила), то шанс остаться в топ-10 получит. Правда, признаемся, что шанс – небольшой.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

GettyImages-1171432315

Оценка за US Open: хорошо

Андрей обрел уверенность в себе, что принесло результат. Прошедшее лето он тоже провел очень здорово! Не так, как Медведев, конечно. Но куда лучше Хачанова. Несмотря на внешнюю худобу и субтильность (его в принципе кормят?), Рублев – физически одаренный игрок. Вот только его теннис слегка однообразен… Андрей отлично подает, мощно бьет слева и фантастически бьет справа. Он способен держать бешенный темп, и если получается свести число ошибок к минимуму, тот в этом темпе могут захлебнуться и Доминик Тим, и Роджер Федерер, и Стефанос Циципас – те теннисисты топ-10, которых он победил за последние полтора месяца. Однако для действительно серьезных результатов нужно разнообразие. Которое продемонстрировал Маттео Берреттини – в четвертом круге US Open. Итальянец и сам не дурак в игре в быстрый теннис, да и подача у него отменная. При этом, когда надо, он классно бьет резанными, укороченными, умело рвет темп и грамотно проводит свои контратаки. Придумать, как с этим справиться, Андрей просто не смог – не хватило тактической подготовки, а главное – арсенала ударов. Поэтому Маттео вышел в полуфинал US Open и стал 13-й ракеткой мира. А сам Рублев – выбыл в четвертом круге и «всего лишь» вернулся в топ-40.

Цель на остаток сезона: пробиться в топ-20

Тем не менее, видно – он находится в классной форме. Он действительно уверен в себе. И он очень стабилен. А уж к таланту и к умению Рублева учиться вопросов в принципе не возникало никогда. Ему почти нечего защищать этой осенью – любой успех пойдет только в плюс. И если Андрей удержит свои обороты, то будет способен приблизиться к топ-20. А, может, даже и войти в «двадцатку».

Анзор Кавазашвили: Пора сломать систему «непорочного судейского братства» Легендарный советский вратарь, бронзовый призер ЧМ-1966 подготовил ряд предложений по реформированию судейской системы в российском футболе. 10.09.2019 19:44 Футбол Борисов Антон
Ждем от Медведева победы на Итоговым. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5-7, 3-6, 7-5, 6-4, 4-6) специально для “Советского Спорта прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:40 Теннис Андронов Алексей
Евгений Ловчев: Мутко хотел уволить Черчесова в марте 2017 года Наш обозреватель - об отборочном матче Евро-2020 Россия - Казахстан. 10.09.2019 18:33 Футбол Волохов Юрий
Еще по теме:
Андрей Мовсесьян: Сборная точно не заслужила критики Вячеслав Караваев: России нужно выиграть все матчи и набрать максимум очков Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Суперзвено и атакующий хоккей. Как изменится «Магнитка» при Воробьеве «Металлург» точно станет интереснее. 09.09.2019 15:30 Хоккей Костяев Иван
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
14:56 Хоккей «Амур» проиграл «Барысу», потерпев пятое поражение подряд
14:52 Футбол Арда Туран: Преступления я не совершал. Были свидетели
14:49 Биатлон Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
14:36 Хоккей Бобровский представил новый шлем (фото)
14:36 Футбол Спортивный директор «Боруссии»: Сказали «МЮ», что не продадим Санчо ни за какие деньги
14:07 Футбол Роналду не позволил сотрудникам стадиона выпроводить болельщика и сделал с ним селфи (фото)
14:04 Легкая атлетика Сергей Шубенков: Профессиональный спортсмен настолько хрупкий, что дунешь – и все начинает развалива
14:02 Сумо Роман Илиев: сумо было ярко презентовано на ВЭФ-2019
14:01 Юношеские игры стран АТР прошли во Владивостоке под патронатом ЮНЕСКО
13:55 Хоккей Дмитрий Квартальнов: В начале сезона понравилось, что забили много голов
13:50 Футбол Источник: Туран получил два года тюрьмы за незаконное хранение оружия
13:49 Хоккей Максим Гончаров: Хомченко мы, конечно поддержали
13:41 Хоккей Александр Овечкин – о локауте: Не хочется терять один сезон из-за нескольких процентов прибыли
13:34 Хоккей Йори Лехтеря: СКА играл хорошо 40 минут, а в третьем периоде мы немного заленились
13:29 ММА Тони Фергюсон: Разберу Хабиба на части
13:28 Хоккей Генменеджер «Ак Барса»: Нам предлагали Бурдасова, но он не подходит нам по стилю
13:24 Хоккей Анатолий Никонцев: Что-то «Спартаку» пока не везет – пропускаем нелепые шайбы
13:19 Хоккей Максим Сушинский: К Захе был интерес, но ваш брат-журналист раньше времени болтает
13:15 Хоккей Максим Афиногенов: Не чувствую себя на 40 лет
13:09 Хоккей Алексей Кудашов – о Кузьменко: У нас есть игроки, с которыми мы определились
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика