Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае

ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКОЙ СТЕНКИ

Этот сезон они начали первыми ракетками России. И классно провели прошлый год, синхронно выиграв «Кубок Кремля». Только Дарья Касаткина к московскому титулу добавила финал в Индиан-Уэлсе, четвертьфиналы Уимблдона и «Ролан Гарроса», а Карен Хачанов вскоре покорил парижский «Мастерс», разгромив в финале самого Новака Джоковича. В итоге она стала 10-й в мире, он – 11-м. И все ждали их дальнейший прогресс.

Но все пошло не так, как мы хотели. Особенно – у Касаткиной. Расставание с тренером, проблемы с физической формой и небольшим лишним весом, определенный «творческий» кризис больно ударили по результатам россиянки. Уже к весне она покинула топ-10, потом продолжила свое свободное падение. Серии поражений шли одна на другой. В итоге до приезда в Пекин Дарья выдала очередную, проиграв четыре матча подряд. А в рейтинге опустилась на 45-ю строчку.

И все же, не все было так печально. Прогресс в игре Касаткиной наметился еще летом. Ей просто откровенно не везло. В Цинциннати она уступила лишь будущей чемпионке Мэдисон Кис. Как и неделей ранее в Торонто – Бьянке Андреесу (причем в трех сетах, хотя молодая канадка вскоре возьмет US Open!). В Нью-Йорке Дарья в первом круге попала на британку Джоанну Конту, дошедшую в итоге аж до четвертьфинала (и тоже на равных боролась три партии!). В Осаке вновь попала на Кис. А в Ухане – на Каролину Гарсию. При этом было видно, что Дарья прибавляет. И при хорошей сетке способна начать побеждать.

Так, наконец, случилось в Пекине. Где россиянка сначала справилась с опытной Шуай Пен (несмотря на мощную поддержку местной публики, которая заметно помогала китаянке). Потом – и с Аджеликой Кербер, всего второй раз за сезон победив девушку из топ-15. А следом – и Екатерину Александрову, ныне – первую ракетку страны! Впервые в году Дарья добилась трех побед подряд. И могла бы продлить эту серию, но…. Уступила Каролине Возняцки.

Тем не менее, прогресс – налицо.

- Русская стенка вернулась! – улыбалась Касаткина в ответ на похвалу о собственной защите. Ведь именно за это – за умение вести розыгрыш, выцарапывая и отбивая любые, самые сложные мячи, ее и любят болельщики. И это же ее главное качество позволило ей в недавнем прошлом пробиться в топ-10.

- Конечно, этот результат для меня много значит, - продолжила Дарья. – Сезон вышел катастрофический. Полнейший провал! Но я много работала, причем – работала с головой. Знала, что надо исправить и как это сделать. Когда много трудишься, результат будет обязательно. И я сейчас могу гордиться своим теннисом. Тем, что снова думаю на корте. Тем, что получаю удовольствие от борьбы. Немного обидно, что этот прогресс случился под конец сезона. Я только форму набрала, а осталось всего два турнира… Но лучше так, чем продолжать проигрывать.

ТРИ СЕТА ПРОТИВ ДОМИНАТОРА

У Хачанова ситуация чуть порадужнее. Во-первых, в рейтинге он не скатился. Наоборот – поднялся в топ-10! Побыл восьмой ракеткой мира. Сейчас - девятая. Еще у него за плечами – дебют в четвертьфинале «Шлема» (на «Ролан Гарросе»). Полуфинал «Мастерса» в Монреале (где Карен проиграл лишь Медведеву). И рождение первенца – супруга подарила теннисисту сына во время US Open. Так что год, как ни крути, неплохой!

И все-таки, нынешний рейтинг Карена – во многом заслуга прошлогодних побед. В первую очередь – на «Мастерсе» в Париже. В этом сезоне он лишь трижды выигрывал по три матча подряд (Индиан-Уэлс, «Ролан Гаррос» и Монреаль). Не взял ни единого титула (в прошлом году у него было три!). А в чемпионской гонке покинул пределы топ-20, откатившись на 21-ю строчку. Перед приездом в Пекин Карен уступил три раза подряд (включая матч в Санкт-Петербурге против Жоао Соузы). Так что настроение у него было едва ли лучше, чем у Касаткиной.

Как и Дарья, в столице Китая Хачанов смог все изменить!

Сначала – справился с Пабло Куэвасом, опытным уругвайцем, прошедшим здесь квалификацию. Затем – на двух тай-брейках! – с французом Жереми Шарди. Потом – и с Фабио Фонини, который во втором раунде нанес поражение Андрею Рублеву. При том, что итальянец предельно мотивирован – всерьез борется за попадание на Итоговый! Всего второй раз в сезоне Карен вышел в полуфинал (после канадского «Мастерса»). И более того – был близок к первому финалу!

Увы, Доминик Тим оказался сильнее.

Даже ведя 6:2, 5:3, Карен не смог подать на матч. Еще одно преимущество в брейк он упустил и в третьей партии. Итог – поражение 6:2, 6:7 (5:7), 5:7. Австриец после рассыпался в комплиментах:

- Я очень горд, что сумел победить, поскольку мой соперник играл невероятно! Хачанов действовал на высшем уровне. По качеству игры он был значительно сильнее, чем в четвертьфинале «Ролан Гарроса» (там Тим устроил россиянину разгром в трех партиях, - Прим. ред.). Удивительно, как мне удалось справиться с его высоким темпом. Единственное, что мне помогло – это вера в себя.

Учитывая, что Доминик в итоге взял титул (в финале справился со Стефаносом Циципасом), можно представить, насколько здорово готов Карен! Теперь главное – подтвердить этот уровень. На «Мастерсах» в Шанхае и Париже. И, конечно, на «Кубке Кремля».

Последнее касается и Касаткиной.

ТУРНИР ATP

ПЕКИН (КИТАЙ)

Категория ATP 500. Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $3 515 225

Одиночный разряд. Полуфинал

Тим (Австрия, 1) – Хачанов (Россия, 4) – 2:6, 7:6 (7:5), 7:5

ТУРНИР WTA

ПЕКИН (КИТАЙ)

Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $8 285 274

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Возняцки (Дания, 16) – Касаткина (Россия) – 6:3, 7:6 (7:5)