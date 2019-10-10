Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин - Советский спорт
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10 октября 2019 21:26ТеннисМысин Николай

Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин

Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили.

ДОРОГА К ШЕСТОМУ ФИНАЛУ

- Чувствую ли я себя непобедимым? Нет, не чувствую. Да, я сыграл пять финалов подряд, но в трех из них ведь уступил! Если бы выиграл все - да, мог бы сказать: «Наверно, я непобедим!». Но не в моей ситуации. Сейчас я просто делаю все возможное, чтобы сохранить свою форму. И это непросто, ведь стоит немного расслабиться – как результаты тут же пойдут вниз. Вернуться будет сложно, уровень надо держать. И я стараюсь работать на максимуме – как на тренировках, так и на турнирах.

Даниил Медведев мыслит трезво. Успехи голову не кружат. Похвально. Хорошо. Резкий взлет на четвертую позицию в рейтинге, финал US Open, титулы в Цинциннати и Санкт-Петербурге закрепили за ним статус звезды. Даже суперзвезды. При этом россиянин понимает – стоит немного отвлечься, дать себе пару поблажек, и все успехи моментально растворятся. Историй подобных – полно. И меньше всего ему хочется остаться в памяти героем одного лета. Нет, Медведев собрался задержаться на вершине надолго! Тем более, до вершины еще далеко.

Поэтому с такой самоотдачей играет «Мастерс» в Шанхае. Во втором раунде уверенно выбил Кэмерона Норри – при том, что англичанин здесь сыграл квалификацию, прошел первый круг (Медведев его пропускал как третий сеяный), а, значит, успел прочувствовать корты, поймать необходимый ритм… Тогда как Даниил не выступал две недели – после победы в Северной столице. Немного отдохнул. Подлечился. И спокойно готовился к последним турнирам сезона.

После Норри его ждал Васек Поспишил. Нет, не чех. А канадец. Ну, вы знаете лица канадского тенниса? Ребят и девушек с типичными для этой страны именами – Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Милош Раонич, Бьянка Андрееску… Поспишил – в их числе. Правда, в рейтинге стоит ниже. Точнее – не входит в топ-200. Если совсем уж точно – на 248-й строчке.

Однако это никого не вводит в заблуждение…

ПОСПИШИЛ СОВСЕМ НЕ НАСМЕШИЛ

Поскольку Васек – непростой соперник. Отличный парник. А нынешнему рейтингу «обязан» не плохими результатами, а травмой спины, на которой перенес операцию и из-за которой не играл полгода, вернувшись лишь этим летом. При этом на US Open в первом раунде успел победить игрока из топ-10. Увы, мы помним этим матч, ведь проиграл канадцу… наш Карен Хачанов. В пяти упорных партиях.

Так что и Медведеву могло прийтись непросто.

Собственно, так и сложилось. Поскольку в первых геймах Поспишил поспешно сделал брейк и быстро завладел преимуществом. А россиянин слишком часто ошибался и был мало похож на себя. В какой-то момент показалось, что серия финалов Медведева прервется. Уже сейчас. Весьма обидным образом. Но знаете, в чем сила суперзвезд? В том, что даже не показывая свой лучший теннис, они всегда находят варианты, как отыграться и «дожать» тех соперников, которые классом ниже. А в том, что Васек ниже классом сомнений, думаем, нет ни у кого.

В итоге Даниил постепенно, с трудом, но надежно сумел переломить ход встречи. Довел первый сет до тай-брейка. В упорной, интригующей борьбе оставил его за собой – 9:7. А после, во второй партии, в решающий момент взял подачу соперника и добился победы – 7:5. В общей сложности – за 2 часа и 5 минут игры. Эта встреча действительно выдалась сложной! Но главное – закончилась успехом россиянина. Который впервые в Шанхае вышел в четвертьфинал. И встретится там… Нет, не с Кареном Хачановым.

РУБЛЕ ВНЕ ДОГНАЛ ЗВЕРЕВА

А ведь мог! Два наших представителя топ-10 могли вновь пересечься на «Мастерсе», как это было в полуфинале в Цинциннати (там выиграл Даниил). Хачанов в третьем раунде встречался с Фабио Фонини. Второй раз за последние семь дней. Но если в четвертьфинале в Пекине итальянец был бит россиянином, то в Шанхае 12-й номер рейтинга сумел взять реванш.

При том, что сам Карен во втором круге без особых проблем разобрался с Тейлором Фрицем. А Фонини три партии бился с шотландцем Энди Марреем в ставшем почти скандальном матче. Когда сам Фабио, известный своим балагурством, собственным поведением и криками под руку даже всегда хладнокровного Энди смог вывести из себя! «Заткнись уже!» - взбесился экс-лидер рейтинга в ответ на выходки соперника. После чего… уступил третий сет. А после высказал итальянцу все, что думает о его поведении и в раздевалке. Как отмечают очевидцы – на повышенных тонах.

Фонини все это никак не взволновало. На матч с Хачановым он вышел отдохнувшим. Свежим. И собранным. Играл в привычной для себя манере – раскрепощенно, рискованно, без оглядки на счет. Тогда как россиянина словно «зажало» - в психологическом плане. Давление за результат? Может быть. Но в ключевые моменты Карен опять наделал много ошибок. И проиграл в двух сетах – 3:6, 5:7.

Совсем катастрофой мог обернуться другой матч с участием россиянина. Даже двух, если вспомнить о русских корнях Зверева… Но Александр представляет Германию. И сам признает, что он немец в душе (пусть и ругается на корте по-русски). Его встреча с Рублевым стала последней в четверг на кортах Шанхая. И едва не закончилась с баранкой в двух сетах…

Поскольку к 45-й минуте на табло были печальные 6:0, 3:0. Как понимаете, не в пользу Андрея.

Все, чем успел отметиться Рублев – это кучей ошибок и печальным взглядом: «Как же так?». Он вопросительно смотрел и на свою ракетку, и на свою команду. Разводил руками, пожимал плечами. Словно проговаривал про себя: «Что мне делать?». Мяч в корт не летел совершенно. А когда попадал – Зверев мощнейшими ударами возвращал все обратно. И редкие брейк-пойнты Андрея отыгрывал эйсами.

В десятом гейме все изменилось. Рублев все-таки взял первый гейм. А после – и подачу соперника! Борьба резко выровнялась. И у Андрея появились шансы не только зацепить второй сет. Но побороться за победу в матче! Так, по крайней мере, хотелось подумать. Увы, тай-брейк расставил все по местам. Слишком большим оказалось преимущество Зверева, чтобы он все-таки отдал этот матч.

Из трех россиян в четвертьфинал в Шанхае в итоге вышел лишь один. Самый сильный.

ТУРНИР ATP

ШАНХАЙ (КИТАЙ)

Категория «Мастерс». Покрытие – хард. Призовой фонд - $7 473 620.

Одиночный разряд. Третий круг

Медведев (Россия, 3) – Поспишил (Канада) – 7:6 (9:7), 7:5. Фонини (Италия, 10) – Хачанов (Россия, 7) – 6:3, 7:5. А. Зверев (Германия, 5) – Рублев (Россия) – 6:0, 7:6 (7:4)

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