Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае - Советский спорт
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13 октября 2019 14:52ТеннисМысин Николай

Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера.

ШЕСТЬ ФИНАЛОВ ПОДРЯД

Просто, чтобы вы еще раз поняли, как Медведев хорош: после Уимблдона он провел 32 матча. И выиграл 29 из них! Лишь два соперника за это время сумели одолеть россиянина. Австралиец Ник Кирьос на двух тай-брейках – в самом первом финале (из шести подряд), в Вашингтоне, когда еще никто, включая самого Медведева, не понимал, насколько он крут! И дважды Надаль – в Монреале и на US Open. Все! Почти вся элита в этот период была Даниилом обыграна. И Доминик Тим. И Карен Хачанов. И Стэн Вавринка. И даже Новак Джокович. Нет в списке Роджера Федерера, но он сам ни разу не смог дойти до встреч с россиянином – в Цинциннати до рандеву с Медведевом швейцарца не пустил Андрей Рублев, в Нью-Йорке – внезапно раскрывшийся Григор Димитров.

В сухом остатке: после Уимблдона Даниил заработал 5 миллионов долларов призовых, поднялся на четвертое место в рейтинге (и в чемпионской гонке), взял первый «Мастерс» (в Цинциннати), сыграл первый в карьере финал на «Большом шлеме» (пять часов бился с Надалем!), вышел в лидеры Тура по количеству одиночных побед (было 54 перед Шанхаем). И утвердился в статусе новой суперзвезды. Возможно – самой яркой из всех молодых теннисистов. Пусть Зверев и лидирует пока среди них – как по количеству трофеев (11, включая три «Мастерса» и Итоговый), и по высшему рейтингу на пике карьеры (был третьим в мире) и призовым (уже приблизился к 20 миллионам). Но именно в настоящий момент – где Александр, и где Даниил?

ДАНИИЛ – СТЕФАНОС – 5:0

В Шанхае собрались все сильнейшие. За исключением одного – Надаль не приехал. Тянул с решением до последнего момента, но все-таки снялся, сославшись на проблемы со здоровьем. А так пожаловал и Федерер. И Джокович. Последний при этом сначала размялся на турнире в японской столице, взяв в Токио титул. И сам признал, что находится в лучшей форме. «Я демонстрирую просто отличный теннис!» - не скромничал серб. А мы-то знаем, что Новак на пике – практически непобедим!

Но то ли Джокович ошибся. То ли его пик уже не позволяет обыгрывать молодых теннисистов. Мы ждали встреча Джокера с Медведевым в полуфинале – и неожиданно не дождались. С Новаком справился Циципас.

Тот самый Стефанос, который до этого уступил россиянину всех четыре их встречи!

- Теннис Даниила отличается от большинства игроков, с которыми я пересекался в текущем сезоне. Он психологически очень силен! Так что победа над Джоковичем придаст мне уверенности. Надеюсь, я выйду на корт свежим. И покажу все то, что умею – сыграю умно, заставлю соперника выйти из зоны комфорта… Посмотрим, что получится, - отмечал Циципас.

- Я верю, что настанет день, когда я все же обыграю Медведева. Может, не в следующий раз. Может, это случится через год, через два или через пять лет… Но это случится! – говорил он же, уступив россиянину – 6:7 (5:7), 5:7.

И надо было видеть взгляд Даниила на протяжении матча. В нем отражалось все! В первую очередь – уверенность. Медведев словно говорил Циципасу: «Давай, старайся. Все равно тебя съем!». И ведь съел. В борьбе, не без проблем, но все-таки.

Как надо прекращать серии поражений от одного соперника, сам россиянин показал в воскресенье.

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ ЗВЕРЕВА

Как Циципас до этого не обыгрывал Даниила, сам Даниил раньше ни разу не смог справиться с Александром Зверевым. Четыре раза они сходились на корте – и четырежды немец брал верх. Лишь раз Медведев смог зацепить партию – в прошлом году в Майами. Все остальные поражения были только в двух сетах. Но… Разве это имело значение? Где россиянин был прошлой весной? И где находится нынешней осенью?

- У нас были фантастические матчи, и все закончились в мою пользу. Надеюсь, ничего не изменится. Но в последнее время Медведев показывает какой-то запредельный уровень. Наверное, прямо сейчас он – лучший теннисист планеты. Я буду рад, если сумею навязать борьбу. Но победить будет невероятно сложно, - отмечал Зверев.

- Я даже не мечтал, что смогу выйти в шесть финалов подряд. Из которых три будут на «Мастерсах», а еще один – на «Большом шлеме». Но я хочу продолжить движение. И продлить эту серию. Скажем, до семи или восьми финалов подряд, - улыбался Медведев.

Александр был прав в одном – прямо сейчас с Даниилом бороться бессмысленно. О пятой победе над россиянином мечтать не пришлось. Как бы в Шанхае не был крут Зверев (а он действительно был крут – выбил самого Федерера, до этого шикарно отыграл против Рублева, потом – против Маттео Береттини), Медведев оказался круче. Подобие борьбы наблюдалось лишь в первом сете, но здесь все решил один брейк – 6:4. Во второй партии четвертый номер рейтинга устроил шестому разгрому – 6:1. Все продлилось чуть более часа… Потом Даниил, уже привычно для себя стоял с кубком в руках и улыбался зрителям. Он выиграл второй «Мастерс» подряд! Он просто бесподобен!

- То, что я внешне спокоен, не значит, что я не рад. На самом деле, в душе я просто счастлив! – рассказал россиянин. – Я действительно много и трудно работал над тем, чтобы добиться последних успехов. Чтобы попасть туда, где теперь нахожусь. И понимаю, что придется работать еще упорнее, чтобы суметь удержать этот уровень. Не говоря о том, чтобы прибавить еще.

А прибавлять есть куда. В чемпионской гонке ATP Медведев обошел Федерера. Но впереди – еще два игрока. Джокович. И Надаль.

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