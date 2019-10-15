Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге

А ведь этот сезон она начинала 10-й ракеткой планеты! Увы, год у Дарьи Касаткиной не удался. Лишь раз на всех турнирах она смогла преодолеть второй круг (вышла в четвертьфинал в Пекине). А статистика побед-поражений у Дарьи составила печальные 13-23. Мы надеялись, что родные трибуны помогут спортсменке показать лучший теннис, но молодая Даяна Ястремская оказалась сильнее в двух сетах. И это поражение уже откинуло уроженку Тольятти на 70-ю позицию в рейтинге (с нынешней 37-й). С высокой долей вероятности, она опустится и ниже. Тут ничего от Дарьи не зависит. Отныне – все в руках ее соперниц.

К слову, другая финалистка прошлогоднего «Кубка Кремля» – Онс Жабер из Туниса – также сыграла неудачно. Но тут у нас повод для радости, ведь победила ее россиянка – Вероника Кудерметова. Тоже без особой борьбы – 6:3, 6:3. Вышла во второй круг еще Екатерина Александрова, которая оказалась сильнее словачки Яны Чепеловой. Скорее всего, именно она теперь станет первой ракеткой России. Какой уже была – пару недель назад. Во втором раунде Екатерину ждет встреча с молодой Анной Калинской. А Кудерметову – с украинкой Элиной Свитолиной. Которая все еще борется за попадание на Итоговый чемпионат WTA.

В мужском одиночном разряде главная новость – отказ от выступлений на турнире Даниила Медведева. Это печально – для болельщиков. Но неплохая новость для всех остальных игроков. Ведь кто бы смог остановить Даниила? А теперь и у Карена Хачанова заметно выросли шансы защитить титул. И у Андрея Рублева – его, наконец, получить. Тем более, что сам Рублев во вторник сделал первый шаг к финалу. Взяв верх над Александром Бубликом. Тем самым, который играет за Казахстан, хотя вполне мог быть четвертым россиянином в топ-100 – благодаря недавнему финалу в Ченду уроженец Гатчины поднялся на 48-ю позицию в рейтинге. С учетом возраста (ему всего 22 года), у Бублика пока есть статус восходящей звезды! Жаль, радует он уже не российских болельщиков. А казахских. Но с Рублевым не справился – проиграл в третьем сете. Финальный счет – 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Андрея. Увы, Евгений Донской и Артем Дубривный борьбу за титул в Москве завершили.

Москва (Россия). Турнир ATP

Категория ATP 250. Покрытие – хард

Призовой фонд – $840 130

Одиночный разряд. Первый круг

Рублев (Россия, 6) – Бублик (Казахстан) – 6:1, 3:6, 6:4

Кецманович (Сербия, 8) – Дубривный (Россия) – 6:1, 7:5

Кукушкин (Казахстан) – Донской (Россия) – 6:4, 6:3

Турнир WTA

Категория «Премьер». Покрытие – хард

Призовой фонд – $1 038 000

Одиночный разряд. Первый круг

Кудерметова (Россия) – Жабер (Тунис) – 6:3, 6:3

Ястремская (Украина, 5) – Касаткина (Россия) – 6:1, 6:4

Александрова (Россия, 8) – Чепелова (Словакия) – 6:1, 6:4

Флипкенс (Бельгия) – Вихлянцева (Россия) – 6:3, 6:2