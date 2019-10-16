Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов

ПРИЗНАНИЯ КАСАТКИНОЙ

– Какое бы слово подобрать, чтобы верно описать мой сезон, и при этом ничего не запикивать? – рассмеялась Касаткина.

Чувство юмора – это всегда хорошо. С ним с неудачами справляться легче. Дарья прекрасно знает, как отыграла этот год. Который начала 10-й ракеткой планеты, а закончит в районе 70-й. Всего один турнир с двумя победами в матчах подряд, провалы на всех «Больших шлемах», вылет в первом же раунде на «Кубке Кремля», куда она приехала действующей чемпионкой… Увы, итог немного предсказуем – россиянка теперь далеко за чертой списка элитных теннисисток. Вопрос – удастся ли вернуться?

– Нельзя сказать, что в этом году у меня была взлеты и падения… Взлетов не было. Я лишь пикировала вниз, – честно призналась Дарья. – Сейчас я просто рада, что сезон, наконец, завершился. А новый я начну, как говорится, с чистого листа. Теперь мне не придется защищать очки. Дорога, считайте, пустая. Надо просто забыть все плохое, сделать выводы, извлечь выгоду из ошибок и продолжать работать дальше.

– Что именно пошло не так? Из-за чего начались неудачи?

– Было много моментов – не все из них связаны с теннисом. Как-то так все совпало, сошлось один к одному… Так бывает. Надеюсь, в будущем история не повторится. С точки зрения спорта – моя подготовка к сезону прошла как обычно. Не скажу, что я перестаралась, перенапряглась, и из-за этого все сбилось… Но, очевидно, что ошибки были. Так что на этот раз внесем коррективы.

– Может, вас слишком заботило, что вы – 10-я ракетка мира, и от вас очень многого ждут?

– Конечно, я пыталась себе врать, что это на меня не повлияет, что я могу не обращать на все это внимание… Но будем честными – все было не так. Может, неосознанно, но я все равно думала о том, что высоко стою в рейтинге, что ожиданий от меня куда больше… Я и сама их в голове прокручивала. Хотела от себя многого – хотела новых серьезных побед. Да, это отвлекало и мешало. Но я рада, что получила такой опыт. Тем более, в своем молодом возрасте. Надеюсь, в будущем это очень поможет.

ДЕБЮТ АВИДЗБЫ

Если Касаткина – уже настоящее российского тенниса (надеемся, что не прошлое), то Ален Авидзба и Алибек Качмазов – пока еще будущее. Их матч первого раунда между друг другом привлек особое внимание – нечасто на турнире ATP в основной сетке встречаются ребята, один из которых не входит в топ-400, а второй – даже в топ-1000 рейтинга! Алену – 19 лет, и он – 498-я ракетка планеты. Алибеку – всего-то 17, и он в списке сильнейших теннисистов – лишь 1491-й! Казалось бы – зачем давать им wild card? В России нет игроков посильнее? Но вы же помните, как Карен Хачанов в 2013 году выступал в «Олимпийском», когда сам не был в топ-700. И ничего – дошел до четвертьфинала! Сейчас он, если кто забыл, 8-я ракетка планеты. И чемпион «Кубка Кремля»-2018.

По факту, и Авидзба, и Качмазов – ребята талантливые. И свой шанс заслужили. А то, что жребий свел их друг с другом – ну, спишем просто на везение. Зато какая строчка в резюме для победителя – выиграл первый же свой матч в ATP-Туре! Ее, в итоге, занесет в актив Ален. Качмазов выглядел не менее достойно, но опыт все-таки решил все. Алибек проиграл – 1:6, 6:4, 1:6.

– Я не привык выступать при таких больших трибунах и таком количестве людей. Не говоря уже о статусе турнира! – признался Авидзба. – Конечно, ощущал давление. И во втором сете «подсдулся», стал отходить назад, перестал действовать агрессивно… Было много ошибок. Причем – очень глупых. Да и в начале третьей партии пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Но я с этим справился. И рад, что добился победы.

– Вам во втором круге светила встреча с Даниилом Медведевым. А он в итоге снялся (теперь соперником Алена будет серб Никола Милошевич, – Прим. ред.). Рады такому повороту? Или, наоборот, огорчены?

– Всего понемногу. Даня – один из лучших игроков Тура. Конечно, мне хотелось с ним сыграть. Прочувствовать, что это такое, когда твой соперник – четвертая ракетка планеты. С другой стороны, я с ним много тренировался. Мы три года играли в одном клубе. И хорошо знакомы. Надеюсь, нам еще удастся встретиться на турнирах. А про Милошевича я ничего не знаю. Придется спрашивать друзей – как его побеждать. Но думаю, шансов против Николы у меня все равно чуть побольше, чем против Медведева.

– Можете назвать топ-игрока, на которого хотите равняться?

– Могу. На Даню, – рассмеялся Авидзба. – Ведь он играет одновременно и гениально, и просто! Я был бы счастлив повторить его успехи. Но для этого надо много работать.

КАМБЭК ХАЧАНОВА

Одна прошлогодняя чемпионка «Кубок Кремля» уже покинула. В среду турнир мог покинуть и действующий чемпион. Хачанов сошелся с Филиппом Кольшрайбером, а этот немец так же непрост, как непроста его фамилия. Независимо от места в рейтинге (сейчас он 76-й). Филиппу нравится играть в Москве, он приезжает сюда регулярно. И часто треплет нервы болельщиков, навязывая россиянам борьбу. Так вышло и в матче с Кареном. Тем более, Хачанов сам – увы – дал все возможности Кольшрайберу, чтобы оформить тут сенсацию.

Но сам же все эти возможности забрал!

Как от Касаткиной, мы ждали от Карена прорыва. Особенно – после победы в Париже, на «Мастерсе», год назад. Да, Дарья разочаровала. Но и Хачанов на новый уровень не вышел. С одной стороны, у него все неплохо – был первый четвертьфинал «Шлема» (на «Ролан Гарросе»). И был дебют в топ-10 (да он и сейчас там – на высоченной 8-й строчке!). С другой – ни одного финала, тем более – титула. Несколько серий поражений. И лишь 16-е место в гонке (то есть, примерно та позиция, на которой Хачанов окажется в рейтинге в конце года, если не сможет защитить свой титул в столице Франции). Провал в Москве тут был недопустим. А сам Карен… был очень близок к такому провалу.

Поскольку отдал первый сет Кольшрайберу (3:6). С трудом взял второй (6:3). И чуть не отдал третий.

Все было не так! Не шла подача. Не получалась игра с задней линии. Ошибка сменяла ошибку, а уж коварные приемы немца и вовсе ставили в тупик – он даже с первого мяча частенько пробивал навылет! В борьбе характеров и нервов все добралось до матчболов. Увы, для Кольшрайбера. При счете 4:3 Филипп сделал брейк и вышел подавать на матч. А там повел 40:15. Все? Нет, не все! Хачанов отыгрался! Спасибо сопернику – тот сумел дать двойную, а после ошибся у сетки. Спустя 10 минут Карен уже сравнял счет – 5:5.

Потом был и еще один матчбол – уже на подаче Хачанова. Но класс и мастерство чемпиона турнира проявились и здесь. Отыграл! Потом, на тай-брейке, уже сам россиянин сумел растерять преимущество при счете 5:2 и двух своих подачах. И Кольшрайбер один за другим заработал еще два матчбола!

Вот только реализовать не смог. Точнее – Карен не позволил.

При счете 8:7 в свою пользу Хачанов словно задавил Филиппа взглядом. И немец дал двойную. Поседевшие от напряжения (и нервов) зрители вскочили со своих кресел – таких побед мы здесь не видели давно!

– Спасибо всем! – улыбнулся Карен. – Без вас бы я точно не выжил! А раз уж выжил – теперь придется побеждать!

Москва (Россия)

Турнир ATP. Категория ATP 250

Покрытие – хард. Призовой фонд – $840 130

Одиночный разряд. Первый круг

Авидзба – Качмазов (оба – Россия) – 6:1, 4:6, 6:1

Второй круг

Хачанов (Россия, 2) – Кольшрайбер (Германия) – 3:6, 6:3, 7:6 (9:7)

Турнир WTA. Категория «Премьер»

Покрытие – хард. Призовой фонд – $1 038 000

Одиночный разряд. Второй круг круг

Александрова (8) – Калинская (обе – Россия) – 6:1, 6:1