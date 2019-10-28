Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса»

КТО ОТБЕРЕТСЯ В ЛОНДОН?

Собственно, для большинства игроков сезон закончится вместе с этим турниром. И только восемь лучших еще выступят в Лондоне – на Итоговом чемпионате ATP (ноябрьский финальный раунд Кубка Дэвиса в расчет не берем – он к ATP-Туру не относится). Собственно, обладатели шести путевок в столицу Британии уже известны: туда точно поедут Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, Даниил Медведев, Доминик Тим и Стефанос Циципас (при условии, что все обойдутся без травм). На последние две претендуют сразу 10 спортсменов! В их числе – и наш Карен Хачанов, занимающий в гонке 16-е общее место. Правда, для попадания в Лондон ему надо, как минимум, выигрывать в Париже титул. А во-вторых – надеяться, что почти всего его соперники не пройдут дальше третьего круга. Как понимаете, расклад весьма сомнительный…

Наилучшие шансы забрать последние путевки – у Александра Зверева (он, кстати, действующий победитель Итогового) и итальянца Маттео Берреттини. Оба гарантируют себе поездку в случае выхода в Париже финал. Испанцу Роберто Баутисту-Агуту, французу Гаэлю Монфису, бельгийцу Давиду Гоффену и итальянцу Фабио Фоньини попадание в Лондон обеспечит титул. А аргентинец Диего Шварцман и швейцарец Станислас Вавринка, как и наш Хачанов, даже в случае такого успеха будут зависеть от результатов других игроков.

ЗАЩИТИТ ЛИ ТИТУЛ ХАЧАНОВ?

Как сказано выше, шансы Карена на поездку в Лондон реально стремятся к нулю. Хотя именно россиянин является действующим чемпионом парижского «Мастерса». Мы еще помним прошлогодний финал, в котором он одолел Джоковича! Но получится ли у Хачанова повторить свой успех?

В последние недели Карен действует не слишком уверенно. Титул в Москве он не смог защитить, уступив в четвертьфинале возрастному Андреасу Сеппи. В Вене на прошлой неделе с большим трудом прошел два круга, прежде чем не справился с Шварцманом (который в росте уступает Хачанову примерно 30 см!). Возможно, в Париже хорошие воспоминания помогут Карену серьезно прибавить. Ведь даже если титул не позволит ему попасть в Лондон, то по крайней мере даст сохранить место в топ-10. Как и выход в финал (при определенных раскладах). Но если Карен проиграет на более ранних стадиях, то гарантированно покинет «десятку». И, видимо, закончит сезон в районе 15-16-й строчек рейтинга.

ВОЙДЕТ ЛИ РУБЛЕВ В ТОП-20?

Андрей и так находится на высшей в карьере, 22-й позиции рейтинга. И мог реально пробиться в топ-20 на прошлой неделе – если бы вышел в полуфинал в Вене. Но сначала сам Рублев проиграл Берреттини в четвертьфинале. А после Алекс Де Минор, дойдя до решающей стадии в Базеле, опередил россиянина и сам ворвался в топ-20. В итоге место Рублева осталось прежним (22-м).

В понедельник в Париже Андрей сыграет с Жо-Вилфридом Тсонга. И в случае успеха он теоретически может дебютировать в «двадцатке». При еще двух победах Рублев такой дебют гарантирует. А судя по его текущей форме, у чемпиона «Кубка Кремля» есть все шансы стать третьим россиянином в топ-20 мирового рейтинга.