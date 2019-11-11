В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу

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СТАРЫЙ КОНФЛИКТ

- У нас с ним как-то сразу не сложилось, - признал Медведев накануне матча. – Он обозвал меня в первом матче, я жестко ответил… С тех пор отношения лучше не стали.

Мы помним, что тогда случилось. Стефанос Циципас, обидно уступив Даниилу в трех партиях, на выходе с корта буркнул под нос «Долбанный русский» (на самом деле, слово было пожестче). Вроде, тихо, но достаточно громко, чтобы это услышал Медведев. Россиян вспылил, ответил: «Тебе лучше заткнуться!», а после чуть не бросился на соперника, но был остановлен судьей. Извинений от Стефа отнюдь не последовало. Не повлиял на это и тот факт, что в Циципасе половина крови – русская. Он – сын известной теннисистки Юлии Сальниковой. И внук легенды нашего футбола Валерия Сальникова (олимпийский чемпион Мельбурна, экс-тренер «Спартака»).

- Кстати, наши родители отлично общаются. Часто ходят на совместные ужины. И на их отношения тот случай в Майами совсем никак не повлиял, - рассказывал Даниил. – Но нас со Стефом не назовешь друзьями. Хотя и не скажу, что мы - враги.

История известная и старая… Впрочем, не так. С чего бы старая? Все это случилось чуть более полутора лет назад! Весной 2018-го. Упомянутый матч пришелся на первый раунд флоридского «Мастерса». Медведев в рейтинге был 52-м. Стефанос – 70-м. Сейчас они – 4-я и 6-я ракетки планеты! И играют уже на Итоговом. Согласитесь – серьезный прогресс!

Причем за прошедшее время Циципас с Даниилом успели встретиться еще четырежды. На US Open и в Базеле в прошлом году. На «Мастерсах» в Монако и в Шанхае – в нынешнем. И грек ни разу не обыграл россиянина! Хотя ни разу же не сдался без борьбы. Такое ощущение, будто Медведев всегда настраивался на него по-особенному. И раз за разом дожимал в концовках матчей. Даже тогда, когда Стефанос был действительно в классной форме. В том же Китае он перед встречей с Даниилом убрал с дороги Джоковича! А на грунте весной один раз одолел и Надаля.

НАСТРОЙ СТЕФАНОСА

- Я знаю, что когда-нибудь обыграю Медведева, - отмечал Циципас. – У меня были шансы в каждом матче. Просто Даня – очень сильный соперник. Он заставляет играть неудобно. Он постоянно думает над ситуацией. Бывает очень активным. И знает, как вести себя в ключевые моменты. У нас с ним непростые отношения – возможно, это тоже играет свою роль. Но, например, в Шанхае против него я уже чувствовал себя вполне комфортно. И точно наступит тот день, когда удача мне улыбнется. Возможно, это будет в следующий раз, когда мы встретимся на корте. Возможно, через год. Или два. Или три. Но это случится!

К Стефаносу относятся по-разному. Но стоит признать – он не спроста приехал в Лондон! Возраст позволил бы ему сыграть даже на Молодежном итоговом (там выступают игроки не старше 21 года). Но вместо Милана грек отправился в Лондон. Он раньше Медведева пробился в топ-10. И продержался там весь этот сезон. В течение года он успел обыграть Федерера (на Australian Open), Надаля (в Мадриде!) и Джоковича. Да, последние достижения Даниила куда круче – финал чемпионата США, титулы «Мастерсов» в Цинциннати, Шанхае, четвертая строчка в рейтинге… Но это же не значит, то он отныне будет побеждать всегда! Вот и в Париже, две недели назад, Медведев оступился в первом матче – не справился с французом Жереми Шарди. Никто толком не знал, что ждать от россиянина на Итоговом. С одной стороны – безусловно, что он – фаворит. С другой – у Циципаса есть все данные, чтобы дать бой Даниилу. Если трех первых теннисистов в рейтинге он уже побеждал, что мешает одолеть и четвертого?

Тем более, настроение россиянину слегка подпортила история с его родителями. Которым не дали британскую визу.

- Мы подали документы на срочное оформление, пока были в Париже – в конце октября, - рассказывал отец теннисиста, Сергей Медведев. – Срок рассмотрения – 5 дней. Но прошло две недели, а ответа нам так и не дали. В итоге в Лондон мы приехать не можем. У нас сгорают и авиабилеты, и оплаченный номер в отеле. Но главное – наш сын останется без нашей поддержки. Это очень обидно!

Впрочем, с такими ситуациями Даниил справляться обязан. Теперь он, все-таки, не юниор. А один из фаворитов всех главных турниров. И предстоящих «Больших шлемов». И этого Итогового.

ПАССИВНЫЙ МЕДВЕДЕВ

Чем чаще побеждаешь одного соперника, тем он становится злее! Медведев сам в курсе – в Шанхае, например, размочил серию со Зверевым-младшим, которому до этого проиграл аж четырежды! Но вот: устроил Александру в финале разгром– 6:4, 6:1.

Жаль, ситуации бывают и зеркальные.

С первого гейма становится понятно, что никакого мандража у Стефаноса нет. Наоборот – есть дополнительный настрой, предельная мотивация взять все-таки верх над Медведевым! И если Циципас свои подачи забирает уверенно, то у Даниила возникают проблемы.

Пусть россиянин, в целом, действует лучше, чем в Париже против Шарди, ему по-прежнему не хватает стабильности. Возможно – уверенности. И где-то – остроты. Имея шансы обострить ситуацию, Медведев не всегда их использует, пробивая короче, чем надо. Либо рискуя – и отправляя мяч в аут. Общий класс, мастерство позволяют удерживать равенство. Но выйти в лидеры, оформить брейк, возможностей нет! А тай-брейк – борьба нервов. И нервы тут – вот удивительно! – оказываются крепче у Стефаноса. Поскольку при счете 5:5, в борьбе за сетбол, Даниил на собственной подаче опять боится действовать активно, а Циципас атакует – и с выхода к сетке пробивает точно по линии!

Шанс выиграть партию он, к сожалению, не упускает.

Что отличало Медведева на пике – того Медведева, который вышел в шесть финалов подряд! – так это умение перевернуть ситуацию в свою пользу. Начать рисковать в ключевые моменты. Бульдожьей хваткой вцепиться в соперника, будь то Надаль или Джокович. И давить, дожимать, без оглядки на счет… Так вот – сейчас все иначе. И Даниил вместо того, чтобы серьезно разозлиться и показать сопернику, кто хозяин на корте, продолжает действовать пассивно. В расчете на ошибки Циципаса.

Вот только грек почти не ошибается.

При счете 3:3 во второй партии Медведев спасается с двух брейк-пойнтов. Чуть позже все же отдает подачу. А шанс исправить ситуацию в 10-м гейме не использует. Бьет в аут у сетки. И следом пропускает последнюю атаку Стефаноса.

Может, теперь россиянин опять станет злее?