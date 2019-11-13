Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю

Загрузка...

ДВА ПОРАЖЕНИЯ ЦАРЯ

Видели обложку L’Equipe в октябре? Ту самую, с большим фото Медведева и подписью «Царь родился»? Номер вышел накануне парижского «Мастерса», перед которым Даниил сыграл шесть финалов подряд, взял три титула и поднялся на четвертое место в рейтинге. В какой-то момент он стал самым обсуждаемым спортсменом из России в мире. И точно – самым популярным теннисистом. Еще бы – давно никто из игроков не выдавал таких прорывов! Только увы – с момента выхода журнала Медведев не выиграл ни одного матча.

В Париже он обидно уступил уже во втором раунде – французу Жереми Шарди. После чего уехал в Лондон – и там на старте группового раунда не справился со Стефаносом Циципасом. Грек, до этого уступивший Медведеву все пять очных встреч, оказался сильнее – 7:6 (7:5), 6:4. Выходит, у россиянина – кризис?

На самом деле – нет. Просто где-то отвернулось везение. Где-то сказался небольшой спад формы. Потеря игрового тонуса за двухнедельный перерыв, который Даниил взял после победы в Шанхае. Но отпуск был необходим, и лучше сбавить обороты из-за того, что вышел из ритма. Чем из-за травмы, полученной на фоне усталости и перенапряжения. Если с Шарди Медведев действительно сыграл плохо, упустив почти два десятка брейк-пойнтов, то в матче с Циципасом продемонстрировал высокий уровень! Просто сам Стеф был уж слишком заряжен. Слишком предельно мотивирован. И слишком безошибочно играл, тогда как Даниил упускал свои редкие шансы.

– На самом деле, я думал, что буду действовать куда хуже, – признался потом россиянин. – Такое ощущение сложилось из того, как я тренировался последние две недели, как чувствовал себя на корте… Если судить по тому, мне удалось в матче со Стефом, я могу быть доволен собой. И надеюсь, что в следующих встречах смогу еще поднять свой уровень игры. Вернуться в ту форму, в которой был летом и осенью – в Америке, Санкт-Петербурге и в Шанхае. Пока, конечно, я играю похуже.

ВЫВОДЫ ДАНИИЛА

Проблема в том, что Итоговый – особый турнир. Тут некогда раскачиваться! Здесь нет слабых соперников в первых кругах, а собраны лишь лучшие из лучших. И после Циципаса Медведева ждал не какой-нибудь Хьюго Дельен или Бенуа Пэр. А сам Рафа Надаль! Которому Даниил уже дважды проигрывал в этом сезоне. Оба раза – в финалах. В Монреале. И на US Open.

– Любая встреча с Рафой – особое испытание, – признавал Даниил. – Ты обсуждаешь с тренером свой план. Ты вроде бы понимаешь, что и как должен сделать. Но выходишь на корт – и у тебя ничего не работает! Поскольку по ту стороны сетки – Надаль. А Рафа убивает любой план. Так же, как и соперника.

При этом предыдущие встречи сложились по-разному. В Монреале испанец буквально разгромил Медведева, отдав ему три гейма и повесив «баранку» – 6:3, 6:0. Зато в Нью-Йорке чуть не проиграл! Вел 2:0 по сетам, но столкнулся с тем, что Даниил резко прибавил, перевернул игру, и едва не дожал Рафаэля в пятой партии! В итоге все решил класс и опыт. Стоя на церемонии награждения с призом, положенным финалисту «Шлема», Медведев шутил:

– Тут вот показали видеонарезку всех предыдущих побед Рафы. Интересно, чтобы мы смотрели, если бы я победил?

Чего у россиянина не отнять – он точно не боится топ-соперников. В том числе – и Надаля. Что всем наглядно показал в Нью-Йорке.

– В Канаде я не был морально готов к битве с ним. Тогда был жуткий ветер, который обычно очень Рафе мешает, но даже это мне не помогло. Я вроде бы боролся до конца, а в итоге все кончилось быстро, еще и со счетом 0:6 во второй партии. Но в финале US Open я уже понимал, как мне надо работать, на что делать упор. Да, поначалу получалось слабо, но в какой-то момент я сумел изменить ситуацию. Возможно, в третьей встрече с Рафой я смогу сыграть еще лучше. Задам свой темп с первого гейма, а не с третьего сета. И это принесет мне успех.

ШАНСЫ ПРОТИВ РАФЫ

К тому же, где обыгрывать Надаля, как не в Лондоне? Да, это – Надаль! Однако есть несколько «но»:

1) Он не очень любит играть в залах.

2) В последние годы он редко в них играет. А если и играет, то обычно плохо.

3) Он столкнулся с проблемами с мышцами пресса, и до последнего не понимал, сумеет ли выступить в Лондоне.

4) Свой первый матч Рафаэль проиграл. Причем – без особой борьбы. Взяв лишь 6 геймов у Александра Зверева.

5) Сам испанец признал – физически он чувствует себя нормально, но в игровом плане далек от 100-процентной готовности. И вряд ли сможет набрать форму за несколько дней.

Все это играло в пользу Медведева. Тем более, поражение от Стефаноса должно было его подстегнуть. Можно не сомневаться – россиянин расстроился и разозлился. При этом, руки опускать – совсем не про него.

– Я тут случайно посмотрел пресс-конференцию Новака. И он рассказывал, как на своем первом Итоговом не взял ни одной партии в трех матчах в группе. Тем не менее, мы знаем, каких успехов он добился потом. Одна или две неудачи значат не так уж и много. Надо уметь с ними справляться. И сохранять позитивный настрой, – отмечал Даниил.

К тому же, поражение от Надаля почти автоматически лишало его шансов на выход из группы. Согласитесь – не лучшее завершение года, вторую половину которого об успехах Медведева все говорили даже чаще, чем о титулах самого Рафаэля!

ДВЕ РАЗНЫЕ ПАРТИИ

Не отпускать соперника в первых геймах – главная задача Даниила! И знаете? Он справляется! Да, без блеска. Без лоска. Не слишком уверенно атакуя. Но держась в розыгрышах на равных с испанцем и не давая ему шансов на своей подаче. Почти никаких. Правда, и про Надаля можно сказать то же самое.

Логично, что судьба первой партии решается лишь на тай-брейке. И как же здорово играет Даниил! Ловит момент, несколько раз успешно атакует с приема. Берет пять очков кряду. И побеждает – 7:3.

Заметно, что Рафа играет не в лучший свой теннис. Хотя и Медведев – не на пике возможностей. И точно ясно, что борьба продолжится. Тем более, Надаль в начале второй партии сходу берет подачу Даниила.

Попытки отыграться ни к чему не приводят. Наоборот – уступая 3:5, четвертая ракетка мира вдруг снова начинает ошибаться, даря сопернику двойной сетбол… Причем – быстро отыгрывается. Но тут же – вновь скисает, делает двойную, потом – отправляет мяч в аут по длине… И на табло – 6:3 в пользу Рафы. По сути, встреча начинается заново.

Спустя 20 минут Медведев поведет 4:0.

ЦАРЬ ПРОТИВ БОГА

Не потому, что Надаль расклеился. Сам Даниил вдруг резко взвинтил темп! Ловит соперника обводящими, убойно пробивает по линии, изнуряет своим фантастическим бэкхендом… Давит и давит на Рафаэля, как на какого-то мальчишку из конца первой сотни! Хотя по ту сторону сетки – лидер рейтинга и чемпион 19 «Больших шлемов». Два из которых взял в этом году.

Под таким прессингом испанец скисает. Сам начинает ошибаться. Почти не подает первым мячом. Разводит руками, зло смотрит на свою ракетку, словно не понимая – что с ней не так и почему почти каждый удар приходится то в аут, то в сетку? Отдав Медведеву две подачи, Рафа близок к тому, чтобы проиграть и третью подряд – при 0:4 у россиянина брейк-пойнт. Фактически – отличный шанс оформить Надалю «баранку». Ведь выиграй очко – и выйдешь подавать на матч, ведя 5:0! Ладно, Рафа отыгрывается. Скорее – из-за помарки Медведева. Не страшно, ведь так? Тем более, парой геймов спустя, при 5:1 и опять на приеме Даниил получает матчбол…

Все же бывают ситуации, через которые надо пройти. Особенно – в борьбе с первой ракеткой планеты.

Взять это самое очко не выходит. Следом Рафа сам делает брейк. И после все переворачивается. Теперь уже Медведев бьет то в аут, то в сетку. И просто не знает, что делать, чтобы пробить соперника. Надаль же, почувствовав прилив сил, включает высшую скорость. Заметно ускоряет темп. Сам постоянно атакует, прессингует… И претворяет в жизнь кошмар всех российских болельщиков: уйдя с 1:5 и матчбола, Рафа делает счет 6:5. И ведет 30:0 в 12-м гейме.

Четыре мощные подачи подряд спасают Медведева. Но это – лишь локальный успех. На тай-брейке все ясно – отыгравшись в такой ситуации, Рафаэль своего не упустит. И по итогам трех часов борьбы он все же добивается победы – 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Дело даже не в том, что Даниил слишком рано поверил в успех. Что сбавил обороты, стал действовать самонадеянно. А потом, потеряв нить игры, растерялся, расклеился, утратил весь контроль над ситуацией. И поэтому уступил. Все это было, хотя бы отчасти. Но главная причина поражения Медведева в другом.

Ведь сам он, может быть, и Царь. Но Рафа – Бог! Потому он и лучший.

НАДЕЖДА – НА СТЕФА

Проиграв два матча подряд, Медведев в борьбе за место в полуфинале теперь должен рассчитывать не только на себя, но и на Циципаса. Если второй матч в группе Андре Агасси выиграет Зверев, в плей-офф россиянин не выйдет никак. Если же победы добьется Циципас (еще лучше – в двух партиях), то такая вероятность имеется. Правда, для этого в последнем туре самому Даниилу необходимо громить Зверева, надеясь, что Стефанос не отдаст ни партии Рафе. В этом случае Медведев займет второе место в группе по лучшей разнице выигранных-проигранных партий. А с первой строчки в полуфинал выйдет, разумеется, Циципас.