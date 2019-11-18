Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате?

В числе 18 сборных, которые поборются за победу, есть команда России. «Советский спорт» – о том, что изменилось в турнире. И каковы наши шансы на почетный трофей.

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

С тех пор, как права на проведение Кубка Дэвиса купила компания Жерара Пике (он не единственный владелец, но один из главных инвесторов, в числе которых, кстати, значится и Лионель Месси), реформа турнира была неизбежна. И несмотря на различную критику, как со стороны болельщиков, так и со стороны игроков, формат финального раунда все же подвергся радикальным изменениям. Главное – матчи Мировой группы (в которую раньше входили 16 команд) теперь проводятся не в течение всего года в четыре этапа (от 1/8 финала до финала), а на одной неделе и в одном месте. Количество сборных слегка возросло – их стало 18. На предварительном этапе они разбиты на 6 групп, по две лучшие выходят в плей-офф. Групповые матчи играются с понедельника по четверг. Игры на вылет – с пятницы по воскресенье (четвертьфинал, полуфинал и финал, соответственно). Чтобы снизить нагрузку на игроков, в рамках одного противостояния проводятся лишь три матча (две одиночки и пара), а сами встречи играют до победы в двух сетах.

В этом и в будущем году местом проведения финального турнира Кубка Дэвиса будет Мадрид. В дальнейшем не исключены переезды. А также – расширение календаря с одной до двух недель. Состав участников на этот сезон составлялся следующим образом: напрямую отобрались все прошлогодние полуфиналисты (Хорватия, Франция, США и Испания). Еще двум сборным дали wild card (Великобритания и Аргентина). Остальные 12 вышли из квалификации. В том числе и Россия, которая в плей-офф Мировой группы в феврале в гостях обыграла Швейцарию. Да, без Федерера и Вавринки (оба отказались от выступлений за сборную), но все-таки! С 2012 года мы играли в Мировой группе лишь раз – в 2017-м. Вылетев в первом круге от Сербии.

КАКОВЫ ПЛЮСЫ?

Их, в целом, хватает. Организаторы упирают на то, что новый формат:

1) снизит нагрузку на игроков в течение года. Теперь теннисистам ведущих команд не придется радикально менять календарь, летая из Европы в Австралию или из Америки в Азию в неудобное для этого время, а заодно – перестраиваясь на нетипичное для конкретного периода покрытие (что часто приходилось делать ранее и вызывало массу отказов топ-игроков). Время и место проведения матчей, как и тип кортов, определен заранее. Необходимости играть по 5 сетов теперь тоже нет.

2) болельщикам, возможно, будет интереснее следить за турниром в компактном формате. За главный пример компания Пике взял футбольный Кубок мира – самый успешный в мире спорта турнир. Успешный, в том числе, и в финансовом плане. Привлечь внимание зрителей, продать билеты и права на ТВ-трансляции теперь легче. Собственно, в этом – главный смысл реформ.

3) сам формат турнира подразумевает интересную и напряженную борьбу за Кубок. Если раньше финал Кубка Дэвиса был битвой двух сборных, зачастую – не в их оптимальных составах, теперь он соберет (в теории) почти всех лучших игроков планеты в одном месте, а шанс на победу имеет половина команд.

Собственно, этих трех пунктов достаточно, чтобы признать – новый формат отнюдь не бессмыслен. Но, разумеется, хватает и подводных камней.

ЕСТЬ ЛИ МИНУСЫ?

Критика в адрес новых владельцев Кубка Дэвиса была тоже совсем не беспочвенной. Что не нравится зрителям и игрокам?

1) болельщики всех сборных-участниц турнира (за исключением одной, в конкретном случае – Испании) лишатся возможности следить за своими командами на домашних трибунах. На долгие годы вперед! Это действительно серьезный минус.

2) Нагрузка на игроков снижается в течение года, но резко возрастает в самом финальном раунде. Раньше лидерам сборным в решающем матче светило провести от одной до трех встреч (пусть даже в пятисетовом формате), теперь же количество игр может составить все 10! Конечно, вряд ли капитаны будут ставить кого-то на все одиночки и пары до финала включительно… Но теоретически это возможно.

3) участие всех топ-игроков – пока просто афиша. Кубок Дэвиса стартует на следующий день после Итогового турнира ATP, участники которого и так вымотаны до предела. А времени на лишний отдых лишены! В Мадриде уже точно не сыграет Даниил Медведев. Не исключено, что снимутся и другие топ-звезды – включая Надаля и Джоковича. В любом случае, ждать от них в концовке сложного сезона высшего уровня игры не приходится. На групповом этапе – так точно.

И все это не считая таких мелких косяков организаторов как, например, отсутствие детального расписания и актуального состава сборных на сайте Кубка Дэвиса поздним вечером накануне старта турнира… Такое впечатление, что владельцы настолько увлеклись пиаром и маркетингом, что забыли об удобстве болельщиков. Хлоя в будущем это, наверное, исправят.

ЧТО СВЕТИТ СБОРНОЙ РОССИИ?

- У нас тяжелая группа, но при наличии всех лучших игроков мы могли претендовать на победу, - отметил накануне капитан российской команды Шамиль Тарпищев. – Однако не приедет Медведев. Я долго с ним разговаривал, он сказал: «Я – пустой». Его сложно винить – сезон у Даниила вышел сложным, и в нынешнем состоянии он вряд ли смог бы принести большую пользу. Но без Медведева победа в Кубке Дэвиса – несбыточная мечта!

Тарпищев, все-таки, сгущает краски. Да, нам не повезло с группой – мы попали к действующим чемпионам – Хорватии (играем сегодня), а также к хозяевам – Испании, во главе с самим Надалем (матч завтра). Но хорваты потеряли Марина Чилича (он заранее отказался от поездки в Мадрид), а Борна Чорич провалил конец сезона и выпал даже из топ-20 рейтинга. Сыграет ли Рафа – тоже вопрос. Карен Хачанов и Андрей Рублев (плюс в сборную включен Евгений Донской) даже без Даниила Медведева способны навязать соперникам борьбу. Ух обыграть Хорватию им точно по силам, а это – путевка в плей-офф.

Там же, как водится, многое зависит от везения.

Так что отсутствие пятой ракетки планеты для нынешней сборной России не так уж критично. А сюрпризы возможны. В том числе – и приятные.