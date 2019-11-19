Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф

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КУБОК ДЭВИСА ИЛИ КУБОК МИРА?

Критика нового формата Кубка Дэвиса не только не угасла за последний год. Но и разгорелась с новой силой, едва сам турнир начался. Впрочем, что вам не нравится? Компактная система проведения – в течение одной недели, в одном месте? Так игроки же сами раньше постоянно отказывались от длительных перелетов по ходу сезона и неудобных смен покрытия. А тут обе проблемы разом решены. Принцип отбора в Мировой группу? Но он вполне спортивный – четыре прошлогодних финалиста, два wild card для сборных, стоящих выше в рейтинге, еще 12 путевок разыграли в конкурентной борьбе в так называемом плей-офф… Много команд? Но их всего на 2 больше, чем было ранее – 18 против 16. И все сборные – сильные! Не приехали звезды? Позвольте – из игроков топ-10, чьи команды попали в Мадрид, в столицу Испании не приехали только двое: наш Даниил Медведев (из-за травмы) и немец Александр Зверев (из принципа).

Последний, впрочем, объяснил, что за принцип.

- Нынешний турнир – это уже не Кубок Дэвиса. А Кубок Дэвиса – возможно, самое исторически значимое событие в теннисе. В конце концов, его проводят более 100 лет! Для меня Кубок Дэвиса – это домашние и гостевые матчи. Тяжелые встречи из пяти сетов. Переезды в Австралию и Южную Америку. Вот, что нам надо! Надеюсь, люди поймут, что этот турнир – больше, чем просто деньги. И больше, чем все то, что нам предлагают, - рассказывал Зверев.

То есть, по сути, описал все то, за что… топ-звезды раньше так не любили турнир. И постоянно отказывались от участия – то ссылаясь на травмы, то на усталость, то откровенно говоря: «Тяжело, не хочу».

Сейчас, по факту, в Мадрид приехали почти все сильнейшие. Включая Рафаэля Надаля. И Новака Джоковича.

- Мне важно присоединиться к команде. Помогать ей своей энергетикой. Попробовать с ней выиграть турнир. Тем более, я давно не был в сборной, - сказал серб. И ни усталость от долгого сезона, ни обидные поражения в Лондоне (он не вышел в плей-офф), его не смутили.

Но критика в адрес турнира продолжилась.

- Прости, Жерар, но ты совсем не понимаешь, что такое – настоящий Кубок Дэвиса, - писала в соцсетях француженка Ализе Корне, на днях взявшая со своей сборной женский аналог турнира – Кубок Федерации. Он, кстати, проходит еще в прежнем формате. Но тоже перейдет на новый уже в 2020 году.

Жерар – это Пике. Идейный вдохновитель реформ. Собственно, на экс-звезду «Барселоны» ныне и сыплются почти все шишки.

- Какая честь и какое волнение вновь выступать за свою страну. Но, пожалуйста, не говорите больше о Кубке Дэвиса. Кубок Дэвиса мертв! Кубок мира вернулся, - писал бельгиец Стив Дарсис.

Зато Энди Маррей обошелся без резких оценок.

- Пока нам не на что жаловаться. Такое ощущение, что некоторые пытаются забраковать турнир еще до начала. Нам нужно расслабиться и подождать конец недели, чтобы нормально оценить – что хорошо, а что не очень. В целом люди относятся к новой формуле с большим скепсисом. Это понятно – никто не любит больших перемен. Но справедливо будет дать шанс Кубку Дэвису – на то, что перемены действительно окажутся к лучшему, - отметил шотландец.

РОСТ КУРСА РУБЛЕВА

Что точно можно занести пока в минус – так это пустые трибуны.

- В квалификации Кубка Дэвиса есть минимальные требования – вместимость стадиона должна быть не менее 4500 зрителей. Здесь же второй и третий корт вмещают 2900 и 1700 человек. И даже их в первый день не заполнили! – с недоумением отметил капитан сборной Германии Михаэль Кольманн.

Что есть, то есть – болельщиков действительно немного… Было в понедельник. Во вторник трибуны – битком. Впрочем, оно и понятно. Играть ты вышла сборная Испании! С самим Надалем во главе!

И играть – против сборной России.

Последний раз эти команды встречались друг с другом в зональной группе (далеко от элиты) в 2015 году. По сути, на другом конце света – аж во Владивостоке. Россияне горели 0:2 в первый день. Но вырвали победу 3:2. Знаете, кто принес победное очко? Андрей Рублев! В борьбе с Томми Робредо. И, кстати, не отдал испанцу ни сета.

Тогда ему было только 17 лет. Он уже выиграл юниорский «Ролан Гаррос», обыгрывал соперников из топ-100, проходил во вторые круги на ATP-турнирах. Но сам был 194-й ракеткой планеты. Титулы Умага и «Кубка Кремля», четвертьфинал US Open, 23-я позиция в рейтинге ждали его впереди. Но то, что они обязательно будут, было понятно и тогда, во Владике. В 2015 году.

Сейчас Рублев – один из лидеров команды. И именно ему предстояло открыть матч с Испанией. Уже не встречей с Робредо. А поединком с Роберто Баутиста-Агутом.

Тем самым Роберто, который начал год с победы в Дохе, где в полуфинале остановил самого Новака Джоковича! Который трижды выходил в четвертьфинал «Мастеров» (Майами, Монреаль, Цинциннати). И был в полуфинале Уимблдона! В свои 31 год Баутиста-Агут провел лучший в карьере сезон, закончив его на 9-й позиции рейтинга. И, кстати, дважды обыграв другого россиянина – Карена Хачанова. Оба раза – в третьем раунде «Больших шлемов». Если конкретно – в Мельбурне и в Лондоне. Может, и хорошо, что Карену он теперь не достался. Хотя…. Хачанову достался Надаль.

Рублев тоже дважды успел уступить Баутиста-Агуту. Но – не в этом сезоне. В течение которого он заметно прибавил. Так что шансы Андрея добиться победы оказались вполне высоки. Даже с поправкой на активную местную публику, которая, разумеется, болела за Роберто.

ТРИ РАЗНЫЕ ПАРТИИ

Чем интересен Баутиста-Агут – его почти нельзя перебегать! Вроде, немолодой уже (по теннисным меркам, конечно). Вроде, не выдающийся атлет (как Надаль). Но летает по корту, как пчелка. Достает все мячи. И не стесняется активно отвечать, если видит возможность. Собственно, поэтому и на харде играет не хуже, чем на мягком покрытии.

Все это и приносит Роберто успех в первой партии. Может, фанаты тоже помогают – шумят, галдят, даже оркестр на трибуны протащили… Рублев в попытках подобрать ключи к игре соперника сам допускает чуть больше ошибок, упускает подачу, и не может ее отыграть – 3:6. Зато вторую партию проводит значительно лучше!

То ли испанец устает, снижая скорость. То ли Андрей играет агрессивнее. Но преимущество россиянина очевидно. Он сам доминирует, сам диктует свой теннис. И быстро сравнивает счет, забирая сет с тем же счетом – 6:3.

Третья партия – как первые две. Только в ускоренной перемотке. Сначала лучше испанец – делает брейк. Потом Рублев отыгрывается. Потом оба спасают геймы на своей подаче. Как квинтэссенция – тай-брейк. И если считаете его лотерей, то пусть так и будет. Ведь повезло Андрею!

Хотя, что значит повезло? Заслужил. Победил. Разгромил! Молодец.

СТАТИСТИКА

КУБОК ДЭВИСА

МАДРИД (ИСПАНИЯ)

Групповой этап. Группа B

Россия – Хорватия – 3:0.

Хачанов/Рублев (Россия) – Додиг/Мектич (Хорватия) – 7:6, 6:4.

Испания – Россия – 0:1.

Рублев (Россия) – Баутиста-Агут (Испания) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:0).

Второй одиночный и парный матчи завершился после подписания номера в печать.