Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах - Советский спорт
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06 декабря 2019 11:48ТеннисМысин Николай

Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах

В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года.

В прошлый раз говорили мы рассказали о мужском туре. Теперь настала очередь девушек.

О ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА

3 девушки по ходу сезона возглавляли рейтинг WTA. В начале года первой ракеткой мира была румынка Симона Халеп, после Australian Open ей стала японка Наоми Осака, после Уимблдона – австралийка Эшли Барти. Барти же и закончила сезон лидером.

3-й год подряд все турниры «Большого шлема» в течение одного сезона выигрывают разные теннисистки. Так, Australian Open в этом году покорила Осака, «Ролан Гаррос» Барти, Уимблдон – Халеп, US Open – канадка Бьянка Андрееску. Серена Уильямс не может взять титул на мейджоре с Открытого чемпионата Австралии-2017.

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Осака стала 26-й первой ракеткой мира среди женщин в истории и первой японкой, возглавившей рейтинг. Барти – 27-й первой ракеткой мира и второй австралийкой, которой это удалось (после Ивонн Гулагонг-Кейли в 1976 году).

4 новые девушки вошли в топ-10 рейтинга по сравнению с 2018 годом. Так, в него вернулась Серена Уильямс, плюс впервые попали швейцарка Белинда Бенчич, Андрееску и Барти. Покинули топ-10 наша Дарья Касаткина, американка Слоан Стивенс, немка Анжелика Кербер и датчанка Каролин Возняцки.

11 307 587 долларов заработала Барти – это лучший показатель среди всех девушек в сезоне (речь только о призовых). И при этом – второй результат в истории. В 2012 году Серена Уильямс получила $12 385 572.

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О РОССИЯНКАХ

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Лишь 8 россиянок вошли в топ-100 рейтинга по итогам года. Это на одну меньше, чем было в прошлом сезоне.

Впервые с 1997 года у нас нет ни одной девушки в топ-20! Более того, нет никого и в топ-30. Лучшая из россиянок – Анастасия Павлюченкова – сейчас является 31-й ракеткой планеты.

Впервые с 2001 года россиянки не завоевали ни одного одиночного титула WTA. Хотя наши теннисистки трижды доходили до финалов. Так, Светлана Кузнецова в Цинциннати уступила американке Мэдисон Кис, а Павлюченкова не смогла взять титулы в Осаке (проиграла Осаке) и Москве (не справилась с Бенчич).

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59 строчек в рейтинге по сравнению с прошлым годом потеряла Касаткина – в недавнем прошлом лучшая теннисистка страны. В декабре 2018-го она была 10-й ракеткой планеты, сейчас – лишь 69-я.

Впервые с 2002 года Мария Шарапова не попала в топ-100 (за исключением сезона-2016, который почти целиком пропустила из-за дисквалификации и закончила вообще без рейтинга). В этом сезоне экс-первая ракетка планеты провела 15 матчей и проиграла 7 из них, не выступала после US Open, где на старте турнира разгромно уступила Уильямс-младшей, и в итоге опустилась на 136-ю строчку. Ниже она стояла только в том самом 2002-м, когда дебютировала в WTA-Туре (186-й). Начиная с 2003-го Мария неизменно входила в топ-100.

О ДРУГИХ ТЕННИСИСТКАХ

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36 теннисисток в этом сезоне стали чемпионками турниров WTA в одиночном разряде. 14 из них завоевали по 2 или более титулов. Лучшими по количеству трофеев стали Барти и Каролина Плишкова (по 4). На счету белоруски Арины Соболенко, американки Софии Кенин, Андрееску и Осаки – по 3 победы.

16 теннисисток в уходящем году впервые выиграли титул WTA в одиночке. В их числе – россиянки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, которые в данный момент представляют Казахстан.

Представительницы 22 стран становились чемпионками турниров WTA. России, как мы помним, в списке нет. Зато есть Греция, Словения и Польша. Самыми продуктивными оказались теннисистки из США – на их счету 9 титулов. На втором месте – Чехия (7). Третью позицию делят Австралия, Япония и Швейцария (по 4 трофея).

8 девушек, ранее входивших в топ-100 рейтинга или выигрывавших титулы WTA, в этом году официально завершили карьеры. Самые известные из них – словачка Доминика Цибулкова (финалистка Australian Open-2014, победительница Итогового турнира-2016 и экс-четвертая ракетка мира), а также чешка Люси Шафаржова (финалистка «Ролан Гарроса»-2015, чемпионка пяти «Больших шлемов» в парном разряде, экс-пятая ракетка мира в одиночке и экс-первая – в паре).

На 173 строчки поднялась в рейтинге канадка Андрееску! В начале сезона она была 178-й ракеткой мира, сейчас – 5-я. В течение сезона 19-летняя уроженка Онтарио победила на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также на US Open. Она одержала победы в своих первых восьми матчах с теннисистками из топ-10. Также она первой в истории Открытой эры (с 1968 года) выиграла US Open в год своего дебюта.

15 лет в настоящий момент исполнилось американке Кори Гауфф, занимающей в рейтинге 68-ю позицию. Она – самая юная девушка в топ-100. На втором месте – американка Аманда Анисимова (24-я ракетка мира), полячка Ига Швятек (60-я) и россиянка Анастасия Потапова (95-я). Им всем по 18 лет.

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